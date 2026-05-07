Între repetițiile pentru Eurovision 2026, Alexandra Căpitănescu descoperă Viena

publicat: Joi, 07 Mai 2026

Reprezentan ț ii României continuă pregătirile pentru cea de-a doua repeti ț ie din 8 mai ș i profită de pu ț inele momente libere pentru a se bucura de atmosfera ora ș ului gazdă al Eurovision Song Contest 2026

 

Programul delegației României la Eurovision Song Contest 2026 continuă într-un ritm intens la Viena, unde Alexandra Căpitănescu și colegii săi de trupă alternează pregătirea artistică și tehnică pentru următoarea repetiție oficială cu momente de descoperire a orașului gazdă și întâlniri cu publicul internațional al competiției.

Înaintea celei de-a doua repetiții programate pe 8 mai, artiștii români au profitat de puținele intervale libere dintre repetiții, probe tehnice și întâlniri de producție pentru a explora câteva dintre experiențele culturale specifice capitalei austriece.

Alexandra și colegii săi au participat la un atelier special dedicat celebrului Wiener Schnitzel, unde au descoperit, alături de bucătari vienezi, secretele preparării unuia dintre cele mai cunoscute preparate austriece – de la alegerea ingredientelor și tehnica de pané, până la obținerea celebrului aspect auriu și crocant. La finalul experienței culinare, artiștii români și-au prezentat propriile preparate și au primit simbolic titlul de „Master of Wiener Schnitzel”.

„A fost una dintre cele mai relaxate și amuzante experiențe de până acum. Am râs mult, am gătit împreună și, pentru câteva ore, am reușit să ieșim puțin din ritmul foarte intens al Eurovisionului”, spune Alexandra Căpitănescu.

Programul delegației artistice a inclus și o incursiune în patrimoniul cultural al Vienei. Artiștii români au vizitat Tezaurul Imperial de la Hofburg, unde sunt păstrate unele dintre cele mai importante simboluri istorice europene, precum coroana Sfântului Imperiu Roman și coroana imperială a Austriei.

De asemenea, membrii trupei au petrecut câteva ore și la Muzeul de Istorie a Artei, unul dintre cele mai importante din lume, renumit pentru impresionanta colecție Bruegel și pentru celebra Cameră a Artelor și Curiozităților.

Unul dintre momentele speciale ale acestor zile a fost și vizita într-un celebru studio vienez de înregistrări orchestrale, unde au fost realizate coloane sonore pentru mari producții internaționale de cinema și televiziune. Pentru artiștii români, experiența a reprezentat o incursiune spectaculoasă în culisele industriei muzicale și cinematografice internaționale. La finalul vizitei, gazdele le-au pregătit Alexandrei și colegilor ei o surpriză specială: acordurile piesei „Choke Me” au răsunat în studio pe unele dintre cele mai performante sisteme audio profesionale din lume.

Pe parcursul acestor zile, artiștii români au continuat dialogul constant cu fanii Eurovision din întreaga lume, iar reacțiile primite după prima repetiție au contribuit la consolidarea unui adevărat val de simpatie în jurul reprezentanților României.

Pentru noi, Eurovision nu înseamnă doar cele trei minute de pe scenă. Înseamnă oameni, emoții, întâlniri, povești și energia extraordinară pe care o simți aici, în Viena. Ne bucurăm că putem reprezenta România într-un mod autentic și că oamenii rezonează cu noi”, declară Alexandra Căpitănescu.

România va intra în concurs cu numărul 03, în prima parte a Semifinalei II, programată pe 14 mai.

Semifinalele și finala competiției vor fi transmise în direct de Televiziunea Română, pe TVR 1, în zilele de 12, 14 şi 16 mai 2026, ora 22.00.

DESPRE ALEXANDRA CĂPITĂNESCU

Alexandra Căpitănescu este câștigătoarea Selecției Naționale Eurovision 2026 și una dintre cele mai vizibile voci ale noii generații de artiști români. Publicul larg a cunoscut-o în 2023, când a câștigat trofeul emisiunii „Vocea României”, după un parcurs care a convins atât juriul, cât și publicul.

Absolventă a Facultății de Fizică și, în prezent, studentă la master în fizică medicală, Alexandra îmbină un profil academic atipic cu un parcurs artistic în plină dezvoltare, construindu-și identitatea muzicală în jurul autenticității și al expresiei directe. După câștigarea concursului de talente, artista și-a consolidat prezența pe scena muzicală prin lansări proprii și colaborări, dezvoltând un stil care combină sensibilitatea cu o energie scenică puternică.

Piesa „Choke Me”, cu care va reprezenta România la Eurovision Song Contest 2026, abordează, într-un limbaj metaforic, stările de presiune emoțională și blocaj interior. Titlul nu are un sens literal, ci descrie senzația de a fi copleșit de propriile gânduri, de frici sau de așteptări venite din exterior. Mesajul piesei este unul despre conștientizare și depășire: despre momentul în care alegi să îți înfrunți vulnerabilitățile, să îți accepți limitele și să îți regăsești echilibrul. În această construcție, fragilitatea nu este ascunsă, ci devine parte din forța de a merge mai departe.

DESPRE EUROVISION

Eurovision Song Contest 2026 va avea loc la Viena, sub sloganul „United by Music”, cu semifinalele programate pe 12 și 14 mai și finala pe 16 mai.

Eurovision este o competiție muzicală internațională organizată de European Broadcasting Union (EBU), cea mai mare asociație a televiziunilor publice din Europa. Prima ediție a avut loc în 1956, la Lugano, în Elveția. La ediția din acest an participă 35 de țări, România fiind una dintre cele trei reveniri importante în competiție, alături de Bulgaria și Republica Moldova.

În cea de-a doua semifinală a Eurovision Song Contest 2026, programată pe 14 mai, România va concura alături de Albania, Danemarca, Armenia, Cipru, Elveția, Norvegia, Azerbaidjan, Luxemburg, Malta, Bulgaria, Australia, Ucraina, Cehia și Letonia.

Televiziunea Română, membră a EBU, organizează Selecția Națională și participă la competiția europeană din anul 1993. Cele mai bune performanțe ale României la acest concurs au fost: de două ori locul al treilea (Luminița Anghel & Sistem – Kiev, 2005; Paula Seling și Ovi – Oslo, 2010) și o dată locul al patrulea (Mihai Trăistariu – Atena, 2006).

Televiziunea Română mulțumește Asociației Industriei Muzicale din România (AIMR) pentru sprijinul acordat participării României la Eurovision Song Contest 2026, precum și DSV – partener logistic al echipei României la Eurovision, BCR și Venetic.

Pentru alte informații, vă rugăm să ne scrieți la: eurovision.romania@tvr.ro

Echipa Eurovision România

