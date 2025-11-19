loader
Foto

În Viscri, frumusețea nu e doar de privit, e de simțit. Cu „Exclusiv în România”, din nou la Viscri

publicat: Miercuri, 19 Noiembrie 2025

PROMO  TVR1 

Pe 23 noiembrie, pășim cu sufletul deschis prin satul fără de pereche, un loc care pare desprins dintr-o poveste veche, așezat între dealuri domoale și tăcere. Cristian Tabără ne aşteaptă la TVR 1, duminică, începând cu ora 17.00.

 

Viscri – satul care găzduiește maiestăți și atrage mii de turiști din toate colțurile lumii, an de an, e din nou în calea echipei „Exclusiv în România”. Duminică, 23 noiembrie, de la ora 17.00, Cristian Tabără  ne propune să mai poposim o dată în satul în care mulţi dintre cei care vin se hotărăsc să rămână.

(w500) Cum ne int

Aici o cunoaştem pe Caroline Fernolend, un om desoebit care a dat aripi acestui loc și l-a pus pe harta turistică a Europei. Directoare executivă şi vicepreşedintă a Fundaţiei Mihai Eminescu Trust, Caroline Fernolend s-a născut, a crescut şi trăieşte în Viscri, fiind unul dintre oamenii care au luptat ca satul să se dezvolte. Proiectele sale pentru salvarea patromoniului local au atras atenţia şi Prinţului Charles, care s-a alăturat inițiativei. Astăzi, cu ajutorul Mihai Eminescu Trust, zeci de case săseşti de patrimoniu au fost restaurate şi şi-au recăpătat farmecul de altădată.

(w882) Calatorii

Evident, echipa „Exclusiv în România” e răsfățată cu bucate alese la restaurantul din sat, unde dă peste oameni minunați – veniți de departe, dar rămași pentru totdeauna aici.

(w882) La masa

Atmosfera e îmbogăţită şi cu o degustare a berii de Viscri, dar mai ales prin interpretarea corului satului care cântă din inimă, pentru bucuria celorlalți.

(w882) Corul din

(w500) Bun venit

„Iar la final, am pășit în Casa Regelui Charles al III-lea şi am înțeles de ce Majestatea Sa a trecut  acest sat la loc de cinste între preferințele sale: pentru că aici, în Viscri, frumusețea nu e doar de privit… e de simțit”, punctează Marin Găbudean, producătorul emisiunii.

(w882) La Viscri,

Avem toate motivele să le fim alături călătorilor „Exclusiv în România”! Duminică, de la ora 17.00, la TVR 1.

foto: capturi emisie „Exclusiv în România”

Tag-uri: calatorii unice, Caroline Fernolend, Cristian Tabără, Exclusiv în România, reportaje de calatorie, TVR 1, viscri

promo Logo

 

#promo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

În Viscri, frumusețea nu e doar de privit, e de simțit. Cu „Exclusiv în România”, din nou la Viscri

  PROMO     TVR1 

În Viscri, frumusețea nu e doar de privit, e de simțit. Cu „Exclusiv în România”, din nou la Viscri

publicat: Miercuri, 19 Noiembrie 2025

Pe 23 noiembrie, pășim cu sufletul deschis prin satul fără de pereche, un loc care pare desprins dintr-o poveste veche, așezat între dealuri ...

CM de fotbal: România va disputa barajul, după 7-1 cu San Marino

  TVRSPORT     TVRSPORT 

CM de fotbal: România va disputa barajul, după 7-1 cu San Marino

publicat: Miercuri, 19 Noiembrie 2025

Tricolorii au încheiat faza grupelor de calificare cu o victorie zdrobitoare, dar nu fără emoții, la doar trei zile după eșecul dureros din Bosnia.

Prezentatoare „Orei de Ştiri”, Teodora Antonescu: „La Ştiri, nimic nu seamănă cu ziua de ieri”

  VEDETE     TVR2 

Prezentatoare „Orei de Ştiri”, Teodora Antonescu: „La Ştiri, nimic nu seamănă cu ziua de ieri”

publicat: Miercuri, 19 Noiembrie 2025

A copilărit printre camere de filmat și vocile grave din studiourile TVR, iar agitația redacțiilor i-a devenit familiară Teodorei Antonescu încă ...

Umor, folclor şi poezie la „Drag de România mea!”

  PROMO     TVR2 

Umor, folclor şi poezie la „Drag de România mea!”

publicat: Marţi, 18 Noiembrie 2025

Sezonul 15 al emisiunii “Drag de România mea!” continuă duminică, 23 noiembrie, cu nume de referință, cu amintiri, imagini de ieri şi de azi, ...

Banii, azi: De ce ne este greu să ne gestionăm bugetul

  TVRINFO     TVRINFO 

Banii, azi: De ce ne este greu să ne gestionăm bugetul

publicat: Marţi, 18 Noiembrie 2025

Finanțele personale rămân un subiect sensibil și adesea generator de confuzie pentru o mare parte dintre români.

În căutarea Nevăzutului - Pavel Șușară la „Convorbiri Spirituale”

  RECOMANDARI     TVRCULTURAL 

În căutarea Nevăzutului - Pavel Șușară la „Convorbiri Spirituale”

publicat: Marţi, 18 Noiembrie 2025

„Istoria trăiește prin inerții așa cum trăiește și prin rupturi, prin schimbări”, spune criticul şi istoricul de artă Pavel Șușară, în ediția ...

TVR © 2025, Toate drepturile rezervate