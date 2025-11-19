În Viscri, frumusețea nu e doar de privit, e de simțit. Cu „Exclusiv în România”, din nou la Viscri

Pe 23 noiembrie, pășim cu sufletul deschis prin satul fără de pereche, un loc care pare desprins dintr-o poveste veche, așezat între dealuri domoale și tăcere. Cristian Tabără ne aşteaptă la TVR 1, duminică, începând cu ora 17.00.

Viscri – satul care găzduiește maiestăți și atrage mii de turiști din toate colțurile lumii, an de an, e din nou în calea echipei „Exclusiv în România”. Duminică, 23 noiembrie, de la ora 17.00, Cristian Tabără ne propune să mai poposim o dată în satul în care mulţi dintre cei care vin se hotărăsc să rămână.

Aici o cunoaştem pe Caroline Fernolend, un om desoebit care a dat aripi acestui loc și l-a pus pe harta turistică a Europei. Directoare executivă şi vicepreşedintă a Fundaţiei Mihai Eminescu Trust, Caroline Fernolend s-a născut, a crescut şi trăieşte în Viscri, fiind unul dintre oamenii care au luptat ca satul să se dezvolte. Proiectele sale pentru salvarea patromoniului local au atras atenţia şi Prinţului Charles, care s-a alăturat inițiativei. Astăzi, cu ajutorul Mihai Eminescu Trust, zeci de case săseşti de patrimoniu au fost restaurate şi şi-au recăpătat farmecul de altădată.

Evident, echipa „Exclusiv în România” e răsfățată cu bucate alese la restaurantul din sat, unde dă peste oameni minunați – veniți de departe, dar rămași pentru totdeauna aici.

Atmosfera e îmbogăţită şi cu o degustare a berii de Viscri, dar mai ales prin interpretarea corului satului care cântă din inimă, pentru bucuria celorlalți.

„Iar la final, am pășit în Casa Regelui Charles al III-lea şi am înțeles de ce Majestatea Sa a trecut acest sat la loc de cinste între preferințele sale: pentru că aici, în Viscri, frumusețea nu e doar de privit… e de simțit”, punctează Marin Găbudean, producătorul emisiunii.

Avem toate motivele să le fim alături călătorilor „Exclusiv în România”! Duminică, de la ora 17.00, la TVR 1.

foto: capturi emisie „Exclusiv în România”