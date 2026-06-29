loader
Foto

Amazoanele care schimbă Japonia: Ce este „Yabusame” și cum a fost spart un monopol milenar? Documentarul 360° GEO, joi, la TVR 2

publicat: Luni, 29 Iunie 2026

PROMO  TVR2 

Au mai rămas doar amintirile despre samurai, dar arta lor sacră trăiește prin femeile care au refuzat să rămână în umbră. Documentarul „Yabusame - amazoanele din Ţara Soarelui-Răsare”, explorează fenomenul „Yabusame” – tirul cu arcul pe cal – transformat dintr-un ritual ultraconservator într-un sport internațional, Joi, 2 iulie, ora 14.00, la TVR 2.

 

Deși legendarii războinici samurai au dispărut cu mult timp în urmă, arta lor, tirul cu arcul călare - cunoscută sub numele de „yabusame” - a dăinuit timp de milenii. Mult timp domeniul exclusiv al bărbaților, acest ritual tradițional, practicat în sanctuarele șintoiste, trece în prezent printr-o perioadă revoluţionară, datorită, evident, unui mic grup de femei hotărâte. Ayuko Kamimura, proprietara unui centru ecvestru și respectată sensei, își propune să ridice această practică străveche la statutul de sport internațional - și să deschidă arena pentru femeile călărețe. Pentru aceste „femei samurai” pline de viață, îmbrățișarea modernității este cheia pentru a asigura supraviețuirea acestei tradiții sacre în următorul mileniu. Joi, 2 iulie, de la ora 14.00, TVR 2 difuzează documentarul „Yabusame: Amazoanele din Țara Soarelui Răsare (Yabusame, les amazones du Soleil-Levant, Franţa-Germania, 2023)”, un film care ne deschide porțile unei lumi în care tradiția șintoistă întâlnește ambiția feminină. Urmăriți de la ora 14.00, la TVR 2, povestea emoționantă a primei femei instructor din Japonia, aflată la ultimul ei turneu, și a tinerelor sale ucenice, pregătite să preia ștafeta unei arte milenare, într-un spectacol de viteză și grație.

(w882) foto docum

Foto 1: „Tachisukashi” este denumirea tehnicii de călărie a samurailor. Calul trebuie să se balanseze liber între picioarele călărețului; acest lucru asigură că balansarea spatelui calului nu deranjează călărețul în timp ce țintește.

Ayuko Kamimura – cunoscută sub numele de Amy – este o figură marcantă a tirului cu arcul călare din Japonia. A tras primele săgeți în urmă cu 22 de ani, chiar în perioada în care tatăl ei depunea eforturi pentru a transforma această tradiție într-un sport competițional. La vârsta de 51 de ani, ea este prima – și, în prezent, singura – femeie instructor de „yabusame”. Este un statut recunoscut chiar și de cercurile ultraconservatoare, care privesc aceste ceremonii dintr-o perspectivă religioasă. Arcul său măsoară aproape doi metri în lungime; nicăieri altundeva călăreții nu folosesc arcuri atât de lungi. O dată pe an, Ayuko organizează turneul Sakura, singura competiție de „yabusame” dedicată exclusiv femeilor. Anul acesta, ea participă pentru ultima dată, întrucât a sosit momentul ca următoarea generație să preia ștafeta; tinere călărețe talentate sunt pregătite să îi calce pe urme. Competiția se desfășoară după reguli stricte: călărețul trebuie să tragă asupra a trei ținte amplasate de-a lungul unui traseu drept, parcurgând o distanță de 100 de metri, într-un interval de maximum 12 secunde. Succesul depinde de numărul de lovituri reușite, de timpul obținut și de grația posturii călăreței.

(w882) Amazoanele

Foto 2: Talentul excepțional Eri Sakuraba își va face debutul în liga profesionistă în această primăvară. Concurând în diviziile inferioare, tânăra de 14 ani a câștigat toate trofeele încă din școala primară.

