„Tu votezi România!”: Campania electorală pentru alegerile locale parțiale, la TVR

Televiziunea publică va difuza o serie de programe dedicate alegerilor din 7 decembrie, sub genericul „Tu votezi România!”

Televiziunea Română va difuza o serie de programe dedicate alegerilor locale parțiale, pe canalele TVR 1, TVR 2, TVR INFO, TVR Moldova, TVR Internaţional şi pe TVR Craiova, începând din 22 noiembrie.

Pe parcursul campaniei, TVR 1 va difuza ştiri, emisiuni de promovare electorală şi dezbateri cu reprezentanţii partidelor, zilnic, cu excepţia weekend-urilor şi a Zilei Naţionale de 1 Decembrie.

Sub genericul „Tu votezi România!”, canalul TVR 1 va difuza, de luni până joi, de la ora 12.00, emisiuni de promovare electorală, cu materiale de promovare ale candidaţilor.

Programul talk-show-urilor electorale de la TVR 1 cuprinde și două dezbateri în cadrul emisiunii „Punctul critic” (27 noiembrie și 4 decembrie, de la ora 17.30), unde moderatorii Ramona Avramescu și Marian Voicu îi vor aduce la masa discuțiilor pe candidaţii la Primăria Municipiului București sau pe reprezentanţii acestora.

Canalul de știri al televiziunii publice va difuza o serie de emisiuni de dezbatere electorală: ediții speciale ale emisiunilor „Cine face legea” (de luni până joi, de la ora 11.00, moderată de Marinela Mititelu), respectiv „Prim Plan” (de luni până vineri, de la ora 22.00, moderatori Roxana Zamfirescu și Claudiu Lucaci).

De asemenea, programele de știri ale TVR INFO, precum și cele ale TVR 2, TVR Moldova și TVR Internațional, vor cuprinde grupaje de informații electorale pentru alegerile locale parțiale, în acord cu misiunea televiziunii publice de a informa corect şi echidistant telespectatorii săi.

TVR Craiova va difuza, pentru campania dedicată alegerilor locale parțiale, o serie de patru emisiuni de promovare electorală (24, 26, 28 noiembrie, respectiv 3 decembrie, de la ora 17.30) și două dezbateri electorale, miercuri, 26 noiembrie și miercuri, 3 decembrie, în intervalul orar 19.00-19:50.

TVR își reafirmă angajamentul față de misiunea sa de serviciu public, oferind platformă echitabilă tuturor candidaților și asigurând informarea corectă și completă a cetățenilor în procesul democratic.

Desfăşurarea campaniei electorale la Televiziunea Română este gratuită, în acord cu misiunea sa de a asigura accesul publicului la informaţie.

Campania electorală pentru alegerile locale parţiale începe sâmbătă, 22 noiembrie, ora 0.00, şi se încheie sâmbătă, 6 decembrie, ora 7.00. Scrutinul va avea loc duminică, 7 decembrie a.c.





Compartimentul Comunicare