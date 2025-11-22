"Remix": Rock în Vâlcea

Urmărim o nouă ediție "Remix", duminică 23 noiembrie , de la ora 23.00, la TVR Cultural. Invitat special: Cristian Hrubaru - Bikers for Humanity.

Ajutat de prieteni și autoritățile locale, M ihai Mugescu este organizatorul providențial care a readus concursul „Constelații Rock” pe harta competițiilor naționale. Înainte de aceasta, cu acumulări până în 2019, intervievatul principal al emisiunii a relansat în pandemie, la Brezoi, un hub blues - rock - folk unic în România și rarisim în Europa, cu zeci de mii de spectatori.

Descoperind vizitatorilor (inclusiv din străinătate) o zonă cu un mare potențial turistic, mai multe festivaluri fac deliciul melomanilor peste fiecare vară. Între ele, „Rock Camp – Bikers for Humanity” a crescut în câțiva ani până la nivelul de cel mai important festival de rock românesc.

O poveste în poveste, cu intervievat Cristian Hrubaru, cel care coordonează acțiuni de susținere a cauzelor sociale (cea mai cunoscută – construcția campusului medial pediatric din incinta spitalului Marie Curie din București). De curând, au ridicat un centru cultural la Brezoi și au pornit strângerea de fonduri pentru un centru terapeutic dedicat autismului în județul Vrancea.

Implicarea în cauze umanitare a depășit comunitatea motocicliștilor și a rockerilor, devenind un exemplu pentru societatea românească.

