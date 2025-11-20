Despre falsificarea istoriei cu AI, la „Breaking Fake News”

În aceeaşi ediţie, despre dronele ruseşti ce survolează ţări europene, dar şi despre Noua Ordine Mondială. Pe 21 noiembrie, de la 18.45, Marian Voicu ne aşteaptă cu o nouă ediţie a emisiunii pe care o realizează la TVR 1.

Marian Voicu Este jurnalist, realizator de filme documentare și scriitor de non-ficțiune. Lucrează în TVR din 1996 ca reporter, prezentator de ştiri, moderator de talk-show și producător. Din 2020 produce și prezintă la TVR1 „Breaking Fake News!”, singura emisiune din spațiul audiovizual românesc care documentează fenomenul dezinformării.

Breaking Fake News Prima emisiune din audiovizualul românesc dedicată dreptului de a fi informat corect. Dieta informațională este din ce în ce mai dificilă - ce e adevărat și ce e fals? Cine e arbitrul adevărului? Cum ne construim opiniile? Să încercăm împreună să deosebim adevărul de minciună, știrile reale de cele fabricate.

Dronele au schimbat fața războiului. Rușii nu se mai mulțumesc să atace orașele ucrainene și să omoare civili, trimit drone și în Europa, adânc în teritoriul statelor membre NATO. Sunt acestea provocări și parte a războiului hibrid dus de Kremlin sau incidente izolate? Drone rusești deasupra Europei este tema rubricii Povestea săptămânii, unde invitatul lui Marian Voicu este Sandu-Valentin Mateiu, comandor (r). O nouă ediţie „Breaking Fake News” se vede la TVR 1 vineri, pe 21 noiembrie, de la ora 18.45.

Falsificarea istoriei cu ajutorul inteligenței artificiale este o formă de propagandă și manipulare. Trecutul este rescris într-o formă romanțată, amestecându-se informații reale cu falsuri despre monumente emblematice sau foști domnitori, cu scopul de a stârni emoție și a manipula. Mai multe pe această temă, la Teoria conspirației, cu Tatiana Țarfulea.

Revista presei fake, cu Horia Grușcă, atrage atenţia asupra unor Videoclipuri contrafăcute cu pretinși soldați ucraineni. Mai multe clipuri generate artificial au fost distribuite în zeci de limbi pe reţelele de socializare, pentru a discredita procesul de recrutare a tinerilor în armata ucraineană. Între timp, eşecul lansării de către ruşi a primului lor robot umanoid bazat pe Inteligenţa Artificială l-a înfuriat pe cel mai proeminent propagandist al Kremlinului, care a cerut executarea vinovaţilor pentru risipirea banilor guvernului, după modelul chinezesc.

Despre Noua Ordine Mondială ne vorbeşte Gabriela Avram, în rubrica Istoria și istoriile sale. Încă din secolul trecut a apărut un nou termen în limbajul liderilor politici - Noua Ordine Mondială, impus de marile schimbări provocate de cele două conflagrații mondiale și de dezvoltarea rapidă a tehnologiei. Nouă situație impunea o nouă abordare, care a dus însă și la apariția unor teorii ale conspirației. Aflăm mai multe în ediţia „Breaking Fake News” a săptămânii.

Şi tot atunci, Spărgătorii de fake news, Horia Sârghi și Mihai Geamănu, ne lămuresc Cum n-a anulat Germania Crăciunul. Zaiafet și Geminschi au aflat că Angela Merkel și Theresa May ne trolează și că Germania ar fi anulat târgurile de Crăciun... Ce s-a întâmplat, de fapt, vedem vineri după-amiază, la TVR 1.

„Breaking Fake News” este unica emisiune din piața media din România despre fake news, dezinformare și propagandă, câștigându-și un public fidel în cei 5 ani de existență, permanent conectată la actualitate, de la pandemia de Covid-19 și războiul din Ucraina sau cel din Israel, până la schimbările climatice, criza energetică, epidemia de rujeolă, ascensiunea mișcărilor extremiste etc. Emisiunea realizată şi prezentată de Marian Voicu se vede vineri, la ora 18.45, la TVR 1.