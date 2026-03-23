„Lecția iubirii” şi „Din tragedii în bucurii”, două noi reportaje la „Destine ca-n filme”

publicat: Luni, 23 Martie 2026

PROMO  TVR2 

Marţi seară, Iuliana Marciuc ne propune doi noi eroi care au trăit experienţe incredibile, desprinse parcă din scenariile unor producţii cinematografice: Chris Simion Mercurian şi Cristian Băncilă. Aflăm mai multe pe 24 martie, de la ora 20.05, în cea de-a doua ediţie a noului sezon al emisiunii de la TVR 2.

 

Iuliana Marciuc
Iuliana Marciuc a apărut pe micile ecrane imediat după Revoluţia din decembrie 1989, în zorii anului 1990, în grupul primelor crainice TV. Din toamna lui 2013, Iuliana prezintă, la TVR 2, „Destine ca-n filme", o producţie despre oameni obişnuiţi puşi în situaţii neobişnuite.
Destine ca-n filme
La „Destine ca-n filme" cunoaştem adevăraţi eroi care au trăit, cu voie sau fără voie, experienţe incredibile, desprinse parcă din scenariile unor producţii cinematografice. În fiecare marți, de la ora 21:05, la TVR 2!

Grivița 53 a pornit ca o idee considerată de mulți „imposibilă”: să construiești, de la zero, un teatru privat într-un oraș în care, de zeci de ani, nu s-a mai ridicat niciunul. Fără bugete publice, fără garanția reușitei, doar cu încăpățânarea câtorva oameni și cu convingerea profundă că arta are nevoie de o casă creată special pentru ea.

În interiorul teatrului se află și un spațiu-muzeu cu o încărcătură emoțională aparte – reproducerea fidelă a casei bunicii, a cărei vânzare a făcut posibilă cumpărarea terenului pe care se ridică astăzi teatrul. Despre „Lecția iubirii”, pe care a învăţat-o de-a lungul acestor ani, ne vorbeşte Chris Simion la întâlnirea cu Iuliana Marciuc de marţi seară.

Şi tot atunci, aflăm cum se poate trece „Din tragedii în bucurii”, de la Cristian Băncilă, cel de-al doilea invitat al Iulianei Marciuc la „Destine ca-n filme”.

Cristian Băncilă este fondatorul asociației „Hände der Gnade von Saron”, un om dedicat proiectelor umanitare și sprijinirii familiilor și copiilor aflați în nevoie, atât în România, cât și în alte comunități vulnerabile. Viața sa, marcată de încercări medicale și credință profundă, s-a transformat într-o misiune de a aduce speranță, solidaritate și ajutor concret celor mai puțin norocoși. Îl cunoaştem pe 24 martie, la TVR 2.

***

Poveștile prezentate în „Destine ca-n filme” sunt cu eroi adevărați, oameni obișnuiți, puși în situații neobișnuite. Producatorul emisiunii, Iuliana Marciuc, iese din studioul tv pentru a-și cunoaște eroii acolo unde trăiesc. Cu experienţa sa jurnalistică, dar şi cu multă sensibilitate şi răbdare, Iuliana Marciuc îi provocă pe interlocutorii ei să povestească despre acele clipe din viaţă ce le-au schimbat destinul pentru totdeauna.

 

Prezintă Iuliana Marciuc; producător: Iuliana Marciuc; realizator Silvia Ionescu; redactor Dana Ilie

Practicarea sportului, o sursă inepuizabilă de motivație pentru toate vârstele

Practicarea sportului, o sursă inepuizabilă de motivație pentru toate vârstele

Activitatea fizică regulată este indispensabilă nu doar pentru sănătatea corpului, ci și pentru echilibrul psihic. Dincolo de îmbunătățirea ...

„O nuntă între Cer şi Pământ, prin sunet”. Concertul „Unifying Worlds” susţinut de Teodora Brody se vede la TVR 2

„O nuntă între Cer şi Pământ, prin sunet”. Concertul „Unifying Worlds” susţinut de Teodora Brody se vede la TVR 2

Rezultat al unei vieți de căutare și de pregătire muzicală și spirituală, „Unifying Worlds” este spectacolul prezentat de Teodora Brody în ...

Noile reguli europene pentru plățile în numerar, obligatorii în România din vara anului 2027

Noile reguli europene pentru plățile în numerar, obligatorii în România din vara anului 2027

Adoptarea oficială de către Uniunea Europeană a noului regulament privind limitarea plăților în numerar marchează o schimbare semnificativă în ...

