Iuliana Marciuc prezintă două portrete ale curajului: Simona Tănase și Andreea Sârbu, într-o nouă ediție „Destine ca-n filme”, pe TVR 2

publicat: Duminică, 12 Aprilie 2026

PROMO  TVR2 

Poveşti de viaţă desprinse parcă din filme! Iuliana Marciuc are invitate două femei puternice în ediţia din 14 aprilie – Simona Tănase, o luptătoare cu „Boala cu o mie de fețe” şi Andreea Sârbu, una dintre vocile puternice ale noii generații de designeri români. De la ora 20.00, la TVR 2.

 

Cu multă sensibilitate şi răbdare, Iuliana Marciuc le provocă pe interlocutoarele sale să povestească, la „Destine ca-n filme”, despre acele clipe din viaţă care le-au schimbat destinul pentru totdeauna. În ediţia din 14 aprilie, ora 20.00, la TVR 2, Simona Tănase şi Andreea Sârbu îşi pun sufletul pe tavă şi vorbesc despre luptă, libertate, comunitate, cretivitate.

Simona Tănase a ales să nu se definească prin boală, ci prin felul în care trăiește „în pofida ei”. A creat, a construit, a dat mai departe. A pus bazele unei comunități pentru cei care duc aceeași luptă și, mai târziu, și-a găsit o nouă formă de libertate în pictură.

„Am deschis o pagină de Facebook - Boala cu o mie de fețe - ca să dau glas suferinței, nu doar a mea, ci a tuturor celor care nu știau că nu sunt singuri. Boala poate să ocupe un loc în corpul tău, dar nu poate să ocupe ce ai lăsat în urma ta. Asta rămâne. Și asta am ales eu”, scrie Simona Tănase pe pagina ei de FB „Boala cu o mie de fețe". Mai multe ne povesteşte în dialogul cu Iuliana Marciuc, marţi, 14 aprilie, la TVR 2.

Cea de-a doua invitată a Iulianei Marciuc la „Destine ca-n filme”, Andreea Sârbu, e convinsă că „ceea ce faci te definește, ceea ce realizezi spune totul despre tine". Andreea Simona Sârbu este una dintre vocile puternice ale noii generații de designeri români, cu un parcurs care a dus-o de la modeling, la construirea unui brand internațional. În spatele fiecărei piese vestimentare stă nu doar creativitate, ci o muncă intensă și o poveste personală care a transformat-o. Vom afla povestea ei de viaţă marţi, 14 aprilie, de la ora 20.00, la TVR 2.

Eroi adevărați, oameni obișnuiți puși în situații neobișnuite, care trăiesc în București precum și în alte orașe ale țării sunt cei pe care Iuliana Marciuc îi convinge săptămână de săptămână să îşi deschidă sufletul la „Destine can-filme”.

Producatorul Iuliana Marciuc iese din studioul tv pentru a-și cunoaște eroii acolo unde trăiesc, muncesc. De asemenea, din dorința de a prezenta destinele unor personalități cunoscute publicului, vedeta TVR realizează ediții-portret, precum cele cu soprana Felicia Filip, Doina Levintza și familia Pocorschi, dar și ediții in memoriam, precum cea dedicată artistului Ioan Luchian Mihalea.

 

prezintă: Iuliana Marciuc;

producător: Iuliana Marciuc;

realizator: Silvia Ionescu;

redactor: Dana Ilie

 

Iuliana Marciuc prezintă două portrete ale curajului: Simona Tănase și Andreea Sârbu, într-o nouă ediție „Destine ca-n filme”, pe TVR 2

  PROMO     TVR2 

Iuliana Marciuc prezintă două portrete ale curajului: Simona Tănase și Andreea Sârbu, într-o nouă ediție „Destine ca-n filme”, pe TVR 2

Poveşti de viaţă desprinse parcă din filme! Iuliana Marciuc are invitate două femei puternice în ediţia din 14 aprilie – Simona Tănase, o ...

„Drumul spre Viena” al Alexandrei Căpitănescu începe la TVR

  PROMO     TVR1   TVRI 

„Drumul spre Viena” al Alexandrei Căpitănescu începe la TVR

Din 14 aprilie, Liana Stanciu ne invită să urmărim evoluţia reprezentantei României la Eurovision 2026, de la sesiunile de pregătire la ...

„Catherine Deneuve în fața obiectivului” - povestea unei reinventări continue, la TVR 1

  FILM     TVR1 

„Catherine Deneuve în fața obiectivului” - povestea unei reinventări continue, la TVR 1

Simbol al cinematografiei franceze, Catherine Deneuve ni se dezvăluie dincolo de mitul „blondei reci” în documentarul „Catherine Deneuve în fața ...

