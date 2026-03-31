UPDATE: din 1 aprilie, TVR Folclor va fi transmis exclusiv online

Începând de miercuri, 1 aprilie 2026, programele TVR Folclor vor fi difuzate exclusiv online. Postul tematic al Televiziunii Publice va fi disponibil pe platforma www.tvrplus.ro şi pe celelalte platforme de streaming autorizate de CNA.

Tranziția postului TVR Folclor din format on air în format exclusiv online a fost demarată prin hotărârea Consiliului de Administrație al SRTv din data de 18 martie.

În ședința Consiliului Național al Audiovizualului de astăzi, 31 martie, au fost aprobate retragerea licenţelor audiovizuale eliberate pentru TVR FOLCLOR și acordarea licenţei TVR FOLCLOR pentru difuzare în reţele de comunicaţii electronice, adică pe platforma www.tvrplus.ro şi pe celelalte platforme de streaming autorizate de CNA.

Prin reconfigurarea TVR Folclor ca brand media disponibil exclusiv în mediul digital, managementul Televiziunii Publice vizează reducerea costurilor, dar și o adaptare la noile obiceiuri de consum media și la dinamica accelerată a pieței.