„O nuntă între Cer şi Pământ, prin sunet”. Concertul „Unifying Worlds” susţinut de Teodora Brody se vede la TVR 2

Rezultat al unei vieți de căutare și de pregătire muzicală și spirituală, „Unifying Worlds” este spectacolul prezentat de Teodora Brody în premieră publicului din București, apoi purtat până peste ocean. Telespectatorii TVR 2 îl văd vineri seară, de la 22.15.

Combinând jazzul, muzica clasică și doina tradițională românească, tărâmul muzical deschis de Teodora în cvartetul său – Călin Grigoriu (chitară), Andrei Kivu (violoncel) și Joca Perpignan (percuții) – are acea calitate legendară care își râde de granițe, devine o terra incognita muzicală, în care muzicienii conduc publicul printr-o experiență în care toți cei implicați par să-și reamintească rădăcinile comune ale tuturor.

Conceptul „Unifying Worlds” este, în cuvintele Teodorei, „o nuntă între Cer şi Pământ, prin sunet”. În peste un sfert de secol de căutare asiduă, de antrenament vocal şi întâlniri cu mari maeştri ai jazz-ului, inclusiv Johnny Răducanu, Les Paul, Stanley Jordan, Benny Rietveld, Curtis Fuller, Eric Legnini şi Al Coplay, Teodora Brody s-a pregătit zi de zi, cu încredere şi dedicaţie, pentru a putea transmite o adevărată experienţă spirituală – aceea că muzica este mai presus de diviziuni culturale şi teritoriale, că este o expresie a unor energii care se împletesc printre noi toţi şi care ne pot face să ne simţim parte a unui întreg.

„Unifying Worlds” este un turneu mondial început la Bucureşti pe 26 mai 2024 şi continuat până în Statele Unite ale Americii, în prestigioasa sala Kennedy Center, apoi la New York şi la Chicago.

Turneul american include în repertoriu, printre altele, consacrata interpretare a rapsodiilor compuse de George Enescu şi reimaginări de lucrări binecunoscute ale unor compozitori precum Beethoven, Bartók sau Pachelbel, menit să aducă în atenţie uniunea între muzica clasică, jazz şi doină. Concertul susţinut la Bucureşti, în schimb, este un inedit omagiu adus marelui violoncelist spaniol Pablo Casals, cu aranjamentele muzicale realizate împreună cu Călin Grigoriu (extraordinar compozitor de muzică pentru spectacole de teatru), dar şi cu interpretări noi ale unor lucrări de Beethoven, Mozart, Bach şi chiar ale compozitorului contemporan Max Richter.

„Teodora Brody-Enache a profitat de şansa de a face o mişcare evolutivă în viitorul muzicii. Imaginaţia şi curajul ei sunt admirabile”, au scris americanii de la faimoasa revistă Fanfare, iar spaniolii de la Ritmo au subliniat: „Cu Bartók şi dansurile sale româneşti, românca este în elementul ei, devenind un punct de întâlnire între trei forţe copleşitoare ale naturii: Bartók, jazzul şi Teodora Brody.”

Parcursul Teodorei a fost şi este plin de apariţii internaţionale. Pe scena mondială s-a remarcat la prestigioasele festivaluri de jazz de la Montreux, Marciano sau Lugano. Peste ocean a cântat la Biblioteca Congresului din SUA, la Galeria de Artă Corcoran, precum şi în cluburi legendare precum Iridium New York şi Blues Alley din Washington DC. În 2004, Guvernul American a numit-o pe Teodora Ambasador Cultural al României în SUA, pentru puntea pe care a creat-o între jazz şi tradiţionala doină românească. În 2023, a iniţiat sesiunile muzicale „Impromptu”, o serie de concerte complet improvizate, susţinute cu invitaţi speciali din toată Europa şi a lansat „Rhapsody”, un album înregistrat la Londra cu renumita London Symphony Orchestra.

Teodora urcă pe scenă desculţă, pentru a simţi mai bine energiile Pământului. (Poate nu e o simplă coincidenţă că nici Maria Tănase nu suferea pantofii...) Imaginaţia ei îndrăzneaţă a dus-o dincolo de rădăcinile ei româneşti şi de jazz, pe un teritoriu muzical total nou – aşa au luat naştere „From Classical to Jazz” sau „Classical Emotions”.

Pe 27 martie, de la ora 22.15, concertul Teodorei Brody „Unifying Worlds – Classical Meets Jazz” poate fi urmărit de toţi iubitorii de frumos, la TVR 2.

Concertul a putut fi urmărit în premieră la TVR 1, pe 7 septembrie 2024.