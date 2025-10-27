Acţiune de protest comună a patru mari confederaţii sindicale

Patru mari confederații sindicale din România vor organiza miercuri un protest de amploare în fața sediului Guvernului. Acțiunea are ca scop transmiterea unui „mesaj ferm” de respingere a măsurilor de austeritate și a „disprețului față de muncă și cei care muncesc”, au anunțat liderii de sindicat într-o conferință de presă comună susținută luni.

Confederația Sindicatelor Democratice din România (CSDR), Confederația Națională Sindicală „Cartel ALFA”, CNSLR-Frăția și Confederația Sindicală Națională Meridian mizează pe o participare numeroasă pentru a-și face auzite revendicările.

Principalele Revendicări: Salarii, Pensii și Taxare Echitabilă

Liderii sindicali solicită Executivului o serie de măsuri urgente: creșterea salariului minim și a pensiilor, respectarea drepturilor legale și contractuale ale salariaților, taxare echitabilă și oprirea măsurilor de austeritate care afectează doar populația, protejarea locurilor de muncă și demararea unor investiții în economie, excluzând orice decizie de concediere.

În cadrul conferinței, Bogdan Hossu, președintele „Cartel ALFA”, a adus critici vehemente la adresa modului în care sunt finanțate politicile sociale, punând sub semnul întrebării respectarea standardelor internaționale.

„Să fie lucrătorul la politica socială a țării, ceea ce nu este normal. Suntem singura țară din spațiul UE care practicăm încă un asemenea mecanism și care nu face decât să nu respecte statul român,” a subliniat Hossu.

Liderul sindical a detaliat dezechilibrul contribuțiilor: „Astăzi, pentru pensii, lucrătorii din România contribuie cu 86% din fondul necesar, iar la sănătate contribuim cu 67%-68%.” Aceste procente contravin convențiilor Organizației Internaționale a Muncii, care prevăd o contribuție a lucrătorului de maximum 50% la costurile de asistență socială.

Hossu a respins, de asemenea, argumentul Guvernului conform căruia măsurile actuale reprezintă reforme structurale.

„Niciuna din măsurile de austeritate nu înseamnă reforme, cum pretinde Guvernul actual. Toate sunt măsuri de tăieri sau creștere a taxelor, neavând o perspectivă a unei politici coerente de reformare efectivă,” a conchis președintele „Cartel ALFA”, avertizând că se pregătește deja "al treilea pas de măsuri de austeritate."

Protestul de miercuri este văzut de sindicate ca o reacție necesară la lipsa de coerență și la impactul negativ pe care măsurile guvernamentale îl au asupra nivelului de trai al cetățenilor.

