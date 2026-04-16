loader
Foto

Galerie foto

Irina Păcurariu, „Acasă la Dragoș Pătraru”, într-o nouă ediție „Rețeaua de Idoli”

publicat: Joi, 16 Aprilie 2026

PROMO  TVR2 

Luni, 20 aprilie, de la ora 20:00, telespectatorii TVR 2 sunt invitați la o întâlnire sinceră și revelatoare cu Dragoș Pătraru, autor și realizator al emisiunii „Starea Nației”, într-un dialog realizat de Irina Păcurariu.

 

Într-o nouă ediție a emisiunii „Rețeaua de Idoli”, difuzată luni, 20 aprilie, de la ora 20:00, la TVR 2, Irina Păcurariu îi invită pe telespectatori „acasă” la Dragoș Pătraru, într-un interviu care promite să dezvăluie omul din spatele uneia dintre cele mai puternice voci din media românească.

Cunoscut publicului larg ca autor și realizator al emisiunii „Starea Nației”, recent revenită în grila TVR 1, Dragoș Pătraru este protagonistul unei întâlniri care merge dincolo de spațiul televiziunii și al comentariului de actualitate.

Un portret sincer, dincolo de ecran

Irina Păcurariu îl descoperă pe Dragoș Pătraru în spațiul său cel mai personal: acasă, la Ploiești, orașul în care s-a născut, trăiește și unde, în ultimii ani, a construit un proiect cu impact real în comunitate.

„Dragoș Pătraru nu este un jurnalist în sensul clasic al meseriei. Produsul său, «Starea Nației», nu e doar o emisiune de analiză, e o tribună, nu un laborator. Cu umor, cu vervă, cu o anumită inteligență a formulării, Dragoș Pătraru dă verdicte.

Are instinct de comunicare, fără îndoială. Știe să prindă nervul publicului și să-l transforme în monolog. Indignarea lui e articulată, coerentă, uneori chiar seducătoare. Dar este o indignare care nu admite dubiu. Ori e alb, ori e negru.

Nu se aliniază, nu negociază vizibil și nu-și diluează discursul pentru a fi acceptat. Într-un peisaj media în care flexibilitatea morală este adesea regulă, rigiditatea lui devine, paradoxal, o formă de credibilitate.

L-am găsit acasă la el, la Ploiești, orașul unde s-a născut și trăiește și unde, de ceva timp, a reușit să construiască un teatru și o bibliotecă devenită publică, în jurul cărora începe să se consolideze o comunitate”, spune Irina Păcurariu.

Dragoș Pătraru: „Televiziunea publică e un fel de convocare la echipa națională”

Revenirea la TVR are, pentru Dragoș Pătraru, o semnificație aparte: aceea a responsabilității față de public și a apartenenței la un spațiu de dialog esențial.

„Pentru mine, în continuare, chestia asta cu televiziunea publică... e un fel de convocare la echipa națională”, spune Dragoș Pătraru.

Noua ediție „Rețeaua de Idoli” promite o întâlnire autentică, cu reflecții despre presă, comunitate, responsabilitate și felul în care poți construi, dincolo de cuvinte, un loc care adună oamenii împreună. Luni, 20 aprilie, de la ora 20:00, la TVR 2.

Tag-uri: dragos patraru, emisiune satira, Irina Pacurariu, Rețeaua de idoli, starea natiei, TVR 2

promo Logo

 

#promo

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

Irina Păcurariu, „Acasă la Dragoș Pătraru”, într-o nouă ediție „Rețeaua de Idoli”

  PROMO     TVR2 

Irina Păcurariu, „Acasă la Dragoș Pătraru”, într-o nouă ediție „Rețeaua de Idoli”

Luni, 20 aprilie, de la ora 20:00, telespectatorii TVR 2 sunt invitați la o întâlnire sinceră și revelatoare cu Dragoș Pătraru, autor și ...

TVR © 2026, Toate drepturile rezervate