Legenda „Bisericii Scroafei” şi o vizită în oraşul lutierilor, în prima ediţie a sezonului 25 „Exclusiv în România”, la TVR1 | VIDEO

PROMO TVR1

În fiecare duminică, de la ora 17:00, la TVR1 și online la TVR+, descoperim noi locuri şi oamenii minunaţi, alături de călătorii noştri preferaţi, în sezonul 25 "Exclusiv în România".

„Dacă vă doriţi o emisiune obişnuită de turism, atunci mai bine părăsiţi-ne acum. Dacă, însă, vă doriţi altceva, cum ar fi, de exemplu, o emisiune despre destinaţii unice, mondiale şi europene, ale României, ceva cu totul neobişnuit, cu poveşti extraordinare şi cu tot felul de sugestii şi alte informaţii care v-ar putea fi de folos, înseamnă că aţi ajuns unde trebuie”, îşi asigură Cristian Tabără viitorii telespectatori.

Emisiunea Exclusiv în România întâlneşte telespectatorul cu destinaţii spectaculoase, cu povestea şi istoria locului, cu facilităţi locale (acces, cazare, distracţii, costuri), cu trasee de încercat, specific local, gastronomie, tradiţii şi atracţii locale.

Alături de prezentarea locurilor, cei interesaţi vor primi numeroase „ponturi”, de recomandat să le ai în buzunar, atunci când pleci la drum, de la „ajutoarele de nădejde” ale lui Cristian Tabără: Cristina Madgearu, Cristina Şoloc, Ilinca Ciobanu, Daniel Georgescu, Marin Găbudean.

În toamna lui 2025, emisiunea lansează sezonul cu numărul 25, nu mai puţin de 281 de episoade fiind difuzate până acum de TVR 1.

În fiecare săptămână, câte unul dintre aceştia îl însoţeşte pe Cristian Tabără în regiunea în care se află unicatul european sau mondial, devenind „turist cu acte în regulă” şi testând pe propria piele atracţiile turistice ale zonei.

„Cele 24 de sezoane Exclusiv în România, adică aproape 300 de episoade, ne arată, de fapt, o ţară bogată, plină de resurse, o destinaţie turistică premium, unde nimeni nu se plictiseşte, fie că vorbim de turism cultural, ecumenic, simple drumeţii, turism de aventură sau gastronomic”, punctează: Cristian Tabără.

.

..Legenda „Bisericii Scroafei” şi o vizită în oraşul lutierilor, în prima ediţie a sezonului 25 „Exclusiv în România”

Cristi Tabără şi echipa lui încep călătoriile noului sezon „Exclusiv în România” în judeţul Bistriţa, mai exact la Dipsa. Ridicată de saşi în urmă cu peste 500 de ani şi, de curând, reabilitată, biserica de aici este cunoscută sub numele de „Biserica scroafei” datorită unei legende.

..

Iar legenda spune că, scurmând pământul, o scroafă a găsit o căldare cu galbeni din care s-a ridicat actualul locaş de cult. Scroafa este înfăţişată pe unul dintre contraforţii construcţiei, în dreapta sus, lângă intrare. De asemenea, altarul lăcaşului are reproduceri după trei picturi celebre ale lui Leonardo da Vinci, „Noli me tangere", „Cina cea de taină", „Răstignirea".

De la Dipsa, drumul îi duce pe călători la Reghin, oraşul lutierilor, un oraș cu suflet vechi, unde lemnul cântă și azi povești prin mâinile celor care îl iubesc.



. Reporterul Daniel Georgescu a intrat în casa unei familii în care dragostea pentru luterie și muzică s-a transmis de-a lungul a trei generații. Chiar dacă lumea aleargă după tehnologii și uită de rădăcini, Mare Vasile, Mare Aurelian și Mare Eduard ne arată că tradiția și muzica pot fi duse mai departe doar cu dragoste și răbdare.

Şi pentru că telespectatorii iubesc castelele și mai ales poveștile cu parfum nobiliar, jurnaliştii „Exclusiv în România ne însoţesc mai departe, spre una dintre cele mai falnice cetăți ale Ardealului, castelul Kemeny din Brâncovenești. .



„Vom asculta istorii și legende despre acest loc și neamurile care l-au stăpânit de-a lungul timpului, spuse chiar de Géza Nagy Kemény, urmaşul familiei şi proprietarul acestei bijuterii renascentiste din inima Transilvaniei”, ne-a spus Daniel Georgescu.

Producător: Marin Găbudean

Prezintă: Cristian Tabără

„Exclusiv în România”, duminica, de la ora 17.00, la TVR 1 și online pe TVR+

.