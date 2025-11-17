La pas prin oraşul coridei, miercuri, la „Hai-Hui... cu Marina”

Echipa Marina Almăşan – Cătălin Soci ne invită la plimbare prin romantica Valencia – oraş spaniol pe malul Mediteranei. Ciocnim o cupă de sangria, degustăm o paella „la mama ei”, povestim despre toreadori, admirăm clădiri impresionante, „înotăm” prin cel mai mare acvariu al Europei şi-l ascultăm cântând pe vestitul Nyno Vargas, într-un interviu în exclusivitate. Pe 19 noiembrie, de la 20.05, la TVR 2.

Marina Almășan Marina Almăşan este absolventă, ca şef de promoţie pe ţară, a Academiei de Studii Economice Bucureşti. Îşi aminteşte că "într-o altă viaţă" a lucrat ca economist stagiar la Filatura de lână pieptănată Bucureşti timp de doi ani, iar după susţinerea unui concurs, a muncit şi ca cercetator ştiinţific la Institutul Central de Cercetări Economice. ...

„Rar mi-a fost dat să văd oraşe mai frumoase decât Valencia. Sau, probabil, Valencia rimează doar mai mult cu spiritul meu romantic decât celelalte oraşe ale lumii și de aceea am cocoţat-o în top!”, mărturiseşte Marina Almăşan, încântată de vizita făcută în oraşul ce îmbină spectaculos istoria, arhitectura, artele, gastronomia, tradiţia şi modernitatea. Şi, aşa cum ne-a obişnuit, ne invită să fim părtaşi bucuriei sale de călător la pas, oferindu-ne o nouă ediţie a emisiunii „Hai-Hui... cu Marina”, pe 19 noiembrie, de la ora 20.05, la TVR 2.

Vrăjită de frumuseţea locului, Marina nu mai stă pe gânduri: „Gata, ieri m-am hotărât: după ce ies la pensie (adică peste 50 de ani! :)), mă retrag la Port Saplaya. Mi-am ales şi balconaşul cu flori de unde voi privi răsăritul, peste Mediterană, mi-am adjudecat și yahtul cu care voi merge în larg, să-mi prind personal peştii pe care să mi-i gătesc pentru prânz! Am rămas pur şi simplu îndrăgostită de locul numit Port Saplaya sau, şi mai bine, mica Veneția a Valenciei. Se află la doar 6 km distanță de aceasta şi este un cartier construit în anii ’70”, explică realizatoarea. Vedem şi noi cartierul de pe malul Mediteranei la „Hai-Hui... cu Marina”, miercuri seară.

Şi tot atunci, ne bucurăm de spectacolul vieţii marine la „Oceanograficul” din Valencia, cel mai mare acvariu din Europa. Proiectat de celebrul arhitect Felix Candela, acvariul se întinde pe un teren de 111.000 metri pătraţi. Nu mai puţin de 45.000 de exemplare, din 500 de specii, locuiesc în cei 42 de milioane de litri de apă din acvariile sale!

„Las Fallas”, cea mai spectaculoasă sărbătoare valenciană, are propriul muzeu. Îl vizităm şi noi pe 19 noiembrie, alături de Marina Almăşan. Şi tot atunci vedem Catedrala din Valencia, care adăposteşte una dintre cele mai de seamă relicve ale creştinătăţii – Sfantul Graal –, dar şi porțile orașului, Turnurile Serranos, şi ele purtătoarele unei istorii lungi și fascinante. Aflăm mai multe la „Hai-Hui... cu Marina”.

Nyno Vargas, unul dintre cei mai cunoscuți interpreti de flamenco din Spania, oferă un interviu în exclusivitate reprezentanţilor Televiziunii Române – cu cântec, cum altfel? Iar Consulul general al României la Valencia, Bogdan Stanescu, ne pune în temă cu activitatea oamenilor de afaceri români din Valencia.

Nu putem părăsi oraşul coridei fără o vizită la casa toreadorilor valencieni! Arena de Coride sau Plaza de Toros este o clădire des frecventată de turiştii curioşi, care vor să afle mai mult despre acest adevărat brand spaniol. Iar o cupă de sangria, o felie de jamon şi o paella „la mama ei” întregesc experienţa valenciană a echipei „Hai-Hui... cu Marina”.

Marina Almăşan şi partenerul său de drumeţie, Cătălin Soci, ne propun să călătorim alături de ei prin oraşe mai turistice sau mai puţin umblate, să cunoaştem români stabiliţi în toate colţurile lumii şi să ne lăsăm inspiraţi din poveştile lor de viaţă. Toate acestea, la „Hai-Hui… cu Marina”, o emisiune atipică, după cum o caracterizează realizatoarea. Programul poate fi văzut la TVR 2 miercuri, de la ora 20.05 (şi în reluare sâmbătă, la 14.00).