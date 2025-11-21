Sărbătorind Ziua Mondială a Televiziunii 2025: „Televiziunea se schimbă. Puterea ei rămâne.”

Pe 21 noiembrie, companii de televiziune din întreaga lume se reunesc pentru a sărbători Ziua Mondială a Televiziunii , un prilej global de a reaminti influența durabilă a televiziunii ca mijloc de informare, educație și experiențe comune. Instituită de Organizația Națiunilor Unite , această zi anuală subliniază forța durabilă a televiziunii , chiar și într-o epocă în care modul de consum al conținutului se află într-o continuă transformare.

EGTA (organizația internațională care reprezintă companiile de televiziune și audio multi-platformă) și ACT (Asociația Televiziunilor Comerciale și a Serviciilor Video la Cerere din Europa), cu sprijinul GTVG (Global TV Group), își unesc din nou forțele pentru a crea un spot video de 30 de secunde (link către clip), care va fi difuzat pe canalele TV din întreaga Europă și distribuit pe scară largă pe platformele digitale și în rețelele sociale.

Televiziunea se schimbă. Puterea ei rămâne.

De la momentele în care familiile se adunau odinioară în jurul unui singur ecran pentru a urmări fapte istorice sau mari evenimente sportive, până la lumea de astăzi — mobilă și conectată — în care știrile pot fi urmărite pe un smartphone în drum spre serviciu, televiziunea s-a transformat într-o experiență cu adevărat multiplatformă.

Modul în care privim televiziunea s-a schimbat. Telespectatorii nu se mai bazează exclusiv pe televizorul din sufragerie; ei au acum libertatea de a alege cum, când și unde urmăresc conținutul. Serviciile de streaming, vizionarea la cerere, emisiunile „catch-up” și platformele pe bază de abonament au redefinit sensul expresiei „a te uita la TV”. Mediul s-a extins dincolo de grila liniară, devenind o experiență flexibilă și personalizată, adaptată ritmului vieții moderne.

Totuși, în ciuda acestor transformări, puterea televiziunii rămâne neschimbată. Ea continuă să fie locul în care ne întoarcem pentru informații de încredere în momente de criză, pentru evenimente culturale împărtășite de milioane de oameni și pentru povești care inspiră și distrează. Fie că este vorba despre transmisiuni live ale știrilor de ultimă oră, seriale care devin fenomene globale sau documentare ce declanșează conversații importante, televiziunea păstrează o capacitate unică de a modela memoria colectivă și dialogul cultural.

În multe privințe, evoluția tehnologică a sporit relevanța televiziunii. Cu ajutorul televizoarelor inteligente, aplicațiilor și dispozitivelor portabile, publicul se poate implica mai profund în conținut, în propriul ritm, fără a pierde impactul emoțional și credibilitatea pe care televiziunea le-a oferit întotdeauna. Rămâne un mediu puternic de povestire și conectare între generații, capabil să se adapteze noilor platforme și să unească oamenii într-un peisaj mediatic tot mai fragmentat.

Mesajele-cheie ale campaniei din acest an includ:

Adaptarea la viața modernă: Televiziunea este prezentă astăzi pe fiecare ecran — de la cele mai mari display-uri din sufragerie până la telefoane mobile și laptopuri — oferind conținut telespectatorilor oriunde s-ar afla, oricând doresc să urmărească.

Televiziunea este prezentă astăzi pe fiecare ecran — de la cele mai mari display-uri din sufragerie până la telefoane mobile și laptopuri — oferind conținut telespectatorilor oriunde s-ar afla, oricând doresc să urmărească. Inovație cu scop: Deși platformele și tehnologiile evoluează, rolul televiziunii ca sursă de știri credibile, povești inspiraționale și repere culturale rămâne neschimbat.

Deși platformele și tehnologiile evoluează, rolul televiziunii ca sursă de știri credibile, povești inspiraționale și repere culturale rămâne neschimbat. Sursă de încredere și credibilitate: Chiar și într-o eră hiperconectată, saturată de conținut, televiziunea continuă să fie una dintre cele mai fiabile și respectate surse de informare, datorită standardelor sale editoriale riguroase.

Chiar și într-o eră hiperconectată, saturată de conținut, televiziunea continuă să fie una dintre cele mai fiabile și respectate surse de informare, datorită standardelor sale editoriale riguroase. Un spațiu de întâlnire culturală: Televiziunea continuă să unească oamenii prin momente comune, stimulând conversația, înțelegerea și împărțirea experiențelor culturale cu diverse tipuri de public.

