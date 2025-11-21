Singurul quiz show dedicat limbii române, „Care pe Care”, revine la TVR 1 cu noi temerari ai cuvintelor

„Bine ați venit la concursul în care virgula e vedetă, iar greșelile nu se iartă, ci se vânează! În arena cuvintelor corecte intră sâmbătă, 22 noiembrie și duminică, 23 noiembrie, de la ora 16:00 câte patru concurenți care pun pasiune, umor și curaj în lupta cu cele mai năstrușnice capcane ale limbii române”, spune Ruxandra Gheorghe, prezentatoarea emisiunii.

În acest sfârșit de săptămână, telespectatorii TVR 1 sunt așteptați la două noi ediții ale emisiunii „Care pe Care”, singurul quiz show din România dedicat exclusiv limbii române. Dinamic, educativ și presărat cu mult umor, Ruxandra Gheorghe invită în fața publicului, sâmbătă, 22 noiembrie și duminică 23 noiembrie, de la ora 16:00, la o competiție amicală, dar intensă, concurenții care se vor confrunta cu cele mai întâlnite greșeli gramaticale și cu provocări inspirate din limbajul jurnaliștilor, al influencerilor, al artiștilor și, desigur, al fiecăruia dintre noi.

În această ediție, patru noi temerari ai cuvintelor intră în arena cunoștințelor de limba română și se vor întrece în cinci runde pline de surprize, viteză și logică lingvistică.

Ionuț Nițu – 44 de ani, din Călărași. Funcționar în cadrul Primăriei Comunei Dichiseni, la serviciul voluntar pentru situații de urgență. A prins curaj să participe după ce, în edițiile anterioare, soția și fiica sa, Liliana și Violeta, au trecut prin aceeași „bătălie” a verbelor și substantivelor.

Alina Jitaru – 26 de ani, consultant achiziții. Originară din Galați, locuiește în București de 7 ani. A absolvit Facultatea de Limbi Străine, specializările germană și arabă, iar limba germană o folosește și la locul de muncă.

Mirela Velici – 48 de ani, expert contabil, originară din Gorj. Lucrează la o firmă de contabilitate și s-a mutat cu familia în București în 2017. Deși profesia ei e despre cifre, Mirela demonstrează că precizia se aplică la fel de bine și în exprimare.

Livia Ciurtin – 54 de ani, economistă din București. A visat la o carieră artistică și și-ar fi dorit să devină soprană, însă părinții au îndrumat-o spre Academia de Studii Economice. Astăzi, își pune creativitatea în slujba limbii române.

Patru regiuni, patru povești de viață și patru moduri diferite de a iubi limba română – toți se întâlnesc sâmbătă, 22 noiembrie, ora 16.00, la TVR 1, în cea de-a 11-a ediție „Care pe Care”.

Limba română ne examinează zilnic — la serviciu, la cafea, în mesaje, pe rețelele de socializare...

Duminică, 23 noiembrie, de la ora 16.00, alți patru iubitori de limba română corect vorbită, cu un vocabular bogat și gramatica prietena lor, au acceptat provocarea de a demonstra că regulile gramaticale pot fi și distractive,

George Păsat, din București, se recomandă ca „lider de echipă”. La 32 ani, George este consilier juridic și team leader în cadrul unei companii. Tânărul, care a urmat Facultatea de Drept, s-a născut în Galați, iar în timpul pandemiei a ales să se stabilească în București.

De la al doilea pupitru va concura o doamnă care iubește limba latină și spune că poate să găsească tratamente alternative pentru sănătatea limbii române: Claudia Cioabă.

În vârstă de 41 ani, Claudia este operator aparatură tehnică medicală. Locuiește în București și lucrează la o clinică de medicină alternativă, în biorezonanță. Ea a urmat Facultatea de Psihologie, apoi masterul pe diagnostic și psihoterapie.

Următoarea concurentă a crescut în Tulcea, a studiat în București, iar acum lucrează în Tîrgu Mureș. Mădălina Jărpălău, de profesie medic radiolog, are 33 ani și este medic rezident în Târgu Mureș.

La ultimul pupitru vine o doamnă cu un nume deosebit: LORINORA. Cuvântul este unic și a fost o invenție a mamei ei, care a combinat două prenume – Lorica și Nora (pe mama sa o chema Eleonora). Lorinora Dobrescu este pensionară și a urmat Institutul Politehnic, Facultatea de Electronică.

Tuturor le dorim succes!