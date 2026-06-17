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Marea Finală „Vedeta familiei” – sezonul 8: emoție, talent și visuri împlinite

publicat: Miercuri, 17 Iunie 2026

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Duminică, 21 iunie, de la ora 20.00, luminile scenei se aprind la TVR 1 pentru cel mai așteptat moment al sezonului 8 al emisiunii-concurs „Vedeta familiei” – acolo unde talentul întâlnește emoția, iar visurile copiilor capătă glas.

 

Florina Constantinescu
„Cred că am cântat de când mă ştiu, în cor, la serbările pe care le aveam la şcoală şi, mai târziu, la liceu. Muzica este modul cel mai direct prin care putem transmite ceea ce simţim: iubire, emoţie, sens…”, mărturiseşte Florina, care şi-a completat cariera muzicală cu una de prezentator TV. Florina ne aduce veştile despre vreme, la rubrica ...
Vedeta familiei
Emisiunea-concurs muzical dedicată copiilor talentați și părinților lor, „Vedeta Familiei”, ajunsă la sezonul 8, poate fi urmărită duminica, de la ora 20.00 și în reluare sâmbăta de la ora 11:00, pe TVR1. O competiție prietenoasă și plină de energie şi emoție, în care cei mici își demonstrează talentul muzical.

După săptămâni de emoții, muncă și prestații memorabile, cei mai talentați concurenți ai acestui sezon se întâlnesc în marea finală, pregătiți să ofere publicului și juriului un spectacol de neuitat.

Prezentată cu eleganță și căldură de Florina Constantinescu, emisiunea a rămas fidelă misiunii sale: aceea de a descoperi și promova copii talentați, pentru care muzica este mai mult decât o pasiune – este un mod de a se exprima și de a-și construi viitorul. De-a lungul sezonului, scena „Vedeta familiei” a fost locul în care vocile tinere s-au întâlnit cu emoția autentică, iar familiile au demonstrat că susținerea și încrederea pot transforma orice vis în realitate.

În finala din 21 iunie, concurenții vor avea de trecut cea mai importantă probă: aceea de a convinge că merită trofeul sezonului 8. Fiecare dintre ei va urca pe scenă cu momente atent pregătite, într-o seară în care talentul, stăpânirea emoțiilor și puterea de a transmite publicului vor face diferența. Cine va pleca acasă cu marele premiu „Vedeta familiei” aflăm duminică seară, de la ora 20.00, la TVR 1.

(w882) trofeu Ved

Pe parcursul sezonului, prestațiile concurenților au fost evaluate de un juriu format din artiști și profesioniști apreciați ai muzicii românești: Crina Mardare, Elena Gheorghe, Bibi, Sanda Ladoși, Andreea Bălan, Aurelian Temișan și Radu Ștefan Bănică. În fiecare ediție, câte trei dintre aceștia au avut misiunea dificilă de a analiza și recompensa performanțele micilor artiști, oferindu-le în același timp sfaturi și încurajări prețioase.

Sezonul 8 a adus pe scena TVR 1 nu doar concurenți talentați, ci și numeroase momente care au demonstrat că muzica poate uni generații. Aplauzele publicului, emoțiile familiilor și bucuria copiilor de a cânta au transformat fiecare ediție într-o adevărată sărbătoare a talentului.

(w500) Florina Co

Finala promite surprize, invitați speciali și momente muzicale care vor completa atmosfera unei seri dedicate performanței și pasiunii pentru muzică. Va fi o întâlnire cu emoția autentică, cu poveștile unor copii care au avut curajul să urce pe scenă și să își urmeze visul.

Cine va reuși să transforme emoția în victorie și să devină noua „Vedetă a familiei”? Răspunsul îl aflăm duminică, 21 iunie, de la ora 20.00, la TVR 1, într-o finală în care fiecare concurent pornește cu șansa de a străluci.

 

Tag-uri: Andreea Balan, Aurelian Temisan, Bibi, concurs, copii, Crina Mardare, divertisment, Elena Gheorghe, finala, Florina Constantinescu, Marea Finala, Radu Stefan Banica, Sanda Ladosi, talent, TVR 1, Vedeta familiei

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