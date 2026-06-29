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70 de ani de TVR, sărbătoare la Nostalgia prin istorie, muzică și premii

publicat: Luni, 29 Iunie 2026

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Vizitatorii festivalului desfășurat în Pădurea Băneasa au descoperit patrimoniul Televiziunii Române, iar pe cerbuldeaur.ro a început concursul dedicat celor care păstrează vie legenda Festivalului Cerbul de Aur

 

Prezența Televiziunii Române la Nostalgia 2026 s-a înscris sub semnul aniversării TVR 70, iar exponatele prezentate au ilustrat evoluția tehnologiei și istoria televiziunii publice. Standurile Televiziunii Române s-au numărat printre punctele de atracție ale festivalului, oferindu-le vizitatorilor ocazia să stea de vorbă cu vedetele postului. Publicul a discutat despre muzică alături de Iulian Selea, despre fashion și lifestyle cu Albertina Ionescu, a aflat poveștile din spatele emisiunii „Omul Anului” de la Anca Mazilu, s-a întâlnit cu Marius Popa și Liana Stanciu, iar Adelin Petrișor le-a prezentat cele mai noi subiecte din actualitate. Printre vizitatorii standului TVR s-a numărat și Gabriel Coveșeanu, cunoscut publicului drept Cove,  care a devenit extrem de popular la începutul anilor 2000, odată cu poziția de coprezentator al legendarei emisiuni „Surprize, Surprize”, alături de Andreea Marin, la TVR.

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Legenda Cerbului de Aur continuă. TVR lansează un concurs aniversar pentru toate generațiile

Televiziunea Română a adus și spiritul Festivalului Internațional Cerbul de Aur la Nostalgia 2026, unde s-a anunțat lansarea unui concurs aniversar dedicat tuturor celor care păstrează vie amintirea unuia dintre cele mai iubite festivaluri de muzică din România.

Începând din 26 iunie, pe cerbuldeaur.ro, nostalgicii celebrului festival internațional sunt invitați să participe la un concurs cu premii, desfășurat pe parcursul a 35 de zile,. În fiecare zi vor fi publicate câte două piese, în total 70 de melodii, un simbol al aniversării celor 70 de ani ai Televiziunii Române. Câștigătorul unei excursii pe litoral va fi desemnat prin tragere la sorți pe 31 iulie.

Prin această inițiativă, TVR invită publicul să redescopere istoria și emoția Festivalului Cerbul de Aur, competiție care, din 1968, a adus la Brașov artiști din întreaga lume și a scris unele dintre cele mai importante pagini din istoria muzicii și televiziunii românești.

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TVR 70, celebrat prin exponate de patrimoniu

Vizitatorii au avut ocazia să descopere Primul car color al TVR, produs în Germania în 1974 și intrat în dotarea televiziunii la începutul anilor '80. Folosit pentru transmisiuni sportive, spectacole și evenimente majore, acesta a fost restaurat și transformat într-un muzeu mobil, iar exteriorul său a fost reinterpretat artistic de Tudor Stancu, artist plastic și designer grafic al TVR.

Alături de acesta s-a aflat și camera Philips LDK25, fabricată în 1971, una dintre camerele care au adus imaginea color pe micul ecran și au contribuit la realizarea unor emisiuni devenite parte a patrimoniului audiovizual românesc.

Standurile TVR au fost completat de trei cerbi volumetrici, simbol al Festivalului Internațional Cerbul de Aur, o invitație adresată publicului de a redescoperi povestea unuia dintre cele mai importante branduri culturale ale Televiziunii Române.

Desfășurat în perioada 25–28 iunie, la Federația Română de Tir Sportiv din Pădurea Băneasa, București, Nostalgia 2026 a avut cea mai amplă ediție de până acum, reunind cinci zone muzicale tematice, peste 15 artiști-surpriză, concerte live, DJ set-uri și experiențe interactive inspirate din anii '90 și 2000. Pe scena festivalului au urcat, printre alții, Loredana și Holograf, Guess Who, Vunk, Ruby, Pepe într-un eveniment care a reunit generații diferite în jurul muzicii și al amintirilor.

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Tag-uri: Cerbul de Aur, Nostalgia 2026, TVR 70, TVR 70 RETRO

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