Tulcea, orașul cu 14 lumi. Nouă ediție „Exclusiv în România”, la TVR 1

O ediție caldă, multiculturală, vie, la „Exclusiv în România”, pe TVR 1. Cristi Tabără și Ilinca Ciobanu ajung în orașul celor 14 etnii. Ce poveşti şi oameni poveste au găsit în Tulcea, vedem duminică, 21 decembrie, ora 17.00.

În extrasezon, Tulcea își arată adevărata față: mai calmă, mai profundă și incredibil de bogată în povești. Orașul așezat pe șapte coline și crescut din întâlnirea a 14 etnii devine o hartă vie a diversității și păcii. Aici, fiecare stradă, fiecare atelier și fiecare om poartă o moștenire aparte.

Cristian Tabără și Ilinca Ciobanu ajung în orașul celor 14 etnii pe 21 decembrie, în noua ediţie „Exclusiv în România”. Urmărim ediţia duminică, de la ora 17.00. Pentru început, cei doi călători ne invită în atelierul artistei Elena Orbocea, un 'Geppetto modern' care modelează nu doar păpuși, ci identități. În atelierul ei, tradițiile grecești, lipovenești și dobrogene se transformă în personaje cu suflet.

Apoi descoperim o lume în care tradițiile nu dispar: „Zadunaiska Sici”, grupul vocal al comunității ucrainene din Tulcea, cântă poveștile pe care cuvintele nu le pot duce singure. Ei se adună și cântă despre suflet, dor, veselie sau iubire. Povestesc ce nu poate fi spus în cuvinte, despre ce înseamnă să fii ucrainean din România. Muzica îi leagă între ei, dar și cu strămoșii lor și țara mamă.

Tot în Tulcea ne va impresiona arta suprarealistă: Muzeul de Artă din Tulcea ascunde cea mai importantă colecție Victor Brauner din țară: 14 lucrări rare, printre care și fascinanta „Adam și Eva”.

Și, ca orice poveste dobrogeană, are și gust. Alături de Cristian Tabără şi Ilinca Ciobanu aflăm o rețetă pescărească autentică, simplă și veche, pregătită în spiritul locului, acolo unde Dunărea modelează vieți, culturi și farfurii.

E rândul, apoi, al unui tânăr care duce zona mai departe. Alex Onofrei, marangoz și muzician, reînvie lotca cu vele, adună folclorul locului și reconstruiește identitatea comunității prin Asociația „Nod în Papură”.

O ediție caldă, multiculturală, vie, la „Exclusiv în România”! Ne vom entuziasma călătorind într-un oraș care nu doarme în extrasezon, ci respiră mai adânc. Duminică, 21 decembrie, de la ora 17.00, la TVR 1.

