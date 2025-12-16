„Podul: poveștile care ne leagă” – o călătorie emoționantă între România și Bulgaria

PROMO TVR1

Un talk-show despre memorie, istorie comună și generații, vineri, 19 decembrie, de la ora 22:30, pe TVR 1

Televiziunea Română și Televiziunea Națională Bulgară propun telespectatorilor o întâlnire specială cu trecutul și prezentul, într-un proiect comun intitulat „Podul: poveștile care ne leagă”. Emisiunea este moderată de Irina Luca (jurnalist TVR) și Simeon Ivanov (jurnalist BNT) și aduce față în față generații, amintiri și perspective din cele două țări vecine.

Pentru cei din Generația X, expresia „prindem bulgarii” trezește instantaneu nostalgii. În anii ’80, pentru mulți români din sudul țării, antenele îndreptate „pe bulgari” reprezentau o fereastră către filmele și muzica Occidentului, într-o perioadă în care televiziunea română avea doar două ore de program. Au trecut peste 40 de ani de atunci, iar invitația colegilor de la Televiziunea Națională Bulgară către TVR a deschis un dialog sincer despre cât de mult ne-am schimbat și cât de multe ne leagă încă.

Așa a luat naștere „Podul: poveștile care ne leagă”, un talk-show construit din imagini de arhivă, mărturii personale și reflecții despre o istorie comună, uneori dureroasă, alteori plină de speranță.

„A ieșit un talk-show plin de emoție, în care ne-am privit ca într-o oglindă, cu imagini de arhivă și povești de la două generații. Smaranda Vornicu-Shalit, producător la Televiziunea Română, și Boyko Vassilev, jurnalist politic la Sofia, au vorbit despre perioada când lumea era în alb-negru, despre istoria comună a celor două posturi publice de televiziune, despre Revoluția din 1989 și tinerețea trăită în timpul regimului comunist”, spune Irina Luca.

Dialogul se mută apoi spre Generația Z, reprezentată de Basti Țopescu și Tsvetana Sapova (BG Radio), pentru care podurile peste Dunăre rămân importante, dar legăturile se construiesc mai ales rapid și direct, prin rețelele de socializare. Alături de ei, în platoul Televiziunii Române, se vor afla și elevi ai Liceului „Mihai Eminescu” din Sofia, curioși să afle despre epoca lui Ceaușescu și Jivkov mai puțin din manuale și mai mult din poveștile părinților și bunicilor. Pentru ei, pare aproape neverosimil că, în anii ’80, câțiva tineri bulgari îi trimiteau o scrisoare lui George Michael fără să îi cunoască adresa sau că un jurnalist a comentat evenimentele din decembrie ’89 din România, într-o transmisiune-maraton de 43 de ore, la Televiziunea Bulgară.

„Este dificil să mă pronunț asupra unor timpuri pe care nu le-am trăit, însă poveștile auzite în cadrul emisiunii m-au marcat profund. Am fost emoționat să descopăr cât de puternic era spiritul visului chiar și în perioada «gri» a comunismului. Cred cu tărie în puterea visurilor și spun mereu, inclusiv în emisiunea mea «Vis sau realitate», că viitorul se construiește din visurile prezentului. Mă simt profund îndatorat generațiilor anterioare, datorită cărora pot trăi astăzi într-o societate liberă și «colorată»”, a declarat Basti Țopescu.

Ediția de vineri, 19 decembrie, de la ora 22:30, pe TVR 1 mai aduce în atenție imagini de arhivă din diverse programe de Revelion și emisiuni muzicale, vom cunoaște o familie care trăiește de o parte și de alta a Dunării, precum și povestea unui român care face curățenie în Bulgaria, conturând un portret viu al relațiilor dintre cele două popoare.

„Podul: poveștile care ne leagă” este un proiect special ce se savurează cu o cană de nostalgie și un strop de umor – o călătorie între România și Bulgaria, între trecut și prezent, dar și printre propriile noastre amintiri.

„Pentru mine, «Podul: poveștile care ne leagă» a fost, dincolo de un proiect editorial, un exercițiu profund de colaborare umană. Am lucrat îndeaproape cu echipa a Televiziunii Naționale Bulgare, cu colegii mei de la TVR alături de care am mers la Sofia, și am beneficiat de sprijinul Ambasadei României în Bulgaria – oameni diferiți, dar uniți de aceeași dorință de a spune onest o poveste comună. În același timp, acest proiect a însemnat și o închidere de cerc: fac parte din generația care, în anii ’80, «prindea bulgarii», știind - în același timp - cât de dificil era atunci pentru echipele TVR să facă divertisment și televiziune de calitate. Astăzi, faptul că putem construi împreună, deschis și firesc, un astfel de dialog mi se pare nu doar o reușită profesională, ci și una de suflet”, a subliniat Smaranda Vornicu-Shalit.