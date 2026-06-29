Amazoanele care schimbă Japonia: Ce este „Yabusame” și cum a fost spart un monopol milenar? Documentarul 360° GEO, joi, la TVR 2

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Au mai rămas doar amintirile despre samurai, dar arta lor sacră trăiește prin femeile care au refuzat să rămână în umbră. Documentarul „Yabusame - amazoanele din Ţara Soarelui-Răsare”, explorează fenomenul „Yabusame” – tirul cu arcul pe cal – transformat dintr-un ritual ultraconservator într-un sport internațional, Joi, 2 iulie, ora 14.00, la TVR 2.

Deși legendarii războinici samurai au dispărut cu mult timp în urmă, arta lor, tirul cu arcul călare - cunoscută sub numele de „yabusame” - a dăinuit timp de milenii. Mult timp domeniul exclusiv al bărbaților, acest ritual tradițional, practicat în sanctuarele șintoiste, trece în prezent printr-o perioadă revoluţionară, datorită, evident, unui mic grup de femei hotărâte. Ayuko Kamimura, proprietara unui centru ecvestru și respectată sensei, își propune să ridice această practică străveche la statutul de sport internațional - și să deschidă arena pentru femeile călărețe. Pentru aceste „femei samurai” pline de viață, îmbrățișarea modernității este cheia pentru a asigura supraviețuirea acestei tradiții sacre în următorul mileniu. Joi, 2 iulie, de la ora 14.00, TVR 2 difuzează documentarul „Yabusame: Amazoanele din Țara Soarelui Răsare (Yabusame, les amazones du Soleil-Levant, Franţa-Germania, 2023)”, un film care ne deschide porțile unei lumi în care tradiția șintoistă întâlnește ambiția feminină. Urmăriți de la ora 14.00, la TVR 2, povestea emoționantă a primei femei instructor din Japonia, aflată la ultimul ei turneu, și a tinerelor sale ucenice, pregătite să preia ștafeta unei arte milenare, într-un spectacol de viteză și grație.

Foto 1: „Tachisukashi” este denumirea tehnicii de călărie a samurailor. Calul trebuie să se balanseze liber între picioarele călărețului; acest lucru asigură că balansarea spatelui calului nu deranjează călărețul în timp ce țintește.

Ayuko Kamimura – cunoscută sub numele de Amy – este o figură marcantă a tirului cu arcul călare din Japonia. A tras primele săgeți în urmă cu 22 de ani, chiar în perioada în care tatăl ei depunea eforturi pentru a transforma această tradiție într-un sport competițional. La vârsta de 51 de ani, ea este prima – și, în prezent, singura – femeie instructor de „yabusame”. Este un statut recunoscut chiar și de cercurile ultraconservatoare, care privesc aceste ceremonii dintr-o perspectivă religioasă. Arcul său măsoară aproape doi metri în lungime; nicăieri altundeva călăreții nu folosesc arcuri atât de lungi. O dată pe an, Ayuko organizează turneul Sakura, singura competiție de „yabusame” dedicată exclusiv femeilor. Anul acesta, ea participă pentru ultima dată, întrucât a sosit momentul ca următoarea generație să preia ștafeta; tinere călărețe talentate sunt pregătite să îi calce pe urme. Competiția se desfășoară după reguli stricte: călărețul trebuie să tragă asupra a trei ținte amplasate de-a lungul unui traseu drept, parcurgând o distanță de 100 de metri, într-un interval de maximum 12 secunde. Succesul depinde de numărul de lovituri reușite, de timpul obținut și de grația posturii călăreței.

Foto 2: Talentul excepțional Eri Sakuraba își va face debutul în liga profesionistă în această primăvară. Concurând în diviziile inferioare, tânăra de 14 ani a câștigat toate trofeele încă din școala primară.

Aoi Fuse, în vârstă de 20 de ani, întruchipează deja spiritul unui adevărat samurai, câștigând cinci titluri la nivel profesionist. Va reuși ea să-și păstreze calmul anul acesta? Între timp, tânăra minune Eri Sakuraba urmează să debuteze în liga profesionistă în primăvară. Tânăra de 14 ani a câștigat toate trofeele din categoria ei în anii de școală primară. Cum va aborda această primă competiție majoră? Indiferent cine va fi încoronat campion promite să fie o zi memorabilă pentru aceste războinice din Țara Soarelui Răsare.

Foto 4: Propriera grajdului de echitație, Ayuko Kamimura, lucrează pentru a transforma Yabusame într-un sport internațional la modă al secolului XXI.

Foto 5: Turneul Sakura este singurul eveniment Yabusame exclusiv feminin.

Foto 6: Fiecare lovitură din timpul turneului este confirmată de către asistenți cu o umbrelă deschisă.

Foto 7: Strămoșii cailor călăriți în turneu erau poneii Nambu, o rasă acum dispărută. Aceștia erau cea mai veche rasă de cai nativă din Japonia.

„Yabusame: Amazoanele din Țara Soarelui Răsare” - un film de Susanne Steffen, joi, 2 iulie, de la ora 14.00, la TVR 2.

credit foto: © Medienkontor / Frank Mirbach