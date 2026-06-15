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TVR Cultural transmite pulsul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu 2026

publicat: Luni, 15 Iunie 2026

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TVR Cultural îi invită pe telespectatori, din 19 iunie, în universul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu, cu ediții speciale „Jurnal Cultural” și „Agenda FITS”, reportaje, interviuri și transmisiuni dedicate celui mai amplu eveniment al artelor spectacolului din România și unuia dintre cele mai importante din Europa. Gala Celebrităților va fi transmisă în direct pe 27 iunie, de la ora 19:15.

 

Sibiul, din nou capitala internațională a artelor spectacolului

Ca în fiecare an, Sibiul devine un punct de întâlnire pentru artiști și spectatori din întreaga lume. Timp de zece zile, orașul va găzdui spectacole, evenimente și experiențe culturale care aduc împreună creatori și public din zeci de țări, transformând spațiul urban într-o veritabilă scenă a dialogului artistic.

În 2026, Televiziunea Română continuă parteneriatul cu Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, unul dintre cele mai prestigioase evenimente dedicate artelor spectacolului din Europa, reafirmându-și rolul de partener al marilor manifestări culturale din România.

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Între 19 și 28 iunie, echipele TVR vor fi prezente la Sibiu pentru a surprinde cele mai relevante momente ale festivalului. Publicul TVR Cultural va putea urmări ediții speciale, reportaje, interviuri și transmisiuni care vor reflecta diversitatea și energia acestei manifestări culturale de anvergură internațională.

Informații și reportaje despre evenimentele festivalului se vor regăsi zilnic în cadrul emisiunii „Jurnalul Cultural” (ora 20:00), precum și în producția dedicată FITS, „Agenda FITS” (ora 20:55). Cele două emisiuni vor oferi o imagine de ansamblu asupra programului și vor aduce în atenția telespectatorilor spectacolele, invitații și evenimentele care definesc fiecare zi de festival.

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Portrete de artiști și Gala Celebrităților, în direct la TVR Cultural

Pe lângă reflectarea principalelor evenimente din festival, TVR va realiza o serie de portrete dedicate unor personalități importante ale scenei artistice din România și din străinătate. Actori, regizori și coregrafi vor împărtăși experiențe profesionale, vor vorbi despre întâlnirea cu publicul sibian și despre rolul artei în societatea contemporană.

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Unul dintre momentele de referință ale programului va fi transmiterea în direct a Galei Celebrităților, sâmbătă, 27 iunie, de la ora 19:15, la TVR Cultural. Evenimentul recompensează și celebrează contribuția unor personalități remarcabile din lumea teatrului și a artelor spectacolului, reunind pe aceeași scenă nume importante ale culturii române și internaționale.

Prin implicarea sa în acest proiect, Televiziunea Română își reafirmă angajamentul de a susține și promova marile evenimente culturale. Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu rămâne un spațiu al creativității, al dialogului și al întâlnirilor care inspiră, iar TVR va aduce aceste experiențe mai aproape de publicul din întreaga țară.

Tag-uri: Agenda FITS, Festivalul International de Teatru de la Sibiu, Jurnalul cultural, teatru, TVR Cultural

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