Eurovision Song Contest 2026: spectacol grandios pregătit de televiziunea din Austria pentru finală

publicat: Sâmbătă, 16 Mai 2026

Televiziunea Română transmite în direct Marea Finală Eurovision 2026 pe TVR 1 și TVR+, sâmbătă, 16 mai, de la ora 22:00.

 

Finala Eurovision Song Contest 2026 are loc în această seară la Viena, pe arena Wiener Stadthalle, într-un decor spectaculos inspirat de patrimoniul cultural al Austriei. Scena, creată de designerul Florian Wieder, combină elemente moderne cu influențe din Secesiunea vieneză.

Unul dintre elementele centrale ale producției este Green Room-ul, transformat într-o cafenea vieneză, inspirată de celebra cultură a cafenelelor din Austria, inclusă în patrimoniul UNESCO. Spațiul este conectat direct cu scena printr-o pasarelă specială, folosită inclusiv pentru momentul „Winner’s Walk”.

Alexandra Căpitănescu intră în Marea Finală Eurovision 2026 cu numărul 24

25 de țări luptă sâmbătă pentru trofeul Eurovision 2026. România revine în Marea Finală după patru ani, iar Alexandra Căpitănescu promite un show spectaculos pe scena Wiener Stadthalle din Viena.

România va cânta în a doua parte a spectacolului. Alexandra Căpitănescu, care s-a calificat cu piesa „Choke Me", va urca pe scenă cu numărul 24, fiind penultima concurentă a serii.

Ce vedem pe TVR 1 și TVR+, de la ora 22:00

Show-ul aniversar Eurovision 70 este prezentat de Victoria Swarovski și Michael Ostrowski, iar organizatorii promit o ediție spectaculoasă, dedicată creativității, libertății artistice și emoției live.

Televiziunea publică din Austria, ORF, a pregătit un adevărat maraton de divertisment, transmis în direct din Wiener Stadthalle din Viena. Show-ul începe la ora 22:00 și marchează aniversarea de 70 de ani a celui mai important concurs muzical televizat din lume.

Programul serii debutează cu vigneta oficială EBU, urmată de filmul de deschidere „The Way Home”, iar apoi spectatorii vor urmări tradiționala „Flag Parade”, momentul în care toate delegațiile finaliste intră pe scenă.

Victoria Swarovski și Michael Ostrowski, gazdele serii

Finala va fi prezentată de Victoria Swarovski și Michael Ostrowski, care vor deschide oficial competiția printr-un moment amplu de introducere și prezentare a formatului. Scriptul emisiunii pune accent pe dimensiunea aniversară a ediției și pe atmosfera de spectacol global, gazdele subliniind că Eurovision rămâne „cel mai mare eveniment muzical live din lume”.

În primele minute ale transmisiunii, publicul din arena Wiener Stadthalle va fi salutat în germană și engleză, într-un format care combină tradiția austriacă cu energia internațională specifică Eurovision.

Victoria Swarovski, originară din Innsbruck, este prezentatoare TV, antreprenoare, model, designer și cântăreață. Ea este cunoscută și ca prezentatoare a emisiunii „Let’s Dance”, dar și a unor gale importante.

Michael Ostrowski, originar din Leoben, este actor de film și televiziune și prezentator. El a câștigat recent un premiu Romy pentru activitatea sa în televiziune.

Momente speciale și ritm alert în producția ORF

Televiziunea austriacă a pregătit un show cu schimbări rapide de decor, intervenții live, reacții din public și numeroase inserții video. Ritmul transmisiei este atent calculat, fiecare moment fiind cronometrat la secundă.

Mai putem urmari:

• momente speciale dedicate ediției aniversare Eurovision 70;

• intervenții ale prezentatorilor direct din arenă;

• secvențe video spectaculoase;

• reacții live ale publicului;

• prezentarea concurenților și a sistemului de vot.

Viena, din nou în centrul Europei muzicale

Marea Finală Eurovision 2026 are loc la Viena după victoria Austriei din 2025, iar producătorii promit o ediție construită în jurul ideii de celebrare, emoție și unitate europeană prin muzică. Atmosfera aniversară este prezentă încă din opening-ul oficial, conceput special pentru cei 70 de ani de Eurovision.

Ordinea de intrare în Finala Eurovision 2026

Cele 25 de țări finaliste care vor urca pe scena Eurovision 2026 sunt:

Danemarca – Soren Torpegaard Lund – „For Vi Gar Hjem”

Germania – Sarah Engels – „Fire”

Israel – Noam Bettan – „Michelle”

Belgia – ESSYLA – „Dancing on the Ice”

Albania – Alis – „Nân”

Grecia – Akylas – „Ferto”

Ucraina – LELEKA – „Ridnym”

Australia – Delta Goodrem – „Eclipse”

Serbia – LAVINA – „Kraj Mene”

Malta – AIDAN – „Bella”

Cehia – Daniel Zizka – „Crossroads”

Bulgaria – DARA – „Bangaranga”

Croația – LELEK – „Andromeda”

Marea Britanie – LOOK MUM NO COMPUTER – „Eins, Zwei, Drei”

Franța – Monroe – „Regarde!”

Republica Moldova – Satoshi – „Viva, Moldova!”

Finlanda – Linda Lampenius & Pete Parkkonen – „Liekinheitin”

Polonia – ALICJA – „Pray”

Lituania – Lion Ceccah – „Sólo Quiero Más”

Suedia – FELICIA – „My System”

Cipru – Antigoni – „JALLA”

Italia – Sal Da Vinci – „Per Sempre Sì”

Norvegia – JONAS LOVV – „YA YA YA”

România – Alexandra Căpitănescu – „Choke Me”

Austria – COSMÓ – „Tanzschein”

Cum poate vota publicul din România

Publicul din România își poate susține favoriții prin SMS sau online, însă, conform regulamentului Eurovision Song Contest, nu se poate vota pentru reprezentantul propriei țări. Pentru a vota în Marea Finală 2026, telespectatorii români trebuie să trimită un SMS la numărul 1399, cu numărul de concurs al piesei preferate. În Finală, se pot vota toate piesele cu numerele 01–25, cu excepția numărului 24, care aparține reprezentantei țării noastre. Costul unui vot este de 1 euro + TVA, la care se adaugă tariful standard al mesajului.

Votul online este disponibil pe platforma oficială Eurovision: www.esc.vote. Platforma poate fi accesată atât de pe telefon, cât și de pe calculator, iar plata se poate face prin card bancar, Apple Pay sau Google Pay. Fiecare utilizator poate acorda maximum 10 voturi, distribuite unui singur concurent sau mai multor participanți.

Cum poate fi votată România

România poate primi voturi din partea țărilor aflate în competiție, dar și din categoria „Rest of the World”, destinată publicului din statele neparticipante. Astfel, susținătorii pot vota pentru Alexandra Căpitănescu dacă utilizează o metodă locală de televoting sau de plată online compatibilă cu regulamentul competiției și tastează numărul 24 (poziția de intrare a României în concurs).

În Marea Finală, votul se va deschide chiar înainte de interpretarea primei piese. Acesta va rămâne deschis pe durata tuturor prestațiilor și aproximativ 40 de minute după interpretarea ultimei piese. Puteți vota de până la 10 ori.

 

 

