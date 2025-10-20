loader
CCR analizează astăzi sesizarea privind pensiile magistraților

publicat: Luni, 20 Octombrie 2025
Curtea Constituțională a României se reunește astăzi pentru a discuta sesizarea formulată de Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la legea privind pensiile speciale ale magistraților, asupra căreia Guvernul și-a angajat răspunderea în Parlament.

 

Este a treia oară când CCR are pe agendă acest subiect, după ce decizia a fost amânată de două ori, în 24 septembrie și 8 octombrie. Între timp, la nivel european, s-a desfășurat reuniunea ECOFIN, în care miniștrii de finanțe din statele membre au discutat despre deficitul bugetar, în contextul jaloanelor asumate prin PNRR.

România, prin ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a prezentat în cadrul întâlnirii datele și proiecțiile aferente pachetului de măsuri adoptat recent de Guvern. În acest context, amânarea deciziei CCR a fost, spun unele voci, benefică, întrucât a permis transmiterea unui mesaj de stabilitate către partenerii europeni: acela că România își menține angajamentele asumate și țintește reducerea deficitului bugetar.

Totuși, verdictul CCR ar putea schimba situația. Dacă instanța constituțională va admite sesizarea și va invalida modificările privind pensiile magistraților – în special prevederile legate de creșterea vârstei de pensionare – atunci impactul asupra cifrelor economice ar putea fi semnificativ.

Este o decizie urmărită cu atenție, mai ales în contextul în care premierul Ilie Bolojan declara anterior că, dacă sesizarea Înaltei Curți va fi acceptată, credibilitatea Guvernului în asumarea altor reforme ar putea fi pusă sub semnul întrebării.

