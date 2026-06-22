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Documentarul „Albă ca Zăpada și cele 7 mineriade”, difuzat la „Dosar România”

publicat: Luni, 22 Iunie 2026

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Documentarul realizat de Cornel Mihalache, dedicat unuia dintre cele mai controversate fenomene sociale și politice din România postdecembristă, va fi difuzat marți, 23 iunie, de la ora 21.00, în cadrul emisiunii „Dosar România”, la TVR 1.

 

Dosar România
O poveste jurnalistică de prestigiu, în continuă transformare! Lansată ca un vehicul media care să cuprindă toate formele de publicistică de televiziune: de la reportaj și documentar TV, la investigație sau interviu, emisiunea „Dosar România” s-a transformat în ultimii ani într-un produs TV care abordează subiecte de mare intensitate și relevanță, prezentate sub forma unor documentare de lung metraj, dar și a unor ediții speciale ce dezbat ...

Filmul „Albă ca Zăpada și cele 7 mineriade”, semnat de Cornel Mihalache, propune o incursiune în culisele unora dintre cele mai violente și controversate mișcări sociale din istoria contemporană a României. Îl revedem în ediția „Dosar România” de marți, 23 iunie, de la ora 21.00, la TVR 1.

(w882) AlbÄƒ ca Z

(w882) AlbÄƒ ca Z

Mineriadele au reprezentat episoade de scurtă durată, marcate de violențe care au produs de fiecare dată puternice efecte asupra vieții politice și sociale din România. Deși au diferit prin cauze, obiective, context și mod de desfășurare, toate aceste evenimente au avut un element comun: deplasarea minerilor din Valea Jiului către București.

(w882) AlbÄƒ ca Z

Prin mărturii și reconstituiri, documentarul analizează mecanismele care au stat la baza acestor acțiuni și evidențiază rolul dezinformării și al manipulării în mobilizarea participanților. Potrivit producției, minerii implicați în violențe au fost adesea influențați de lideri politici sau sindicali care urmăreau obiective aflate în sfera puterii și a intereselor politice.

(w882) AlbÄƒ ca Z

(w882) AlbÄƒ ca Z

„Albă ca Zăpada și cele 7 mineriade” susține că participanții au ajuns, de multe ori fără să conștientizeze, să servească scopuri diferite de cele ale comunității de muncitori din care proveneau. Documentarul oferă astfel o perspectivă asupra modului în care aceste evenimente au fost utilizate în confruntările politice ale perioadei de tranziție, contribuind la o mai bună înțelegere a unuia dintre cele mai sensibile capitole ale istoriei recente a României.

(w882) AlbÄƒ ca Z

Realizator Cornel Mihalache

Producător Răzvan Butaru

Tag-uri: Albă ca Zăpada și cele 7 mineriade, Cornel Mihalache, Dosar România, mineriade, Razvan Butaru, TVR 1

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