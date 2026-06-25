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Final de serie la TVR Cultural: personalități care transformă Bucureștiul prin creativitate, în ultima ediție dedicată Bucharest Design Festival

publicat: Joi, 25 Iunie 2026

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Duminică, 28 iunie, de la ora 18:30, TVR Cultural difuzează ultima ediție a seriei speciale dedicate Bucharest Design Festival, cu invitați care modelează prezentul și viitorul industriilor creative din România.

 

Timp de patru săptămâni, în fiecare duminică, de la ora 18:30, TVR Cultural a invitat telespectatorii într-o incursiune în universul designului, arhitecturii și artei contemporane, printr-o serie de ediții speciale dedicate Bucharest Design Festival. Prezentate de Bogdan Stănescu și Kyrie Mendél, fiecare ediție a adus în prim-plan personalități care contribuie la dezvoltarea creativă a României și la transformarea orașelor prin cultură, design și implicare civică.

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Realizată de Larisa Avram și filmată în spațiul creativ DeGalben din Piața Amzei, dezbaterile a urmărit să apropie publicul de ideile și proiectele care modelează prezentul și viitorul industriilor creative românești.

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Ultima ediție aduce în prim-plan trei voci importante ale comunității creative

După ediția precedentă, în care invitați au fost Domnica Mărgescu, Fashion Director ELLE România și managing partner Aparterre, Omid Ghannadi, designer și cofondator I.O.G. Arhitectura și Inside Academy, precum și Elena Kuji Buteică, director cultural al Casei Vintilă Brătianu, seria se încheie cu o ediție dedicată inițiativelor care transformă comunitățile și orașul.

Duminică, 28 iunie, de la ora 18:30, telespectatorii îi vor cunoaște pe: Alina Kasprovschi, fondator și director executiv al Fundației Comunitare București; Diana Sumănaru, Head of Brand Communications la THE INSTITUTE; Maria Man, cofondator al asociației civice Încotroceni.

Orașul văzut prin oameni, comunități și creativitate

Alina Kasprovschi conduce de 13 ani Fundația Comunitară București și este unul dintre promotorii dezvoltării comunitare din Capitală. În ultimul deceniu, fundația a susținut financiar peste 500 de proiecte dedicate orașului și locuitorilor săi, dezvoltând mecanisme de implicare civică și de strângere de fonduri.

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În cadrul Bucharest Design Festival, Alina Kasprovschi a lansat, în premieră, studiul „Made of Bucharest – Cum văd bucureștenii Bucureștiul?”, realizat împreună cu Unlock Research. Cercetarea analizează modul în care locuitorii Capitalei se raportează la oraș, la comunitate și la spațiul urban, oferind date relevante despre sentimentul de apartenență, nivelul de mândrie față de București și intenția de relocare.

Comunicarea care construiește cultura designului

Invitată în această ultimă ediție este și Diana Sumănaru, Head of Brand Communications la THE INSTITUTE, organizație care dezvoltă și susține unele dintre cele mai importante proiecte dedicate industriilor creative din România.

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Cu experiență în strategie de brand, comunicare și marketing cultural, Diana Sumănaru coordonează comunicarea unor proiecte de referință precum Romanian Design Week, Bucharest Design Festival, DIPLOMA Show și Internetics. Activitatea sa este dedicată construirii unor proiecte și narative care conectează comunitățile creative cu publicul larg și stimulează dialogul despre rolul designului și al culturii în societate.

Cotroceni – un cartier transformat într-o comunitate creativă

Maria Man, cofondator al asociației civice Încotroceni, vorbește despre unul dintre cele mai apreciate proiecte comunitare din București – Bazar de Cotroceni, ajuns anul acesta la cea de-a zecea ediție și inclus în programul BDF GO!, desfășurat în perioada 6–7 iunie.

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Evenimentul a transformat cartierul într-un spațiu deschis întâlnirilor și creativității: curțile locuitorilor au devenit ateliere, expoziții și yard sale-uri, afacerile locale și-au deschis porțile pentru concerte și activități culturale, iar vizitatorii au descoperit cartierul prin tururi ghidate și proiecte curatoriate de comunitatea Încotroceni.

Bucharest Design Festival – creativitatea care conectează orașul

Bucharest Design Festival reunește șase direcții majore – BDF Highlights, BDF Professional, BDF Young, BDF Communities, BDF Satellites și BDF GO! – construind un amplu traseu cultural care transformă Bucureștiul într-o platformă dedicată dialogului, inovației și creativității.

Prin expoziții, intervenții urbane, proiecte educaționale, comunități creative și peste 150 de spații participante, festivalul oferă o imagine complexă asupra modului în care designul poate influența viața orașului și a oamenilor săi.

Seria specială realizată de TVR Cultural încheie astfel un proiect care a adus telespectatorilor întâlniri cu unele dintre cele mai importante personalități ale arhitecturii, designului, comunicării și inițiativelor civice din România, demonstrând că designul înseamnă mai mult decât estetică – înseamnă comunitate, dialog și implicare.

Tag-uri: Alina Kasprovschi, Bogdan Stănescu, Bucharest Design Festival, Diana Sumanaru, Kyrie Mendel, Maria Man, TVR Cultural

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