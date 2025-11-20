loader
Sărbătoare la „Petrecere... cu cântec!”: Margareta Clipa - 50 de ani de carieră artistică

20 Noiembrie 2025

La TVR 1, Iuliana Tudor ne invită duminică, 23 noiembrie, de la ora 21:00, la o ediție aniversară cu muzică bucovineană, hit-uri de muzică populară cu reinterpretări neașteptate și roast cu Marcel Pavel.

 

Emisiunea „Petrecere... cu cântec!” dedică ediția de duminică unei artiste-emblemă a Bucovinei: Margareta Clipa, care împlinește 50 de ani de activitate artistică. Alături de gazda programului, Iuliana Tudor, celebra interpretă va fi sărbătorită într-o atmosferă de emoție, tradiție și surprize, alături de Ansamblul „Constantin Arvinte” și de invitații speciali Anghelina Timiș Lung, Dumitru Teleagă și Leontina Pop.

Născută în localitatea Grănicești, județul Suceava, într-o familie modestă, credincioasă și iubitoare de frumos, Margareta Clipa a crescut în mijlocul tradițiilor bucovinene. Încă din copilărie a cântat la clăci, șezători, hramuri, nunți și serbări școlare, evoluând pe scena Căminului Cultural din satul natal. Din 1973, tânăra artistă urcă pe scena Casei de Cultură din Rădăuți, alături de Orchestra Populară „Brădulețul”, dirijată de Mircea Băncescu — un pas important spre drumul artistic pe care îl urmează și astăzi.

Contribuția ei la tezaurul folcloric bucovinean a fost constant lăudată de specialiști. Elise Stan, cunoscuta realizatoare TVR, sublinia rolul esențial al interpretei în păstrarea specificului zonei: „Stăruința interpretei de a păstra și perpetua specificul folclorului bucovinean este de-a dreptul remarcabilă. În cântecele ei se regăsesc de o potrivă tipare tradiționale arhaice ca și elemente mai noi de textură melodică, dar și acestea respectând particularitățile specifice zonei. În tot acest răstimp în care s-a scurs de la debut și până astăzi, Margareta Clipa a știut să comunice cu lumea, reușind să polarizeze în jurul ei atenția publicului din sălile de concert, a specialiștilor și a tuturor iubitorilor de cântec”.

Ediția aniversară aduce și surprize: publicul va putea asculta una dintre cele mai îndrăgite piese ale Margaretei Clipa în variantă rock, o reinterpretare neașteptată chiar și pentru artistă. De asemenea, Marcel Pavel va fi prezent într-o apariție specială, dedicată rubricii de roast.

Despre această rubrică, Iuliana Tudor explică: „În privința roastului, nu a trebuit să conving invitații, pentru că artiștii și colaboratorii noștri au încredere și știu că măsura și bunul simț sunt acolo, chiar dacă vorbim de un moment în care transmitem informații nu poate pe placul lor. Dar sunt primite cu umor! Mulțumesc textierului Andreas Petrescu, cel care scrie momentele de roast pentru emisiunea «Petrecere... cu cântec».”

La finalul serii, nu va lipsi Lina digitală, care îi va face Margaretei Clipa o evaluare plină de haz, în stilul binecunoscut al emisiunii.

O ediție de sărbătoare „Petrecere... cu cântec!”, în care tradiția, muzica și emoția își dau întâlnire pentru a celebra o voce ce a dus Bucovina în sufletele românilor timp de cinci decenii.

