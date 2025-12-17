"Cap Compas": Varna Frame

RECOMANDARI TVR2

Sâmbătă, 20 decembrie, de la ora 17:30, la TVR 2, vă invităm să urmăriți ultimul reportaj de călătorie "Cap Compas" din acest sezon.

Cap Compas De peste zece ani, „Cap compas” este o emisiune care transformă ecranul în fereastră spre lume.

Varna nu se lasă descoperită grăbit. Este un oraș care cere timp, atenție și disponibilitatea de a asculta. Între faleza care se deschide spre Marea Neagră și străduțele vechi ale cartierelor istorice, Varna se conturează ca un spațiu al memoriei active, unde istoria nu este expusă doar în muzee, ci respiră în ritmul vieții cotidiene. Aici, patrimoniul nu este un decor, ci o prezență vie, iar cultura devine un mod de a fi.



Articolul propune o incursiune culturală în structura profundă a orașului: de la ritualurile simple ale dimineții – banitsa, gust al tradiției balcanice – până la Muzeul de Istorie a Medicinei, un loc rar în care evoluția științei se întâlnește cu fragilitatea umană. Parcursul continuă prin biserica Sfântul Nicolae, spațiu al credinței și al identității maritime, și prin muzeele care păstrează straturi esențiale ale memoriei colective: arheologie, artă, iconografie și patrimoniu recent.



Varna se relevă astfel ca un oraș al continuităților subtile, în care icoanele bizantine dialoghează cu arta modernă, iar nostalgia se întâlnește cu prezentul în spații neconvenționale, precum Muzeul Retro. Dincolo de oraș, Nisipurile de Aur completează acest traseu cultural printr-o formă contemporană de ospitalitate care încearcă să armonizeze confortul cu respectul față de natură și identitate locală.



Mai mult decât un reportaj de călătorie, acest text este o meditație despre felul în care un oraș-port își conservă sufletul în fața transformărilor. Varna apare ca un teritoriu al întâlnirilor fertile: între mare și uscat, între credință și știință, între patrimoniu și prezent. Un loc în care cultura nu se expune, ci se trăiește.

.

Producător Elena Dinu

Credit foto: Elena Dinu

.