Aoi Fuse, în vârstă de 20 de ani, întruchipează deja spiritul unui adevărat samurai, câștigând cinci titluri la nivel profesionist. Va reuși ea să-și păstreze calmul anul acesta? Între timp, tânăra minune Eri Sakuraba urmează să debuteze în liga profesionistă în primăvară. Tânăra de 14 ani a câștigat toate trofeele din categoria ei în anii de școală primară. Cum va aborda această primă competiție majoră? Indiferent cine va fi încoronat campion promite să fie o zi memorabilă pentru aceste războinice din Țara Soarelui Răsare.

(w882) Yabusame,

Foto 4: Propriera grajdului de echitație, Ayuko Kamimura, lucrează pentru a transforma Yabusame într-un sport internațional la modă al secolului XXI.

(w882) Yabusame_A

Foto 5: Turneul Sakura este singurul eveniment Yabusame exclusiv feminin.

(w882) Yabusame_A

Foto 6: Fiecare lovitură din timpul turneului este confirmată de către asistenți cu o umbrelă deschisă.

(w882) Yabusame_A

Foto 7: Strămoșii cailor călăriți în turneu erau poneii Nambu, o rasă acum dispărută. Aceștia erau cea mai veche rasă de cai nativă din Japonia.

„Yabusame: Amazoanele din Țara Soarelui Răsare” - un film de Susanne Steffen, joi, 2 iulie, de la ora 14.00, la TVR 2.

credit foto:  © Medienkontor / Frank Mirbach

Tag-uri: documentar GEO, fenomenul „Yabusame”, ritual, samurai, sport international, TVR 2, „Yabusame: Amazoanele din Tara Soarelui Rasare”

promo Logo

 

#promo

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

Amazoanele care schimbă Japonia: Ce este „Yabusame” și cum a fost spart un monopol milenar? Documentarul 360° GEO, joi, la TVR 2

  PROMO     TVR2 

Amazoanele care schimbă Japonia: Ce este „Yabusame” și cum a fost spart un monopol milenar? Documentarul 360° GEO, joi, la TVR 2

Au mai rămas doar amintirile despre samurai, dar arta lor sacră trăiește prin femeile care au refuzat să rămână în umbră. Documentarul „Yabusame ...

David Popovici, aur și în finala de 200 de metri liber de la Trofeul Sette Colli

  TVRSPORT     TVRSPORT 

David Popovici, aur și în finala de 200 de metri liber de la Trofeul Sette Colli

Bazinul olimpic de la Roma a găzduit duminică seara o nouă demonstrație de forță din partea înotătorului român David Popovici, care și-a ...

Bacalaureat 2026: Peste o sută de mii de absolvenți înfruntă emoțiile și temperaturile ridicate

  TVRINFO     TVRINFO 

Bacalaureat 2026: Peste o sută de mii de absolvenți înfruntă emoțiile și temperaturile ridicate

Sesiunea de vară a examenului național de Bacalaureat din acest an a intrat în etapa evaluărilor scrise.

70 de ani de TVR, sărbătoare la Nostalgia prin istorie, muzică și premii

  PROMO     TVR1   TVR2 

70 de ani de TVR, sărbătoare la Nostalgia prin istorie, muzică și premii

Vizitatorii festivalului desfășurat în Pădurea Băneasa au descoperit patrimoniul Televiziunii Române, iar pe cerbuldeaur.ro a început concursul ...

Loredana Iordache, premiată pentru excelență în jurnalism la Romanian Leaders Awards 2026

  PROMO     TVR1 

Loredana Iordache, premiată pentru excelență în jurnalism la Romanian Leaders Awards 2026

Distincția recompensează două decenii de activitate în presă și contribuția la promovarea unui jurnalism responsabil și obiectiv.

85 de ani de la Pogromul de la Iași. Istoricul Radu Ioanid: În România, extremismul este în ascensiune. Violența verbală de azi poate deveni mâine fizică

  REPORTAJ-ANALIZA     TVR.RO 

85 de ani de la Pogromul de la Iași. Istoricul Radu Ioanid: În România, extremismul este în ascensiune. Violența verbală de azi poate deveni mâine fizică

„Nu există nici o îndoială că în România de astăzi extremismul este în ascensiune, fapt prea des negat de o clasa politică parțial incultă”, ...

