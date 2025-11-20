loader
Foto

Acordeonistul Radu Răţoi în dialog cu Ioana Pavel, la „Interviurile TVR Cultural”

publicat: Joi, 20 Noiembrie 2025

Laureat cu peste 40 de premii naţionale şi internaţionale, acordeonistul moldovean Radu Răţoi este invitatul Ioanei Pavel de joi, 20 noiembrie, la ora 19.00, la TVR CULTURAL.

 

Ioana Pavel
E absolventă a Universității de Muzică, Facultatea de Interpretare Muzicală - secția vioară. Şi are o experiență de peste 20 de ani în presă, dintre care 17 ani în televiziune. Ioana Pavel se numără printre jurnaliştii care realizează „Interviurile TVR CULTURAL”, joia, de la ora 19.00, la TVR CULTURAL.
Interviurile TVR CULTURAL
Este lăudat pentru originalitatea, versatilitatea și virtuozitatea sa în repertoriul clasic și contemporan, câștigătorul unora dintre cele mai importante concursuri de acordeon. În 2024, a câștigat audițiile YCA „Susan Wadsworth” din New York, SUA  şi Premiul Muzical Leonnie Sonning, unul dintre cele mai prestigioase din Danemarca. Abia a plecat de la Bucureşti, unde a cucerit publicul la Festivalul SoNoRo 2025. Acordeonistul Radu Răţoi este invitatul Ioanei Pavel joi, 20 noiembrie, de la ora 19.00, la Interviurile TVR CULTURAL.

Radu Rățoi s-a născut la Chișinău, fiind, la ora actuală, unul dintre cei mai importanți acordeonişti moldoveni. Se bucură de aprecierea internațională a criticilor muzicali. Este câștigătorul a peste 40 de concursuri naționale și internaționale.

La „Interviurile TVR CULTURAL”, jurnalistele Ioana Pavel, Ana Maria Onisei, Cristina Lascu sau Camelia Văcaru îi invită pe telespectatori în lumea artelor şi a artiştilor – atât români, cât şi străini. Actori, coregrafi, regizori, muzicieni ori scriitori ne împărtăşesc cum au ales drumul pe care merg, cine le-a îndrumat primii paşi, ce înseamnă perseverenţa în cariera lor.

foto: Ioana Pavel, Interviurile TVR CULTURAL

