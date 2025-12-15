Marina Almăşan: „Mă declar din nou cucerită de sufletul moldovenesc!” Hai-Hui prin Chişinău, miercuri seară, la TVR 2

PROMO TVR2

„Un oraș în tranziție, în care clădirile noi și cele vechi stau drepţi, una lângă cealaltă.” Astfel descrie Marina Almăşan capitala Republicii Moldova. Alături de colegul său Cătălin Soci, dar şi de membrii celebrei trupe Millenium, realizatoarea ne invită la o nouă ediţie „Hai-Hui... cu Marina”, pe 17 decembrie, de la 20.05, la TVR 2.

Marina Almășan Marina Almăşan este absolventă, ca şef de promoţie pe ţară, a Academiei de Studii Economice Bucureşti. Îşi aminteşte că "într-o altă viaţă" a lucrat ca economist stagiar la Filatura de lână pieptănată Bucureşti timp de doi ani, iar după susţinerea unui concurs, a muncit şi ca cercetator ştiinţific la Institutul Central de Cercetări Economice. ...

Miercuri va fi despre fraţi. Cei de dincolo de Prut! Vom vedea o ediție spumoasă a emisiunii „Hai-Hui... cu Marina”, ne asigură realizatoarea TVR. O ediţie „cu de toate”, multe dintre ele inedite, despre Chişinău şi împrejurimile acestuia. Ghizi ne vor fi artiştii celebrei trupe Millenium, condusă de Vlad Gorgos, care ne vor face cunoştinţă cu orașul lor, cu bucatele tradiționale și cu alti artiști de frunte ai Moldovei: ansamblul JOC și Lupii lu’ Calancea. Toate acestea, pe 17 decembrie, de la ora 20.05, la TVR 2.

„După cele câteva zile petrecute la Chişinău, mă declar din nou cucerită de sufletul moldovenesc. De căldura lui, de smerenia pe care numai valoarea o poate genera cu adevarat. Şi cuminţenia, şi bunul simț. Şi puterea de a iubi, adânc şi dezinteresat. De a iubi oameni, de a iubi ceea ce faci, de a-ți iubi ţara. Pare desuet, în contextul românesc actual. Moldovenii, însă, nu se ruşinează cu dragostea lor de țară, exprimată în moduri felurite. Fie că-şi împrăştie domnitorii pe soclurile oraşelor, fie că-şi numesc străzile „Ştefan cel Mare”, „Mihai Eminescu” etc., fie că pe frontispiciul magazinelor stă scris „Românaşul”, „Făt-Frumos”, „Ileana Cosânzeana”. Chiar şi graiul le este împestrițat cu arhaisme de pe vremea răzeşilor lui Ştefan, care nouă ne stârnesc zâmbete ironice și pe care, pe la noi, nu le mai găseşti decât în cărţile de română sau prin manuscrisele din muzee.” Acestea sunt gândurile cu care Marina Almăşan s-a întors acasă, după scurta, dar intensa vizită pe care a făcut-o în capitala Moldovei, pentru a ne arăta şi nouă tot ce are de oferit acest oraş.

Ce simţi după o vizită la Chişinău, cu ce rămâi în suflet şi în ochi – ne spune tot realizatoarea TVR. „Chișinăul este un oraș în tranziție, în care clădirile noi și cele vechi stau drepţi, una lângă cealaltă. Majoritatea celor mai vechi îşi au certificatul de naştere în perioada sovietică. Stilul acelei epoci este atât de ușor recognoscibil! Și te mai frapează ceva: Chișinăul abundă în adevărate capodopere arhitecturale, multe dintre acestea fiind proiectate de faimosul arhitect rus Alexandru Bernardazzi.” Le admirăm şi noi miercuri seară, la TVR 2, într-o nouă ediţie „Hai-Hui… cu Marina”.

Marina Almăşan şi partenerul său de drumeţie, Cătălin Soci, ne propun să călătorim alături de ei prin oraşe mai turistice sau mai puţin umblate, să cunoaştem români stabiliţi în toate colţurile lumii şi să ne lăsăm inspiraţi din poveştile lor de viaţă. Toate acestea, la „Hai-Hui… cu Marina”, o emisiune atipică, după cum o caracterizează realizatoarea. Programul poate fi văzut la TVR 2 miercuri, de la ora 20.05 (şi în reluare sâmbătă, la 14.00).