Cine controlează adevărul? Cenzura în era digitală și presa românească

Cine controlează adevărul? Cenzura în era digitală și presa românească

Emisiunea „Omul și timpul” revine la TVR Cultural,  duminică, de la ora 17:00, cu o dezbatere despre control, cenzură, adevăr și libertatea de ...

Primul

Primul "Remix" din grila de primăvară TVR Cultural, dedicat scenei rock clujene de ieri şi de azi

Prima ediţie "Remix" a stagiunii de primăvară, sâmbătă 21 martie, ora 23:00, la TVR Cultural, deschide un dosar dedicat muzicii clujene și ...

„România face bine” – poveștile despre oamenii care construiesc speranță se văd la TVR 2

„România face bine” – poveștile despre oamenii care construiesc speranță se văd la TVR 2

Din 22 martie, în fiecare duminică, de la ora 14:00, Irina Luca vă invită la TVR 2 într-o călătorie prin România oamenilor care construiesc, ...

Iubire interzisă la curtea regală: povestea care a schimbat Danemarca, la TVR Cultural

Iubire interzisă la curtea regală: povestea care a schimbat Danemarca, la TVR Cultural

„O afacere regală”, un film premiat și multiplu nominalizat, este difuzat luni, 23 martie, de la ora 22.00, la TVR Cultural. Drama istorică, cu ...

„Energie creativă. În stilul tău.” A început a 32-a ediție a competiției de blogging creativ SuperBlog

„Energie creativă. În stilul tău.” A început a 32-a ediție a competiției de blogging creativ SuperBlog

Comunitatea SuperBlog se întrece iar in articole creative: sub sloganul „Energie creativă. În stilul tău.”, competiția Spring SuperBlog 2026 ...

Personaj de film sau agent al Kremlinului? Povestea lui Pârvulesco la „Garantat 100%”

Personaj de film sau agent al Kremlinului? Povestea lui Pârvulesco la „Garantat 100%”

Noul sezon „Garantat 100%” începe cu un dialog fascinant despre o poveste cu toate ingredientele unui film de aventuri, care ne poartă de la un ...

Legenda Vestului Sălbatic, John Wayne, într-un documentar în premieră la TVR 1

Legenda Vestului Sălbatic, John Wayne, într-un documentar în premieră la TVR 1

„John Wayne, America înainte de orice” este povestea unui bărbat care a urcat scara Hollywood-ului treaptă cu treaptă, până a ajuns în vârf și a ...

În spatele zâmbetului de un milion de dolari: Cary Grant, într-un documentar portret emoţionant la TVR 1

În spatele zâmbetului de un milion de dolari: Cary Grant, într-un documentar portret emoţionant la TVR 1

Un domn amabil, fermecător pe ecran, un suflet chinuit în secret: în spatele starului de la Hollywood se ascunde o personalitate profundă, ...

„De la plus la infinit” – acolo unde ideile se întâlnesc fără ocolișuri

„De la plus la infinit” – acolo unde ideile se întâlnesc fără ocolișuri

Începând din 20 martie, de la ora 22.00, telespectatorii TVR INFO sunt invitați la o nouă emisiune ce pune în prim-plan dezbateri autentice și ...

Kate Winslet: o carieră construită dincolo de clişeele Hollywoodului

Kate Winslet: o carieră construită dincolo de clişeele Hollywoodului

Kate Winslet este acriţa care a refuzat să devină clişeul tinerei romantice pe care Hollywood-ul voia să i-l atribuie. În documentarul „Kate ...

Robert De Niro, Morgan Freeman şi Tommy Lee Jones, implicaţi într-o „schemă de milioane”

Robert De Niro, Morgan Freeman şi Tommy Lee Jones, implicaţi într-o „schemă de milioane”

Pe 20 martie, de la ora 20.00, telespectatorii TVR 1 văd o comedie de acţiune, ce reuneşte nu mai puţin de patru actori laureaţi cu Premiul Oscar!

Relațiile româno-ucrainene la 30 de ani de la tratatul de bază – în focus la “Breaking Fake News”, pe TVR 1

Relațiile româno-ucrainene la 30 de ani de la tratatul de bază – în focus la “Breaking Fake News”, pe TVR 1

Jurnalistul Marian Voicu şi invitatul său, Alexandru Costache, jurnalist al Ştirilor TVR, discută subiectul sâmbătă, 21 martie, ora 17.00, la ...

