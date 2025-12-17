loader
Foto

Galerie foto

"Cap Compas": Varna Frame

publicat: Miercuri, 17 Decembrie 2025

RECOMANDARI  TVR2 

Sâmbătă, 20 decembrie, de la ora 17:30, la TVR 2, vă invităm să urmăriți ultimul reportaj de călătorie "Cap Compas" din acest sezon.

 

Cap Compas
De peste zece ani, „Cap compas” este o emisiune care transformă ecranul în fereastră spre lume.

(w882) cap compasVarna nu se lasă descoperită grăbit. Este un oraș care cere timp, atenție și disponibilitatea de a asculta. Între faleza care se deschide spre Marea Neagră și străduțele vechi ale cartierelor istorice, Varna se conturează ca un spațiu al memoriei active, unde istoria nu este expusă doar în muzee, ci respiră în ritmul vieții cotidiene. Aici, patrimoniul nu este un decor, ci o prezență vie, iar cultura devine un mod de a fi.

(w882) cap compasArticolul propune o incursiune culturală în structura profundă a orașului: de la ritualurile simple ale dimineții – banitsa, gust al tradiției balcanice – până la Muzeul de Istorie a Medicinei, un loc rar în care evoluția științei se întâlnește cu fragilitatea umană. Parcursul continuă prin biserica Sfântul Nicolae, spațiu al credinței și al identității maritime, și prin muzeele care păstrează straturi esențiale ale memoriei colective: arheologie, artă, iconografie și patrimoniu recent.

(w882) cap compasVarna se relevă astfel ca un oraș al continuităților subtile, în care icoanele bizantine dialoghează cu arta modernă, iar nostalgia se întâlnește cu prezentul în spații neconvenționale, precum Muzeul Retro. Dincolo de oraș, Nisipurile de Aur completează acest traseu cultural printr-o formă contemporană de ospitalitate care încearcă să armonizeze confortul cu respectul față de natură și identitate locală.

(w882) cap compasMai mult decât un reportaj de călătorie, acest text este o meditație despre felul în care un oraș-port își conservă sufletul în fața transformărilor. Varna apare ca un teritoriu al întâlnirilor fertile: între mare și uscat, între credință și știință, între patrimoniu și prezent. Un loc în care cultura nu se expune, ci se trăiește.
.
Producător Elena Dinu
Credit foto: Elena Dinu
.

Tag-uri: Cap compas, Elena Dinu, reportaj de călătorie, TVR 2

recomandari Logo

 

#recomandari

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

Sportivii de succes, modele aspiraţionale pentru milioane de copii şi tineri

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Sportivii de succes, modele aspiraţionale pentru milioane de copii şi tineri

Departe de a fi doar niște simpli atleți care doboară recorduri sub luminile reflectoarelor, marii campioni devin adevărați arhitecți de visuri ...

  RECOMANDARI     TVR2 

"Cap Compas": Varna Frame

Sâmbătă, 20 decembrie, de la ora 17:30, la TVR 2, vă invităm să urmăriți ultimul reportaj de călătorie "Cap Compas" din acest sezon.

Roxana Zamfirescu: „Ar trebui să împărțim contemporaneitatea în «înainte și după internet și telefonie mobilă»”

  VEDETE     TVRINFO 

Roxana Zamfirescu: „Ar trebui să împărțim contemporaneitatea în «înainte și după internet și telefonie mobilă»”

Cu o carieră de peste două decenii în jurnalismul de televiziune, Roxana Zamfirescu a devenit un nume respectat în peisajul media din România, ...

Mihai Trăistariu, un moment de suflet pentru aniversarea TVR la „Revelion 2026”

  REVELIONTVR     TVR1   TVRI 

Mihai Trăistariu, un moment de suflet pentru aniversarea TVR la „Revelion 2026”

În anul aniversar în care Televiziunea Română împlinește 70 de ani, programul „Televiziunea Română prezintă: Revelion 2026” de la TVR 1 reunește ...

