Amintiri, excelență, tinereţe și autenticitate la “Drag de România mea!”

publicat: Marţi, 16 Decembrie 2025

Sâmbătă, 20 decembrie, ora 20.00 și duminică, 21 decembrie, ora 15.00, vă invităm să urmăriţi, la TVR 2, o gală plină de amintiri, provocări, surprize, premiere muzicale şi cântece speciale de Crăciun.

 

Este jurnalistă, producătoare şi vedetă de televiziune, iar timp de aproape 9 ani a fost moderatoarea emisiunii de succes "Surprize, Surprize", difuzată pe TVR1.

Andreea Marin revine la "Drag de România mea!" pentru a ne povesti despre cei 30 de ani de carieră în televiziune, pentru a-şi celebra ziua de naştere împreună cu telespectatorii şi pentru a răspunde provocării muzicale a lui Paul Surugiu-Fuego.

Îi vom cunoaște și pe talentații copii din proiectul “Tradiții clujene”.

Copiii sunt coordonaţi de interpreta de muzică populară Adriana Irimieş, managerul Centrului de Artă şi Creație Cluj-Napoca.

O premieră absolută pentru emisiune este prezenţa îndrăgitului Aurelian Temişan.

Artistul ne va cânta şi ne va vorbi despre cariera sa în muzică, dar şi în televiziune şi teatru.

Paul Surugiu-Fuego vă aduce în dar cele mai frumoase colinde alături de trupa Supermarket şi de tineri dansatori premiați la Campionatele de Dans.

Program de difuzare:

TVR2

SÂMBĂTĂ, ORA 20:00

DUMINICĂ, ORA 15:00

TVR INTERNAŢIONAL

VINERI, ORA 10:00 (ORA ROMÂNIEI)

SÂMBĂTĂ, ORA 21:00; ORA 04:00 (ORA ROMÂNIEI)

TVR MOLDOVA

SÂMBĂTĂ, ORA 21:00; ORA 04:00

DUMINICĂ, ORA 15:00

Echipa:

Jurnaliste:

ANDREEA BACIU

ADINA TODERAŞCU

Producător:

CODRUŢA PRUNARIU

