Patriotism și ambiția datoriei împlinite. O nouă ediţie „Ora Regelui", la TVR 1

Sâmbătă, 22 noiembrie, de la ora 13.00, la „Ora Regelui”, străbatem țara împreună cu purtătorii Ștafetei Veteranilor Invictus, însoțim Familia Regală la Târgu Mureș și aniversăm, la București, o organizație națională de excepție: SMURD.

Bogdan Şerban Iancu În trei decenii de carieră a făcut anchete sociale, emisiuni auto ori de turism sau arte marțiale, dar şi documentare istorice sau reportaje din diferite locuri, toate i-au fost dragi. De peste 12 ani este realizator şi prezentator la „Ora Regelui".

Ora Regelui O cronică a trecutului și a destinului unei națiuni, o călătorie spre zilele noastre, în care istoria se dovedește vie, surprinzător de actuală.

„Departe de casă, dar cu România în suflet” este crezul militarilor cărora le e dedicată ziua de 11 noiembrie, veteranii din teatrele de operații. Pentru ei, fiecare misiune înseamnă curaj, devotament și iubire de țară. ”Sacrificiul impune respect” a ales ca deviză Asociația voluntarilor Invictus, militari și civili care promovează valorile istorice ale ostașilor, prin practicarea sportului.

Aflată la cea de a douăsprezecea ediție, Ștafeta Veteranilor Invictus a pornit la drum anul acesta, din Capitală, de la Monumentul Eroilor Patriei. Startul oficial a fost dat însă la Palatul Elisabeta.

„Cred că niciodată, în vremurile democratice, nu a fost mai limpede că profesia dumneavoastră dă un exemplu excepțional și unic societății românești. Nu numai faptul că vă aduceți aminte de eroii din trecut și că îi omagiați pe cei de azi, dar și faptul că, prin ceea ce faceți, dați o mână societății civile atât de frumos întinsă dinspre ființa militară a națiunii noastre, încât nu se putea ca Familia Regală să nu vă susțină. Rostul Familiei Regale este acela de a face legătura între toate familiile mai mici sau mai mari care compun națiunea noastră”, le-a spus Principele Radu voluntarilor din Asociația Invictus, aflată sub patronajul Alteței Sale Regale.

Cele trei ștafete în culorile drapelului au fost primite de Majestatea Sa Margareta și de Principele Radu și apoi au fost predate grupurilor care aleargă pe cele trei trasee ale competiției. După 25 de zile de la start, Ștafeta Invictus și-a încheiat misiunea de Ziua Armatei, la Carei, la Monumentul Ostașului Român. Vedem imagini la „Ora Regelui”, sâmbătă, de la ora 13.00.

Dezvoltarea regională, buna guvernare, proiectele educaționale și economice, precum și proiectele europene implementate în Mureș au fost şi mai vizibile datorită vizitei Familiei Regale.

Custodele Coroanei și Principele Radu au aflat, în cadrul mai multor întâlniri, despre condițiile de viață, economia și oportunitățile din regiune. Primul obiectiv vizitat a fost Spitalul Oncologic din Sângeorgiu de Mureș, inspirat de cele mai moderne spitale de profil din Statele Unite ale Americii.

În privința învățământului, mureșenii au oferit câteva exemple de folosire iscusită a banilor investiți. Unul dintre acestea, în comuna Sâncraiu de Mureș, la Școala primară și Școala gimnazială din localitatea Nazna.

Oaspeții regali au vizitat spațiile de învățământ, s-au întâlnit cu elevii de la ambele școli, apoi au asistat la un moment muzical pregătit de copii. În curtea școlii, plantarea unui arțar auriu va aminti peste ani de vizita regală.

Fondat în anul 1556, Liceul Vocațional Reformat din Târgu Mureș este una dintre cele mai vechi instituții de învățământ din Transilvania. Credința, educația și tradiția de cinci secole sunt pe mâini bune, în prezent cei peste 700 de elevi, de la vârsta preșcolară până la studiile post-liceale, studiind în spații moderne și având rezultate remarcabile.

Colegiul Național „Unirea” din Târgu Mureș a fost înființat în secolul al XIX-lea și este recunoscut pentru calitatea academică și pentru activitatea internațională a elevilor și a profesorilor săi. Oaspeții au vizitat Cercul de Robotică, Centrul de excelență în biologie și au asistat la o lecție-dezbatere pe tema „Monarhia – instituție a trecutului sau model pentru viitor?”

Majestatea Sa Margareta și Principele Radu au revăzut Baza 71 Aeriană „Emanoil Ionescu” din Câmpia Turzii, după șapte ani. De atunci, echipamentele au fost modernizate și s-au alăturat flotei Forțelor Aeriene Române alte aeronave. Această bază militară este una dintre cele mai importante unități ale Forțelor Aeriene Române implicate în misiuni de apărare națională și de cooperare internațională în cadrul NATO.

Generalul de flotilă aeriană Cătălin-Eugen Micloș, comandantul Bazei, și ofițerii Statului Major au prezentat noile avioane de vânătoare F-16 care au intrat în serviciu, precum și noile elicoptere staționate aici.

Baza 71 Aeriană execută, în afară de misiunile de antrenament și de luptă încredințate, misiuni de sprijinire a comunităților locale, colaborând cu SMURD și cu alte entități din cadrul administrațiilor locale Mureș și Sibiu. De asemenea, Baza găzduiește activități ale unor ofițeri și militari din alte țări NATO. Călătoria Majestății Sale Margareta și a Principelui Radu la Târgu Mureș și la Câmpia Turzii a evidenţiat domenii de importanță majoră pentru societatea românească contemporană: dezvoltarea economică a zonei, educația, sănătatea, administrația locală și apărarea.

Anul 1990 înseamnă pentru România ieșirea din spatele Cortinei de Fier, a izolării de lumea civilizată, înseamnă renașterea națiunii, a mentalităților și a instituțiilor. Unul dintre timidele experimente ale lumii libere a fost crearea Serviciului Mobil de Urgență pentru Reanimare și Descarcerare. Ceea ce considerăm normal în prezent a plecat de la inițiativa unui doctor tânăr, specializat în anestezie și terapie intensivă. „M-au privit ca de pe altă planetă”, își amintește doctorul Raed Arafat, „adică vedeau că vreau să fac ceva ce este ieșit din comun, chiar utopic.”

Acesta a fost începutul drumului. Au trecut 35 de ani de când SMURD a devenit un concept liant între instituții, oameni și profesii. Împreună lucrează Ministerul de Interne, Ministerul Sănătății, Ministerul Apărării, ceea ce înseamnă piloți, medici, paramedici, asistenți sau voluntari de diferite meserii. Totul cu un singur scop: salvarea vieții.

Despre toate acestea, în ediţia „Ora Regelui” de la la TVR 1 – sâmbătă, 22 noiembrie 2025, ora 13.00; TVR Internațional difuzează ediţia tot sâmbătă, de la ora 15.10, iar TVR Moldova - joi, 27 noiembrie 2025, începând cu ora 16.00.

