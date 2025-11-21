loader
Cum gestionează românii cheltuielile, străinii care aleg ţara noastră şi frecventele accidente de muncă – subiectele săptămânii la „Punctul critic”

publicat: Vineri, 21 Noiembrie 2025

De luni până joi, urmărim la TVR 1 o analiză lucidă și curajoasă a realităților care definesc România de astăzi. Ramona Avramescu ne aşteaptă de la ora 18.30, la „Punctul critic”.

 

Ramona Avramescu
O cunoaşte o lume întreagă drept jurnalista care a obţinut un răspuns clar de la Donald Trump, în privinţa angajamentului său pentru principiul apărării colective în NATO. Ne-am obişnuit cu aerul ei de jurnalist serios, echilibrat, concentrat şi mereu pregătit să ne livreze informaţiile esenţiale. Din 2001, Ramona Avramescu face parte din ...
Punctul critic
„Punctul critic” este un talk-show de analiză și dezbatere care aduce în prim-plan probleme majore ale societății românești, explicate și dezbătute din perspective multiple. Emisiunea moderată de Ramona Avramescu se vede la TVR 1 de luni până joi, de la ora 18.30.

Fiecare ediție a emisiunii prezentate de Ramona Avramescu deschide o dezbatere despre teme de interes major – economice, sociale sau umane – care ating viața de zi cu zi a fiecăruia dintre noi. „Punctul critic” își propune să privească fără ocolișuri realitatea, să aducă argumente, date și mărturii, să provoace publicul la reflecție. Urmărim emisiunea în fiecare zi de luni până joi, de la ora 18.30, la TVR 1.

Cum economisesc românii? Dezbaterea din platoul emisiunii de luni, 24 noiembrie, porneşte de la această întrebare, analizând gestionarea cheltuielilor, între creşterea economică bazată pe consum şi împrumuturi şi clişeul: ce face românul când nu mai are bani? Prețurile cresc, dar soluții există. Românii învață să economisească altfel: cu aplicații, cu planificare și cu mai mult control asupra asupra cheltuielilor. Ne spun mai multe invitaţii Ramonei Avramescu la „Punctul critic”.

Despre România prin ochii celor care o aleg vorbim în ediţia din 25 noiembrie a emisiunii. S-a tot vorbit despre românii care aleg să înceapă o altă viaţă în străinătate, dar mai puţin despre străinii care își construiesc viața aici. Ei învață limba, lucrează, își cresc familiile în România și cer cetățenia pentru că simt că aparțin acestui loc. Ce le place în România, ce nu le place, de ce au ales să devină cetăţeni români, aflăm din poveştile lor.

Iar miercuri, „Punctul critic” trage un semnal de alarmă: România care muncește – în pericol: explozia accidentelor de muncă și sistemul care nu protejează pe nimeni. România rămâne, an de an, printre țările cu cele mai multe accidente de muncă mortale din Uniunea Europeană. Doar în 2024 s-au raportat peste 5.000 de accidente, dintre care aproape 200 au fost mortale, iar datele pe 2025 arată că situația continuă pe aceeași linie. Realitatea este probabil mult mai gravă, pentru că numeroase incidente nu ajung niciodată în statistici – studiile europene spun că doar 30-50% dintre accidente sunt raportate oficial. Aflăm mai multe de la invitaţii Ramonei Avramescu din 26 noiembrie de la 18.30, la TVR 1.

