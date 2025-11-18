Umor, folclor şi poezie la „Drag de România mea!”

PROMO TVR2

Sezonul 15 al emisiunii “Drag de România mea!” continuă duminică, 23 noiembrie, cu nume de referință, cu amintiri, imagini de ieri şi de azi, cu sensibilitate și umor, tineri talentați și folclor autentic.

Sâmbătă, ora 20:00 şi duminică, ora 15:00 o vom celebra pe Gina Pătraşcu, artista care a împlinit 50 de ani de la debutul în Televiziunea Română.

Aceasta ne propune două cântece speciale şi ne povestește despre activitatea sa din România şi din Germania, locul în care s-a stabilit.

A absolvit Academia de Artă Teatrală şi Cinematografică din Bucureşti în anul 1982, la clasa profesorilor Amza Pellea şi Ion Cojar, iar debutul l-a avut în filmul "De ce trag clopotele, Mitică?", regizat de Lucian Pintilie.

Actrița Magda Catone vine, în premieră, la "Drag de România mea!" pentru aduceri aminte despre mentorii săi, despre Şerban Ionescu şi pentru a realiza un moment special împreună cu Paul Surugiu- Fuego.

Din Oltenia, revin Steliana Sima și Mariana Ionescu Căpitănescu pentru a ne cânta cele mai frumoase melodii folclorice autentice.

Cele două artiste ne vor povesti despre prietenia lor şi vor avea parte de mai multe jocuri și provocări.

Veţi cunoaște și două perechi de tineri dansatori, campioni naționali la mai multe concursuri de dans, tineri care fac performanță și care sunt modele demne de urmat.

Nu lipsesc melodiile lui Paul Surugiu-Fuego alături de trupa Supermarket și de baletul condus de Florin Mariş, aşa cum nu lipseşte nici Gabriel Nebunu, care ne învață cum să jucăm bătutele.

Program de difuzare:

TVR2

SÂMBĂTĂ, ORA 20:00

DUMINICĂ, ORA 15:00

TVR INTERNAŢIONAL

VINERI, ORA 10:00 (ORA ROMÂNIEI)

SÂMBĂTĂ, ORA 21:00; ORA 04:00 (ORA ROMÂNIEI)

TVR MOLDOVA

SÂMBĂTĂ, ORA 21:00; ORA 04:00

DUMINICĂ, ORA 15:00

Echipa:

Jurnaliste:

ANDREEA BACIU

ADINA TODERAŞCU

Producător:

CODRUŢA PRUNARIU