Miracolul fertilizării in vitro, tema discuţiei la „Puternici, împreună”

publicat: Vineri, 21 Noiembrie 2025

Infertilitatea nu mai este o catastrofă! Românii care doresc să devină părinţi au şansa să fie incluşi în Programul Național de Fertilizare In Vitro (FIV). Aflăm mai multe luni, 24 noiembrie, de la Liana Stanciu şi invitaţii săi. Emisiunea poate fi urmărită de la ora 21.05, la TVR 2.

 

Liana Stanciu
S-a născut în București pe 24 iulie 1971, iar la 20 de ani, în urma unui concurs, a debutat la Radio Contact, de atunci lucrând neîntrerupt în radio. În 1995 a început colaborarea cu Televiziunea Română, unde a revenit în 2008, după un periplu prin mai multe televiziuni.
Puternici, împreună
Oameni obişnuiţi şi personalităţi publice care au trecut prin experienţe de viaţă asemănătoare se întâlnesc în fiecare luni, de la ora 21.05, la TVR 2, în emisiunea „Puternici, împreună”.

Cuplurile care îşi doresc un copil şi se confruntă cu problema infertilităţii se pot înscrie în Programul Național de Fertilizare In Vitro (FIV) pentru anul 2025, având şansa să beneficieze de un sprijin financiar de până la 15.000 lei. Subiectul este discutat de Liana Stanciu şi invitaţii săi la „Puternici, împreună”, luni, 24 noiembrie, de la ora 21.05, la TVR 2.

În platoul emisiunii vin, alături de Liana Stanciu, Oana Gherghin – o telespectatoare care a beneficiat deja de două ori de programul de fertilizare in vitro, respectiv Dr. Cristina Constantinescu – medic obstetrică-ginecologie, specializat în tratamentul infertilităţii. Îşi aduc aportul, ca de fiecare dată, şi cei doi invitaţi permanenţi, Cătălina Hetel, psihoterapeut, respectiv sociologul Gelu Duminică, el însuşi beneficiar al aceluiaşi program.

De altfel, şi pasiunea medicului Cristina Constantinescu pentru fertilitate şi fertilizarea in vitro (FIV) nu a venit doar din studiu şi practică, ci dintr-o experienţă personală profundă. Înainte de a deveni mama Clarei, s-a aflat chiar ea în postura de pacientă, luptându-se cu infertilitatea. Această experienţă i-a schimbat nu doar viaţa, ci şi cariera, făcând-o să privească fiecare caz cu empatie şi determinare.

Emisiunea „Puternici, împreună” este un program care aduce faţă în faţă o familie din rândul oamenilor simpli (sau un reprezentant al familiei, de la caz la caz ) şi o vedetă, o personalitate din diverse domenii. Aceştia îşi expun problemele lor, probleme cu care se confruntă orice om, indiferent de clasa socială sau pregătire profesională. Emisiunea pune în discuţie şi caută soluţii pentru aspecte ale vieţii de familie, începând cu relaţia în cuplu, creşterea și educarea copiilor, alegerea partenerului de viaţă, gestionarea situaţiilor delicate în cuplu etc.

„Puternici, împreună” este un bun prilej ca telespectatorii să descopere că nu sunt singuri, că trăiesc situaţii asemănătoare cu ale multor altor oameni, inclusiv vedete. Indiferent de statut, clasă socială, cu toţi avem probleme, dar, cu siguranţă, suntem mai „Puternici, împreună”. Emisiunea se vede la TVR 2 în fiecare zi de luni, de la ora 21.05.

