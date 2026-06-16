Întâlniri cu semnificație profund națională, în noua ediţie „Ora Regelui”, la TVR 1

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Vizita Custodelui Coroanei și a Principelui Radu la Palatul Primăriei, din inima Bucureștiului. Grădinile Domeniului Regal de la Peleș, îngrijite de studenți de la agronomie și horticultură. Șaptesprezece companii au primit certificatul de Furnizor al Casei Regale. Alte întâlniri cu o semnificație profund națională. Despre responsabilitate, educație și dăruirea în slujba națnațiunii, sâmbătă, 20 iunie, ora 13.00, la „Ora Regelui".

Bogdan Şerban Iancu În trei decenii de carieră a făcut anchete sociale, emisiuni auto ori de turism sau arte marțiale, dar şi documentare istorice sau reportaje din diferite locuri, toate i-au fost dragi. De peste 12 ani este realizator şi prezentator la „Ora Regelui”.

Ora Regelui O cronică a trecutului și a destinului unei națiuni, o călătorie spre zilele noastre, în care istoria se dovedește vie, surprinzător de actuală.

Simbol al unității românilor, Coroana motivează și întărește spiritul națiunii.

În inima Bucureștiului, pe bulevardul care poartă numele Reginei Elisabeta, o clădire impunătoare refuză să lase vremea să o îmbătrânească, Palatul Primăriei Generale. Ridicat la inițiativa Regelui Carol I, grandiosul edificiu a fost martorul istoriei agitate a capitalei, traversând ocupația germană din Primul Război Mondial, seismul din 1940 și bombardamentele din 1944.

În acest sediu major pentru viața comunității, Majestatea Sa Margareta și Alteța Sa Regală Principele Radu au aflat de la primarul general al capitalei, Ciprian Ciucu, și de la echipa sa care sunt proiectele de investitii ale orașului, legate de infrastructură, de servicii medicale, de educație și de cultură. Le aflăm şi noi sâmbătă, la „Ora Regelui”, pe TVR 1.

Pe Domeniul Regal de la Peleș, vegetația nu are un rol decorativ oarecare. Arborii, gardurile vii și perspectivele asupra castelului fac parte din compoziția imaginată, cu mai bine de un secol în urmă, de arhitectul Karel Liman și de grădinarii vremii.

O simplă tăiere de întreținere devine acum un gest de restaurare, iar îndepărtarea unor plante crescute la întâmplare înseamnă recuperarea unei imagini istorice. „Trebuie să fim conștienți că nu prea avem voie să greșim”, se destăinuie unul dintre studenții agronomi veniți pentru practică în acest sezon. Ca de fiecare dată, urmărind evoluția proiectelor, Principesa Sofia a discutat cu ei despre patrimoniul viu, sensibil și extrem de capricios al Peleșului, regenerat și prin grija lor, an de an. Vedem imagini în ediţia „Ora Regelui”, de sâmbătă, 20 iunie, ora 13.00.

Șaptesprezece companii au primit de la Alteța Sa Regală Principesa Elena certificatul de Furnizor al Casei Regale. Printre primele nume de referință onorate de către Regele Mihai, au fost creatorii Dan Coma și Doina Levintza care au obținut cel dintâi titlu în anul 2005.

Lista noilor furnizori reunește atât instituții cu tradiție, cât și branduri moderne. Fiind apreciată drept liantul istoric ce a unit generații întregi de români, Companiei Naționale Poșta Română i-a fost acordat statutul de furnizor regal pentru serviciile de corespondență. De asemenea, Fabricii de Timbre i-a fost recunoscut rolul în păstrarea memoriei naționale, aici prinzând viață numeroase emisiuni filatelice dedicate istoriei țării.

Familia Regală și-a planificat şi a participat, în câteva județe din Transilvania, la întâlniri cu o semnificație profund națională.

La 150 de ani de la naștere, Reginei-soldat, Maria a Romaniei, i s-a ridicat o statuie în centrul comunei Jucu, aflată nu departe de Cluj Napoca. Principele Radu a participat la dezvelirea monumentului din bronz, apoi i-a vizitat pe militarii Brigăzii 81 Mecanizată „General Grigore Bălan” din Bistrița.

„Vă suntem foarte recunoscători pentru această minunată zi, în care aducem omagiul nostru celui mai frumos exemplu pe care îl putem primi în societate - de sacrificiu, de modestie, de discreție, de bunătate, de iubire față de familie și față de țară - și totul făcut cu multă demnitate”, a rostit Principele Radu, în deschiderea Semimaratonului Eroilor Invictus. Organizată în memoria eroilor de ieri și în onoarea celor de astăzi, competiția de anul acesta a strâns, la Bistrița-Năsăud, peste 2.000 de participanți din șapte țări. Alături de voluntari și de membrii echipei Invictus România, la semimaratonul de Ziua Eroilor au fost militari din Marea Britanie, Lituania, Franța, Belgia, Ucraina și Spania.

Înființat prin decret regal semnat de Regele Ferdinand, în 1919, Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia reprezintă o școală de elită în educația militară românească. A fost distins de patru ori cu titlul de „Școală Europeană” și s-a implicat în numeroase proiecte educaționale internaționale. Dialogul Majestății Sale Margareta și al Principelui Radu cu elevii colegiului a pornit de la importanța profesiei militare în societatea contemporană și a rolului României în asigurarea securității continentale și transatlantice. Peste șase sute de elevi din toate clasele de studii au desemnat câțiva colegi pentru a lansa teme de dialog îndreptate către responsabilitate, educație, spiritul și dăruirea în slujba națiunii, dar și către rolul Familiei Regale în promovarea valorilor naționale peste hotare.

Și la Sibiu, viitorii militari au dezbătut împreună cu Custodele Coroanei și cu Principele Radu, teme legate de rolul tinerilor ofițeri în societatea contemporană. Tradiția Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” ține de numele Principelui Carol, pe care l-a purtat la înființarea sa. Începând cu anul 1932, școala militară de la Sibiu a rămas singura instituție de învățământ militar destinată pregătirii ofițerilor de infanterie din România. Academia Forțelor Terestre formează liderii militari din prezent, desfășurând programe de licență, masterat și cercetare științifică într-un sistem educațional modern, integrat în spațiul academic european.

În București, cursanții din acest an ai Universității de Apărare „Carol I”, au fost primiți de Familia Regală la Palatul Elisabeta. Militarii aflați la studii de toate gradele universitare au absolvit sub numele „Promoția Constantin Brâncuși 150”.

„Ora Regelui” se vede la TVR 1 sâmbătă, 20 iunie 2026, ora 13.00. La TVR Internațional, ediţia e tot sâmbătă, 20 iunie, dar de la ora 16.30. TVR Moldova difuzează „Ora Regelui” joi, 25 iunie, ora 16.00.

Prezintă: Bogdan Șerban-Iancu

Editor de imagine: Nicolaie Cernat

Producător: Lidia Voicu

Realizatori: Adelina Dumitrescu, Bogdan Șerban-Iancu

foto: romaniaregala.ro