Tulcea, orașul cu 14 lumi. Nouă ediție „Exclusiv în România”, la TVR 1

  PROMO     TVR1 

Tulcea, orașul cu 14 lumi. Nouă ediție „Exclusiv în România”, la TVR 1

O ediție caldă, multiculturală, vie, la „Exclusiv în România”, pe TVR 1. Cristi Tabără și Ilinca Ciobanu ajung în orașul celor 14 etnii. Ce ...

Amintiri, excelență, tinereţe și autenticitate la “Drag de România mea!”

  PROMO     TVR2 

Amintiri, excelență, tinereţe și autenticitate la “Drag de România mea!”

Sâmbătă, 20 decembrie, ora 20.00 și duminică, 21 decembrie, ora 15.00, vă invităm să urmăriţi, la TVR 2, o gală plină de amintiri, provocări, ...

CONVORBIRI SPIRITUALE | Centrul Cultural-Catehetic „Sfântul Ioan Botezătorul” (Alba Iulia – Tolstoi)

  RECOMANDARI     TVRCULTURAL 

CONVORBIRI SPIRITUALE | Centrul Cultural-Catehetic „Sfântul Ioan Botezătorul” (Alba Iulia – Tolstoi)

Marți, 16 decembrie 2025, ora 19.00, pe TVR Cultural și canalul de YouTube #tvronline, vă invităm să urmăriți un reportaj despre unul dintre ...

„Podul: poveștile care ne leagă” – o călătorie emoționantă între România și Bulgaria

  PROMO     TVR1 

„Podul: poveștile care ne leagă” – o călătorie emoționantă între România și Bulgaria

Un talk-show despre memorie, istorie comună și generații, vineri, 19 decembrie, de la ora 22:30, pe TVR 1

„TVR a fost, este şi va fi preferata mea!” – Sanda Ladoși, invitată la Revelion 2026

  REVELIONTVR     TVR1   TVRI 

„TVR a fost, este şi va fi preferata mea!” – Sanda Ladoși, invitată la Revelion 2026

Una dintre cele mai versatile și apreciate voci ale muzicii românești, cea care a reprezentat România la Eurovision 2004 și este unul dintre ...

România, țara cu cea mai mare inflație din UE, de peste 8%

  TVRINFO     TVRINFO 

România, țara cu cea mai mare inflație din UE, de peste 8%

România continuă să rămână „codașa” Uniunii Europene atunci când vine vorba de nivelul de trai, o realitate confirmată de ultimele cifre care ...

Sărbătorile de iarnă în Banat

  LIFESTYLE     TVR.RO 

Sărbătorile de iarnă în Banat

Banatul reunește 17 organizații confesionale, fiecare cu obiceiurile ei de Crăciun și An Nou. Andrei Milin, doctor în istorie și etnologie și ...

Marina Almăşan: „Mă declar din nou cucerită de sufletul moldovenesc!” Hai-Hui prin Chişinău, miercuri seară, la TVR 2

  PROMO     TVR2 

Marina Almăşan: „Mă declar din nou cucerită de sufletul moldovenesc!” Hai-Hui prin Chişinău, miercuri seară, la TVR 2

„Un oraș în tranziție, în care clădirile noi și cele vechi stau drepţi, una lângă cealaltă.” Astfel descrie Marina Almăşan capitala Republicii ...

Nevoi importante pe care sportul le poate satisface

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Nevoi importante pe care sportul le poate satisface

Calitatea motivației sportivilor crește atunci când mediul de antrenament satisface nevoile psihologice fundamentale de autonomie, competență și ...

  FILM     TVR1 

"Secretele de la palat", povestea primei regine din Coreea, se vede la TVR 1

Din 15 decembrie, " Secretele de la palat" continuă seria dramelor istorice coreene şi aduce povestea frumoasei regine Seondeok. De luni până ...

Moţiunea de cenzură în care se cere demisia Guvernului, dezbatere și vot

  TVRINFO     TVRINFO 

Moţiunea de cenzură în care se cere demisia Guvernului, dezbatere și vot

Parlamentul României se pregătește pentru dezbaterea și votul moțiunii de cenzură intitulate „România nu este de vânzare – fără progresiști la ...

TVR © 2025, Toate drepturile rezervate