Învățând despre trecutul, prezentul și viitorul lumii noastre, puterea televiziunii constă în capacitatea sa de a conecta, educa și inspira, prin povești, informații și experiențe împărtășite care transcend platformele și generațiile. Televiziunea rămâne unul dintre puținele medii capabile să atingă un public numeros, oferind totodată conținut targetat și semnificativ.

Fie că este vorba despre transmisiuni live ale marilor evenimente globale, documentare care stârnesc dezbateri esențiale sau programe de divertisment ce devin repere culturale, televiziunea continuă să modeleze felul în care vedem lumea și ne înțelegem unii pe alții. Relevanța sa persistă, pentru că, în esență, televiziunea înseamnă povestire — povești care informează, inspiră și aduc oamenii împreună.

„Televiziunea a existat întotdeauna acolo unde emoția întâlnește înțelegerea,

conectând locuințe, generații și idei printr-un limbaj comun. Ea își schimbă forma odată cu noi, găsind mereu noi modalități de a străluci pe fiecare ecran. Când publicitatea respectă acest spațiu, ea alimentează povești care educă, inspiră, unesc și includ. Televiziunea continuă să evolueze, dar, în esență, rămâne aceeași: ne ajută să ne vedem unii pe alții — și pe noi înșine — cu mai multă claritate.” – a declarat Katty Roberfroid, Director General EGTA.

„Televiziunea este profund înrădăcinată în economiile și culturile noastre, fiind un investitor major în creativitate locală, talent și dezvoltare. Rezultatul: știri de încredere care sprijină democrațiile noastre și programe de divertisment și sport îndrăgite, ce reflectă diversitatea identităților și pasiunilor noastre. În calitate de actori pe deplin responsabili, stabilim standardul pentru servicii care operează cu integritate: protejăm publicul, promovăm și susținem valorile, creăm și menținem locuri de muncă de înaltă calitate și un spațiu media plural. Suntem un punct de referință pentru inovația responsabilă într-o lume aflată într-o schimbare accelerată”, a declarat Grégoire Polad, Director General, ACT.

„Televiziunea nu mai este doar un ecran, ci un ecosistem. De la CTV la FAST și până la Total TV, inovația nu ține doar de formate, ci de reinventarea conexiunii cu publicul. Pe măsură ce televiziunea evoluează — de la linear la digital, de la difuzare clasică la Total TV — un adevăr rămâne neschimbat: creativitatea este inima acestei conexiuni. Viitorul televiziunii nu este doar digital, ci și profund creativ. Tehnologia schimbă modul în care spunem povești, dar nu și motivul pentru care le spunem.”, a declarat Anna Lujanen, Președinte, The Global TV Group și Director Executiv, Screenforce Finland.

„Televiziunea continuă să evolueze odată cu fiecare progres tehnologic, păstrându-și rolul esențial de fereastră de încredere către lume. Într-o eră a schimbărilor rapide în obiceiurile media, televiziunea are puterea de a uni oamenii în jurul faptelor, de a încuraja înțelegerea și de a consolida legătura noastră cu lumea pe care o împărtășim. Puterea narațiunii audiovizuale creează un spațiu important pentru dialog și schimb de idei”, a declarat Sherri Aldis, Director, Centrul Regional de Informare al Națiunilor Unite pentru Europa de Vest.

Despre EGTA:

EGTA este organizația internațională care reprezintă companiile de televiziune și audio multi-platformă. Reprezentăm peste 180 de membri din peste 40 de piețe. Membrii noștri activează la intersecția dintre televiziunea și radioul tradițional și platformele digitale video și audio.

Multi-platformele TV și audio reunesc servicii liniare și la cerere, disponibile pe toate ecranele și platformele.Despre ACT:

Asociația Televiziunilor Comerciale și a Serviciilor Video la Cerere din Europa (ACT) reprezintă, din 1989, interesele principalilor radiodifuzori comerciali și ale serviciilor lor VoD. Companiile membre ACT finanțează, produc, promovează și distribuie conținut și servicii care ajung la milioane de telespectatori pe toate platformele.

Website: https://www.acte.be/

Despre Global TV Group:

Global TV Group este o alianță de organizații profesionale ale radiodifuzorilor și caselor de vânzări publicitare din Europa, SUA, Canada, Australia și America Latină.

Obiectivul comun al grupului este de a promova televiziunea și de a reaminti agențiilor, jurnaliștilor, specialiștilor în publicitate și altor profesioniști eficacitatea și popularitatea acestui mediu.

Website: http://www.theglobaltvgroup.com/