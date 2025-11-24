Călătorie... pe bogăţie! Miercuri seară, ne plimbăm „Hai-Hui... cu Marina”, prin Monaco

PROMO TVR2

Echipa Marina Almăşan – Cătălin Soci ne invită la plimbare prin lumea prinţilor şi prinţeselor, unul dintre locurile favorite ale bogaţilor planetei. Pe 26 noiembrie, de la 20.05, la TVR 2.

Marina Almășan Marina Almăşan este absolventă, ca şef de promoţie pe ţară, a Academiei de Studii Economice Bucureşti. Îşi aminteşte că "într-o altă viaţă" a lucrat ca economist stagiar la Filatura de lână pieptănată Bucureşti timp de doi ani, iar după susţinerea unui concurs, a muncit şi ca cercetator ştiinţific la Institutul Central de Cercetări Economice. ...

„La Monaco, oriunde îţi întorci privirea, dai peste ceva magnific!” Este concluzia la care a ajuns Marina Almăşan după ce a vizitat principatul de pe Riviera Franceză. Ce a văzut, dar şi pe cine a întâlnit acolo se regăseşte într-o ediţie a emisiunii „Hai-Hui... cu Marina”, difuzată pe 26 noiembrie, de la ora 20.05, la TVR 2. O ediţie „cu iz de Mediterană, de Monte Carlo, de lume bine îmbracată și setată pe opulență. Hotărât lucru, nu este lumea noastră, dar episodul vă va merge la suflet”, ne asigură realizatoarea.

Prezenţa echipei „Hai-Hui… cu Marina” la Monaco nu s-a lăsat nici cu mari câștiguri la ruletă, nici cu yahturi achiziţionate la preţuri astronomice, nici cu petreceri răsunătoare la restaurantele doldora de stele Michelin! Marina Almăşan și Cătălin Soci au colindat paradisul luxului având cu ei nu cheful de distracţii, ci curiozitatea jurnalistului care vrea să ştie tot, să intre peste tot şi să vorbească cu toată lumea.

Totuşi, de unde altundeva îşi puteau începe periplul, dacă nu de lângă zeiţa Fortuna, cea a cărei statuie străjuieşte intrarea în Cazinoul din Monte Carlo?... Peste 150 de ani de istorie adună, în documentele sale, această clădire, faimoasă pe întreaga Planetă. „Nu greșesc când spun: Cazinoul din Monte Carlo este unul dintre monumentele care reprezintă o parte din istoria Europei și a lumii. L-au ridicat în 1863 și este locul în care în data de 18 august 1913, bila de la ruletă a căzut de 26 de ori consecutiv pe culoarea negru! Cei ce se pricep înțeleg că tocmai am rostit ceva spectaculos”, explică Marina.

Admirăm şi noi arhitectura somptuoasă de Belle Époque a clădirii proiectate de Charles Garnier, în episodul „Hai-Hui… cu Marina” de miercuri. Tot atunci, doritorii vor afla şi care sunt condiţiile de acces în sălile de jocuri ale cazinoului. Iar pentru că nu putea lăsa să îi scape ocazia, Marina află secretele locului într-un interviu cu însuşi celebrul politician Stéphane Valeri, preşedintele şi directorul Societăţii Băilor de Mare (Société des Bains de Mer) din Monte Carlo, cea care gestionează atât celebrul Cazino, cât şi alte obiective de talie internațională din Monaco.

Ghid pentru echipa TVR prin paradisul opulenţei este Daniel Epure, care, la cei 33 de ani ai săi, este unul dintre oamenii de afaceri de top din Monaco. Îl vom cunoaşte pe tânărul antreprenor şi îi vom afla surprinzătoarea poveste de viață în aceeaşi ediţie a emisiunii.

Şi tot atunci facem cunoştinţă cu Delia Grace Noble, „o prinţesă din basmele lui Andersen”, cum o descrie Marina Almăşan. Faimoasa soprană moldoveancă stabilită la Monaco este şi organizatoarea unuia dintre cele mai notorii baluri, sub înaltul patronaj al Prinţului Albert al II-lea de Monaco, „Balul Prinţilor şi Prinţeselor”. Delia îl organizează nu doar la Monaco, ci şi în alte multe locuri din lume, iar de anul acesta, şi în România.

Cei care s-au bucurat de priveliştea oferită săptămâna trecută de imensele acvarii ale Oceanograficului din Valencia au şi de data aceasta o surpriză plăcută: pe Avenue Saint Martin din Monaco, sus pe-o stâncă, într-o clădire de-a dreptul monumentală, ce domină întregul peisaj din jur, se află Muzeul Oceanografic din Monaco. Fondat de Prințul Albert I în 1910, acvariul cu ecosisteme tropicale și mediteraneene găzduiește peste 6.000 de specii marine, iar la muzeu se regăsesc expoziții despre explorarea oceanelor, colecții maritime şi machete de nave. Le admirăm şi noi miercuri seară, la „Hai-Hui… cu Marina”.

Marina Almăşan şi partenerul său de drumeţie, Cătălin Soci, ne propun să călătorim alături de ei prin oraşe mai turistice sau mai puţin umblate, să cunoaştem români stabiliţi în toate colţurile lumii şi să ne lăsăm inspiraţi din poveştile lor de viaţă. Toate acestea, la „Hai-Hui… cu Marina”, o emisiune atipică, după cum o caracterizează realizatoarea. Programul poate fi văzut la TVR 2 miercuri, de la ora 20.05 (şi în reluare sâmbătă, la 14.00).