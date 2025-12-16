Amintiri, excelență, tinereţe și autenticitate la “Drag de România mea!”

Sâmbătă, 20 decembrie, ora 20.00 și duminică, 21 decembrie, ora 15.00, vă invităm să urmăriţi, la TVR 2, o gală plină de amintiri, provocări, surprize, premiere muzicale şi cântece speciale de Crăciun.
Este jurnalistă, producătoare şi vedetă de televiziune, iar timp de aproape 9 ani a fost moderatoarea emisiunii de succes "Surprize, Surprize", difuzată pe TVR1.
Andreea Marin revine la "Drag de România mea!" pentru a ne povesti despre cei 30 de ani de carieră în televiziune, pentru a-şi celebra ziua de naştere împreună cu telespectatorii şi pentru a răspunde provocării muzicale a lui Paul Surugiu-Fuego.
Îi vom cunoaște și pe talentații copii din proiectul “Tradiții clujene”.
Copiii sunt coordonaţi de interpreta de muzică populară Adriana Irimieş, managerul Centrului de Artă şi Creație Cluj-Napoca.
O premieră absolută pentru emisiune este prezenţa îndrăgitului Aurelian Temişan.
Artistul ne va cânta şi ne va vorbi despre cariera sa în muzică, dar şi în televiziune şi teatru.
Paul Surugiu-Fuego vă aduce în dar cele mai frumoase colinde alături de trupa Supermarket şi de tineri dansatori premiați la Campionatele de Dans.
Program de difuzare:
TVR2
SÂMBĂTĂ, ORA 20:00
DUMINICĂ, ORA 15:00
TVR INTERNAŢIONAL
VINERI, ORA 10:00 (ORA ROMÂNIEI)
SÂMBĂTĂ, ORA 21:00; ORA 04:00 (ORA ROMÂNIEI)
TVR MOLDOVA
SÂMBĂTĂ, ORA 21:00; ORA 04:00
DUMINICĂ, ORA 15:00
Echipa:
Jurnaliste:
ANDREEA BACIU
ADINA TODERAŞCU
Producător:
CODRUŢA PRUNARIU