Totul despre poluarea cu microplastice a Dunării! Pe 29 iunie, de Ziua Dunării, TVR 1 difuzează în premieră documentarul „Invazia invizibilă”

  PROMO     TVR1 

Totul despre poluarea cu microplastice a Dunării! Pe 29 iunie, de Ziua Dunării, TVR 1 difuzează în premieră documentarul „Invazia invizibilă”

Dunărea pare curată, însă milioane de particule de microplastic plutesc invizibil prin apele sale, ajung în pești și, în cele din urmă, în ...

Şapte decenii de muzică și emoție. Gala aniversară „Leonard 70”, la TVR Cultural

  PROMO     TVRCULTURAL 

Şapte decenii de muzică și emoție. Gala aniversară „Leonard 70”, la TVR Cultural

Marți, 30 iunie, de la ora 21.00, TVR Cultural invită telespectatorii la unul dintre cele mai importante evenimente lirice ale anului: Gala ...

Cine decide echilibrul puterii? „Info Etnic” analizează rolul minorităților în negocierile politice

  TVRINFO     TVRINFO 

Cine decide echilibrul puterii? „Info Etnic” analizează rolul minorităților în negocierile politice

Duminică, 28 iunie, de la ora 11:00, în direct la TVR INFO, Boris Velimirovici și echipa „Info Etnic” discută despre promisiuni, compromisuri și ...

Multă emoţie şi o legătură afectivă unică în filmul „Soldatul şi vulpea”, la TVR 1

  PROMO     TVR1 

Multă emoţie şi o legătură afectivă unică în filmul „Soldatul şi vulpea”, la TVR 1

Drama este povestea adevărată a lui Franz Streitberger, străbunicul regizorului filmului, curier în armata austriacă, în cel de-Al Doilea Război ...

Industria IT, paşi spre inovaţie cu valoare adăugată

  RECOMANDARI     TVRI 

Industria IT, paşi spre inovaţie cu valoare adăugată

Când vorbim despre tehnologia informaţiei, ne referim la divizii locale ale multinaţionalelor, la companii româneşti care au crescut spectaculos ...

Final de serie la TVR Cultural: personalități care transformă Bucureștiul prin creativitate, în ultima ediție dedicată Bucharest Design Festival

  PROMO     TVRCULTURAL 

Final de serie la TVR Cultural: personalități care transformă Bucureștiul prin creativitate, în ultima ediție dedicată Bucharest Design Festival

Duminică, 28 iunie, de la ora 18:30, TVR Cultural difuzează ultima ediție a seriei speciale dedicate Bucharest Design Festival, cu invitați ...

Tánczos Barna deschide noul sezon „Simplu și rural”, cu teme fierbinți pentru agricultura românească

  PROMO     TVR2 

Tánczos Barna deschide noul sezon „Simplu și rural”, cu teme fierbinți pentru agricultura românească

Noul sezon al emisiunii debutează la TVR 2 cu o ediție specială dedicată marilor provocări din agricultură. Invitatul Anei Maria Andrei este ...

Elita mondială a gimnasticii ritmice se întâlnește la Cluj-Napoca. TVR transmite în direct Cupa Mondială, între 26 și 28 iunie

  PROMO     TVR+   TVR2 

Elita mondială a gimnasticii ritmice se întâlnește la Cluj-Napoca. TVR transmite în direct Cupa Mondială, între 26 și 28 iunie

Vicecampioana mondială Amalia Lică și Andreea Verdeș reprezintă România într-un ultim test înaintea Campionatelor Mondiale, iar competiția va fi ...

Despre A.Rest 1989 – Arhiva video a Securității, la „Breaking Fake News”

  PROMO     TVR1 

Despre A.Rest 1989 – Arhiva video a Securității, la „Breaking Fake News”

În aceeaşi ediţie aflăm despre oferta de locuințe ilegale în coloniile israeliene, dar şi despre fenomenul olandez Tulipmania. Sâmbătă, 27 ...

TVR © 2026, Toate drepturile rezervate