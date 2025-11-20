De la tragedie la renaștere și de la vis la reușită, la „Istorii de bun gust”

PROMO TVR2

O călătorie prin lumi în care oamenii se reinventează! De la o poveste cutremurătoare despre pierdere și reconstrucție, la transformarea pasiunii în meșteșug: o fermă renăscută după o tragedie și parcursul unui fost sportiv de performanţă, ajuns maestru tehnolog al brânzeturilor, capabil să detroneze francezii la marile concursuri internaționale. „Istorii de bun gust”, joi, 20 noiembrie, la 20.05, la TVR 2.

De la istoria Tezaurului de la Pietroasa la experiențele turistice dedicate celor dornici de aventuri neconvenționale – un amestec savuros de artă, știință și joc, un concerpt inspirat de jurnalistul francez Joel Henry, care în 1990 și-a transformat călătoria într-un joc. Iar povestea ne conduce în satul Tohani, într-un colț pitoresc al Prahovei. Aici, Cornel Dinicu a pus bazele unei ferme construite pe principiul „de la furcă până la furculiță”: de la hrana pentru animale, la procesarea laptelui și obținerea produselor finale. O fermă născută din dorința de a transforma mâncarea într-o poveste și de a oferi vizitatorilor o experiență autentică.

Peste acest loc, însă, în dimineața zilei de 26 decembrie 2023, s-a abătut o tragedie: un incendiu nimicitor a curmat opt vieți, printre care și pe cea a copilului lui Cornel Dinicu. De atunci, alături de dorința firească de a găti bine și de a primi oaspeți, și-a asumat una: cea de a face toate aceste lucruri în jurul locului păstrat cu sfințenie ca pe o Golgota personală. Iar pentru a nu rămâne prizonierul durerii, a ales să o ia de la capăt.

„Se spune că a face ceva bun în jurul tău înseamnă, măcar, să ai o familie, să ridici o casă, să plantezi un pom. Ce nu se spune este ce faci atunci când pierzi unul dintre ele. Sau mai multe. Ce alegi să faci în ziua de după? Ceea ce nu am îndrăznit să-l întreb pe Cornel Dinicu este cum ar defini căderea, pentru că eu cred – și știu – că nu eșecul este căderea, ci alegerea de a nu te ridica. Și de a nu o lua de la capăt: fie cu porcii, cu brânza, cu musafirii. Cu orice, dar mai ales cu viața!”, spune Camelia Moise, realizatoarea emisiunii „Istorii de bun gust”.

Dacă de la Cornel Dinicu învățăm că nu trebuie să fim ceea ce ni se întâmplă, ci ceea ce alegem să devenim, Ștefan Lisac ne arată că visul merită urmat până la capăt, fără a ne opri să evoluăm.

După aproape două decenii petrecute în Marea Britanie, fostul sportiv de performanţă al Clubului de polo Steaua Bucureşti, Ștefan Lisac, s-a întors acasă convins că „România are, România poate, România va străluci – cu ajutorul nostru, al tuturor!”. În Anglia a fost antrenor de polo - la Clubul Crawley, al echipei lotului regional, al naţionalei de Tineret, Şcoala Reginei Elisabeth, Royal Alexandra & Albert school etc. - și polițist de brigadă, dar cei mai mulți ani i-a petrecut în fascinantul univers al brânzeturilor. Acolo, cu pasiune, disciplină și atenție la detalii, a condus, ca manager de producţie și maestru tehnolog, o echipă care a obținut performanțe remarcabile: peste 80 de medalii de Aur, Argint și Bronz la competiții precum Artisan Cheese Awards, British & Irish Cheese Awards, International Cheese Awards și, desigur, prestigiosul World Cheese Awards.

Două povești despre puterea de a o lua de la capăt și despre curajul de a-ți urma visul – la „Istorii de bun gust”, joi, 20 noiembrie, ora 20.05, la TVR 2.

credit foto: Camelia Moise, capturi TVR - „Istorii de bun gust”