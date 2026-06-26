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Multă emoţie şi o legătură afectivă unică în filmul „Soldatul şi vulpea”, la TVR 1

publicat: Vineri, 26 Iunie 2026

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Drama este povestea adevărată a lui Franz Streitberger, străbunicul regizorului filmului, curier în armata austriacă, în cel de-Al Doilea Război Mondial. Soldatul Franz găseşte un pui de vulpe rănit, pe care îl îngrijește și îl ia cu el în Franța ocupată. Vedem filmul în premieră la TVR 1 luni, 29 iunie, ora 20.00.

 

Luni seară, la TVR 1, urmărim povestea adevărată, emoţionantă a lui Franz Streitberger, străbunicul regizorului, curier în armata austriacă. Regizorul Adrian Goiginger ne provoacă să ne deshidem sufletul şi să vedem un film plin de candoare, dar şi duritate, plasat la începutul celui de-al Doilea Război Mondial, când soldatul Franz, timid şi introvertit, găseşte un pui de vulpe rănit, pe care îl îngrijește și îl ia cu el în Franța ocupată. O legătură afectivă unică se naşte între tânărul soldat şi animalul sălbatic, care-l ajută pe Franz să reziste în mijlocul ororilor războiului şi să se împace cu trecutul lui de fiu de fermier sărac. „Soldatul şi vulpea” (DER FUCHS – Austria, Germania, 2022), regia - Adrian Goiginger, cu: Simon Morze, Adriane Gradziel, Karl Markovics, se vede în premieră la TVR 1 luni, 29 iunie, de la ora 20.00.

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Soldatul şi vulpea nu este un film de război pentru mine, ci, de fapt, e un film despre un tânăr care, printr-o relație specială pe care o are cu un animal, învață să-și ierte tatăl. Destinul a vrut ca această poveste să aibă loc în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial”, a declarat regizorul filmului, Adrian Goiginger.

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Franz Streitberger, în vârstă de 7 ani, crește sărac la o fermă din Austria, cu 8 frați și surori. Luptându-se zi de zi, printre greutățile economice dintre două războaie mondiale, părinții săi trebuie să ia o decizie dificilă: astfel, Franz este dat spre adopție înainte de venirea iernii. Trist, copilul nu va putea niciodată să înțeleagă cum au avut părinții lui sufletul să renunțe la el. Acest lucru îl va bântui, de altfel, toată tinerețea.

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Pe măsură ce creşte, Franz caută să-și construiască o viață mai fericită, dar este dificil să găsească unde să muncească în Austria Marii Depresiuni Economice de la începutul anilor 1930, înainte de preluarea puterii de către naziști. Aşa că se înrolează în armată, care ar putea deveni un o altfel de familie pentru el, dar trauma copilăriei i-a lăsat cu cicatrici emoționale. Îi este greu să aibă încredere în cineva.

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În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, Franz devine curier pe Frontul de Vest, în timpul așa-numitului „Război Fals” (perioada de opt luni de inactivitate pe Frontul de Vest la începutul celui de-Al Doilea Război Mondial). Într-o zi, chiar înainte de un atac german asupra Aliaților, găsește un pui de vulpe rănit, are grijă de el și îi face un cămin – acel cămin pe care nu l-a avut niciodată în copilărie. Vulpea devine cea mai bună prietenă a sa. Ar putea pleca, fugi, dar se întoarce mereu alături de Franz, călătorind cu motocicleta sa cu ataș timp de un an. Apoi, în 1941, Franz este trimis pe frontul rusesc...

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Franz, bunicul regizorului, nu vorbea aproape niciodată cu copiii lui despre război, dar a făcut-o ceva mai mult cu nepoții săi. Astfel a reuşit Adrian Goiginger să afle povestea. „S-a deschis complet față de mine – iar eu am fost foarte interesat – și de-a lungul anilor mi-a împărtășit toate amintirile sale despre război. Eram un adolescent când mi-a povestit pentru prima dată despre vulpea lui. Chiar în acel moment am știut că trebuie să fac un film despre asta – chiar dacă aveam doar paisprezece ani. Apoi, până la moartea sa, l-am intervievat de nenumărate ori și am încercat să aflu cât mai multe despre viața și experiențele sale”, mărturiseşte regizorul într-un interviu.

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Adrian Goiginger s-a născut în 1991 la Salzburg, Austria. Este scriitor și regizor, al cărui debut regizoral, “The Best Of All Worlds”, a devenit un succes răsunător, după ce a avut premiera la Berlinale, în 2017. Cu acelaşi film a câștigat peste 100 de premii în întreaga lume, inclusiv pentru Cel mai bun debut european la Festivalul de Film de la Zlin și Premiul pentru Cel mai bun lungmetraj narativ, la Festivalul de Film Independent din New York, precum și cinci premii la Premiile de Film Austriac în 2018. De asemenea, a scris și regizat „Maerzengrund” (2022). „Soldatul şi vulpea” este al treilea lungmetraj al lui Adrian Goiginger.

Credit foto: Geissendoerfer_Pictures_GmbH_Lotus_Film_GmbH_Kamera_Yoshi_Heimrath_Paul_Sprinz

 

Tag-uri: Al Doilea Rayboi Mondial, copilarie, drana, film, premieră, prietenie, TVR 1, vulpe, „Soldatul si vulpea”

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