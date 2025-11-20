loader
„OMUL ANULUI 2025”. Eroii care schimbă România prin cultură, educație și speranță

Joi, 20 Noiembrie 2025

„Când noi vom fi mai frumoși și mai buni, atunci și România va fi mai frumoasă”, spune Adelin Petrișor în ultima ediție din acest sezon a campaniei „OMUL ANULUI 2025”, un proiect de suflet al Televiziunii Române.

 

Joi, 20 noiembrie, ora 22:00, prezentatorii Anca Mazilu și Bogdan Muzgoci invită telespectatorii TVR 1 la cea de-a zecea ediție, care va aduce în fața publicului ultimele două povești ale eroilor de lângă noi – oameni care, prin munca și dedicarea lor, fac România un loc mai bogat cultural, mai creativ și mai plin de speranță.

În această ediție, reporterii TVR, Ioana Achim Surugiu (TVR Timișoara) și Delia Apostol-Hanzelik, îi propun publicului pe Mihai Claudiu Moldovan și Carmen Ion, două personalități care au transformat comunitățile din care provin și au inspirat mii de oameni.

„Descopăr mereu oameni care îți dau speranță, care îți arată că poate fi bine și în viitor. Rolul nostru este să-i aducem în fața publicului, pentru că toți oamenii pot învăța să facă bine. Dacă vreți să fie lumea mai bună, voi trebuie să o faceți mai bună… uitați-vă la campania asta și veți avea idei să îmbunătățiți ceea ce noi nu am fost în stare să îmbunătățim”, soune Adelin Petrișor, membru al juriului.

Mihai Claudiu Moldovan – Omul care redă viață patrimoniului

Mihai Claudiu Moldovan lucrează cu patrimoniul cultural în toate dimensiunile sale: de la cercetare și documentare, la interpretare, promovare și până la salvarea efectivă a monumentelor istorice. Proiectele sale includ întotdeauna o componentă educativă, implicând localnici și tineri viitori profesioniști ai domeniului.

Prin inițiativele sale, Mihai reușește nu doar să protejeze clădiri și simboluri ale trecutului, ci și să formeze comunități care înțeleg importanța patrimoniului. Este unul dintre protagoniștii campaniei OMUL ANULUI, propus de jurnalista Ioana Achim Surugiu, de la TVR Timișoara.

Carmen Ion – Profesora care i-a făcut pe copii să se îndrăgostească de lectură

În urmă cu unsprezece ani, Carmen Ion, profesoară de limba și literatura română la Colegiul Național Pedagogic „Spiru Haret” din Focșani, a găsit o modalitate ingenioasă de a readuce lectura în viața adolescenților. Le-a propus elevilor să transforme o carte într-un scurt film: așa s-au născut book-trailerele, exerciții creative de trei minute care au cucerit rapid tot județul Vrancea și apoi întreaga țară.

Astăzi, proiectul a devenit Boovie, un festival național de book-trailere cu mii de participanți. În 2025, Boovie a adunat peste 7500 de elevi și a generat peste 500 de trailere, unele prezentate la TIFF și chiar în fața Comisiei Europene ca model educațional inovator.

Seara va fi completată de un moment artistic special: The Mono Jacks au interpretat LIVE trei dintre cele mai iubite melodii ale trupei – „1000 de DA”, „Umeri Aurii” și „O să încep de luni”, aducând emoție și energie unui eveniment dedicat oamenilor care lasă ceva în urmă.

„OMUL ANULUI și modelele prezentate aici sunt o realitate de care avem cu toții nevoie. Sper ca, într-o zi, să pot contribui și eu cu o idee la fel de bună și să pun umărul acolo unde contează”, a spus Doru Trăscău, invitat special, solist The Mono Jacks.

OMUL ANULUI 2025 celebrează nu doar realizările individuale, ci și puterea comunității, a educației și a culturii. Oameni ca Mihai Claudiu Moldovan și Carmen Ion ne arată că schimbarea începe cu noi – cu fiecare gest, cu fiecare proiect, cu fiecare copil inspirat să descopere lumea.