Învierea Domnului, biruința morții și sărbătoarea vieții

  LIFESTYLE     TVR.RO 

Învierea Domnului, biruința morții și sărbătoarea vieții

Întreaga învățătură a Bisericii se întemeiază pe Învierea lui Hristos. Învierea este cea mai mare sărbătoare a creștinătății. Să ne bucurăm și ...

Paula Seling: „Am ales să vedem minunile din jur și să le transformăm în muzică, lumină și bucurie.”

  PROMO     TVR1   TVRI 

Paula Seling: „Am ales să vedem minunile din jur și să le transformăm în muzică, lumină și bucurie.”

În a doua zi de Paşti, TVR difuzează în premieră absolută un fragment din concertul extraordinar „Colindăm prin viață”, susținut de Paula Seling ...

Un psiholog în temnițele comuniste: Viața și destinul savantului NICOLAE MĂRGINEANU

  PROMO     TVRCULTURAL 

Un psiholog în temnițele comuniste: Viața și destinul savantului NICOLAE MĂRGINEANU

Emisiunea „Omul și timpul” propune la TVR Cultural, într-o ediție specială de Paști, un dialog profund despre memorie, destin și felul în care ...

Corp, Creație și Transcendență. Artistul și Dumnezeu

  PROMO     TVRCULTURAL 

Corp, Creație și Transcendență. Artistul și Dumnezeu

Emisiunea „Convorbiri spirituale” propune la TVR Cultural, în această ediție specială de Paște, un dialog despre sens, creație și legătura ...

Ultimele povești din universul monahal european, la TVR INFO

  TVRINFO     TVRINFO 

Ultimele povești din universul monahal european, la TVR INFO

În a doua zi de Paști, luni, 13 aprilie, TVR INFO difuzează ultimele două episoade ale seriei „Mânăstiri din Europa”. O călătorie impresionantă ...

Paștele între tradiție și prezent – Ediție specială cu Cătălin Ştefănescu

  TVRINFO     TVRCULTURAL   TVRINFO 

Paștele între tradiție și prezent – Ediție specială cu Cătălin Ştefănescu

Despre credință și societate, o reflecție asupra modului în care trăim astăzi Sărbătorile Pascale într-o lume marcată de incertitudini, în ...

Vinerea Patimilor Domnului Iisus Hristos, zi de post negru si rugăciune

  LIFESTYLE     TVR.RO 

Vinerea Patimilor Domnului Iisus Hristos, zi de post negru si rugăciune

Vinerea Mare ne amintește de Patimile Mântuitorului pentru păcatele omenirii, de răstignirea pe Cruce care nu era practicată de evrei, ci de ...

Arhiva de Sunet: Jazzul de ieri… azi

  RECOMANDARI     TVRCULTURAL 

Arhiva de Sunet: Jazzul de ieri… azi

Un proiect în serial despre exportul jazzului american particularizat cu arhive TVR de colecție, dar și de un performance semnat Katia Pascariu, ...

Destinații ale credinței: pelerinaje europene, într-un nou episod al seriei „Mânăstiri din Europa

  TVRINFO     TVRINFO 

Destinații ale credinței: pelerinaje europene, într-un nou episod al seriei „Mânăstiri din Europa

Unde se adună pelerinii din întreaga Europă pentru rugăciune aflăm în prima zi de Paști, duminică, 12 aprilie, de la ora 15:00, la TVR INFO. ...

„Îngheţate” în timp sau complet adaptate epocii contemporane – Mânăstirile Europei ni se dezvăluie la TVR INFO

  TVRINFO     TVRINFO 

„Îngheţate” în timp sau complet adaptate epocii contemporane – Mânăstirile Europei ni se dezvăluie la TVR INFO

Continuăm să descoperim „Mănăstiri din Europa” la postul de ştiri al Televiziunii Române. În Sâmbăta Mare, pe 11 aprilie, de la ora 15.00, ...

Sărbătoarea Învierii, la TVR: ediții speciale, transmisiuni în direct, concerte și programe de tradiție pe toate posturile

  TVRINFO     TVRMOLDOVA   TVR1   TVR2   TVR3   TVRI   TVRINFO 

Sărbătoarea Învierii, la TVR: ediții speciale, transmisiuni în direct, concerte și programe de tradiție pe toate posturile

De la reflecție și trăire duhovnicească la folclor, film, documentare și mari concerte - între 9 și 13 aprilie, TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR Info, ...

Paștele ca pe Târnave, cu „Exclusiv în România”

  PROMO     TVR1 

Paștele ca pe Târnave, cu „Exclusiv în România”

Duminică, de la 18.00, pe TVR 1, echipa „Exclusiv în România” ne invită să petrecem „Paştele ca pe Târnave”, într-un loc special: la Castelul ...

