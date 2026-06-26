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Şapte decenii de muzică și emoție. Gala aniversară „Leonard 70”, la TVR Cultural

publicat: Vineri, 26 Iunie 2026

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Marți, 30 iunie, de la ora 21.00, TVR Cultural invită telespectatorii la unul dintre cele mai importante evenimente lirice ale anului: Gala aniversară „Leonard 70”, spectacol dedicat împlinirii a șapte decenii de existență a Teatrului Național de Operă și Operetă „Nae Leonard” din Galați.

 

O instituție care și-a pus amprenta asupra vieții culturale din România, teatrul gălățean celebrează 70 de ani de activitate printr-o gală ce reunește pe aceeași scenă soliștii, orchestra, corul și baletul, într-un spectacol ce omagiază tradiția, performanța și pasiunea pentru arta spectacolului muzical. Gazdele serii, producătorul TVR Cultural Claudia Robu şi Teodor Niţă, directorul teatrului, însoțesc publicul prin această călătorie aniversară dedicată muzicii și excelenței artistice. Gala aniversară „Leonard 70”, se vede la TVR Cultural marți, 30 iunie, de la ora 21.00.

(w882) Gala Leona

De-a lungul celor șapte decenii de existență, Teatrul Național de Operă și Operetă „Nae Leonard” a construit un repertoriu impresionant, abordând toate marile genuri ale spectacolului muzical – de la operă și operetă la musical, concerte simfonice, comedii muzicale, spectacole pentru copii și producții de divertisment. Cu peste 400 de premiere și concerte memorabile, instituția a devenit un reper al vieții culturale gălățene și un nume respectat pe scena lirică românească.

(w882) Gala Leona

Gala aniversară propune o incursiune prin cele mai frumoase pagini ale acestui repertoriu, într-un program ce îmbină emoția, eleganța și energia muzicii. Sub bagheta dirijorilor Eugen Dan Drăgoi și Andreas Schein, artiștii teatrului readuc la viață momente reprezentative din universul operei, operetei și musicalului, într-un spectacol construit ca un omagiu adus tuturor celor care au contribuit, de-a lungul timpului, la povestea acestei instituții – artiști, dirijori, balerini, coriști, muzicieni și tehnicieni. Corul teatrului, pregătit de Daniel Nistor, și momentele coregrafice semnate de Florentina Ștefan completează un spectacol conceput pentru a marca acest moment de referință în istoria teatrului.

(w882) Gala Leona

Mai mult decât un spectacol, „Leonard 70” este o declarație de recunoștință față de generațiile de artiști care au urcat pe scena teatrului și față de publicul care i-a fost alături în toți acești ani. Este o seară în care trecutul este celebrat, prezentul este trăit cu intensitate, iar viitorul este privit cu încredere.

(w882) Gala Leona

Partener al Galei „Leonard 70”, Televiziunea Română aduce acest eveniment în fața publicului din întreaga țară, continuând misiunea sa de promovare a valorilor culturale românești. O întâlnire cu muzica, eleganța și istoria unei instituții care, de 70 de ani, transformă emoția în spectacol – marți, 30 iunie, de la ora 21.00, la TVR Cultural.

(w882) Gala Leona

Foto: FaceBook Teatrul Național de Operă și Operetă „Nae Leonard” - Galați

Tag-uri: 70 de ani, aniversare, Claudia Robu, Galei Leonard 70, spectacol, Teatrul Național de Operă și Operetă Nae Leonard Galaţi, TVR Cultural

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