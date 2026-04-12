Iuliana Marciuc prezintă două portrete ale curajului: Simona Tănase și Andreea Sârbu, într-o nouă ediție „Destine ca-n filme”, pe TVR 2

Poveşti de viaţă desprinse parcă din filme! Iuliana Marciuc are invitate două femei puternice în ediţia din 14 aprilie – Simona Tănase, o luptătoare cu „Boala cu o mie de fețe” şi Andreea Sârbu, una dintre vocile puternice ale noii generații de designeri români. De la ora 20.00, la TVR 2.

Cu multă sensibilitate şi răbdare, Iuliana Marciuc le provocă pe interlocutoarele sale să povestească, la „Destine ca-n filme”, despre acele clipe din viaţă care le-au schimbat destinul pentru totdeauna. În ediţia din 14 aprilie, ora 20.00, la TVR 2, Simona Tănase şi Andreea Sârbu îşi pun sufletul pe tavă şi vorbesc despre luptă, libertate, comunitate, cretivitate.

Simona Tănase a ales să nu se definească prin boală, ci prin felul în care trăiește „în pofida ei”. A creat, a construit, a dat mai departe. A pus bazele unei comunități pentru cei care duc aceeași luptă și, mai târziu, și-a găsit o nouă formă de libertate în pictură.

„Am deschis o pagină de Facebook - Boala cu o mie de fețe - ca să dau glas suferinței, nu doar a mea, ci a tuturor celor care nu știau că nu sunt singuri. Boala poate să ocupe un loc în corpul tău, dar nu poate să ocupe ce ai lăsat în urma ta. Asta rămâne. Și asta am ales eu”, scrie Simona Tănase pe pagina ei de FB „Boala cu o mie de fețe". Mai multe ne povesteşte în dialogul cu Iuliana Marciuc, marţi, 14 aprilie, la TVR 2.

Cea de-a doua invitată a Iulianei Marciuc la „Destine ca-n filme”, Andreea Sârbu, e convinsă că „ceea ce faci te definește, ceea ce realizezi spune totul despre tine". Andreea Simona Sârbu este una dintre vocile puternice ale noii generații de designeri români, cu un parcurs care a dus-o de la modeling, la construirea unui brand internațional. În spatele fiecărei piese vestimentare stă nu doar creativitate, ci o muncă intensă și o poveste personală care a transformat-o. Vom afla povestea ei de viaţă marţi, 14 aprilie, de la ora 20.00, la TVR 2.

Eroi adevărați, oameni obișnuiți puși în situații neobișnuite, care trăiesc în București precum și în alte orașe ale țării sunt cei pe care Iuliana Marciuc îi convinge săptămână de săptămână să îşi deschidă sufletul la „Destine can-filme”.

Producatorul Iuliana Marciuc iese din studioul tv pentru a-și cunoaște eroii acolo unde trăiesc, muncesc. De asemenea, din dorința de a prezenta destinele unor personalități cunoscute publicului, vedeta TVR realizează ediții-portret, precum cele cu soprana Felicia Filip, Doina Levintza și familia Pocorschi, dar și ediții in memoriam, precum cea dedicată artistului Ioan Luchian Mihalea.

