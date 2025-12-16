CONVORBIRI SPIRITUALE | Centrul Cultural-Catehetic „Sfântul Ioan Botezătorul” (Alba Iulia – Tolstoi)

Marți, 16 decembrie 2025, ora 19.00, pe TVR Cultural și canalul de YouTube #tvronline, vă invităm să urmăriți un reportaj despre unul dintre puținele spații în care oamenii au căutat sens, identitate și continuitate: Biserica.

Biserica și societatea nu sunt două lumi paralele, ci, dimpotrivă, ele împreună fac parte din același organism societal. În România ultimelor decenii, Biserica a rămas unul dintre puținele spații în care oamenii au căutat sens, identitate și continuitate. Dar relația dintre credință și societate nu este nici simplă, nici liniară. Se află mereu între chemare și contestare, între tradiție și modernitate, între nevoia de Dumnezeu și presiunea realităților cotidiene.

Ceea ce ne interesează, însă, este altceva: felul în care Biserica poate rămâne un reper moral fără să se izoleze de problemele lumii și modul în care societatea poate învăța să dialogheze cu un spațiu care a supraviețuit tuturor regimurilor. În fond, această relație dintre Biserică și societate spune foarte multe despre noi înșine.

Într-o lume tot mai grăbită, „Convorbirile Spirituale” de la Centrul Cultural Catehetic „Sfântul Ioan Botezătorul” din Alba Iulia – Tolstoi ne descoperă un spațiu de liniște, sens și întâlnire autentică, într-o parohie care nu se limitează doar la slujire, ci își asumă cu generozitate nevoile comunității: de la Centrul de adicții și activitățile dedicate copiilor, până la profesorii și părinții care vin voluntar pentru a dărui timp, cunoaștere și sprijin celor care au nevoie.

Un reportaj de

Ruxandra Țuchel și Rafael Udriște

Director de imagine: Silviu Andrei

Montaj Alexandru Stănescu