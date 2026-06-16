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Documentarul „Tainele Ţării Sfinte”, în premieră la TVR 1

publicat: Marţi, 16 Iunie 2026

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Loc de desfășurare a unora dintre cele mai mari episoade ale Bibliei, Țara Sfântă este un teritoriu impregnat de povești legendare. În documentar, realizatoarea Fanny Belvisi avansează în aflarea adevărului istoric legat de manuscrisele de la Qumran. Vedem documentarul la TVR 1 joi, 18 iunie, de la ora 22.00.

 

Bine aţi venit în Ţara Sfântă, leagăn al celor trei religii monoteiste, dar şi adăpost al unei a patra credinţe monoteiste, atât de discretă, încât este încă o enigmă.

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Atât în Israel, cât şi în Cisiordania, totul se situează între mit şi realitate. Fiecare palmă de pământ spune o poveste, adesea mit fondator al civilizaţiei noastre şi al religiilor monoteiste.

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Țara Sfântă, locul de desfășurare a unora dintre cele mai mari episoade ale Bibliei, este un teritoriu impregnat de povești legendare. Situate între Liban, Iordania și Deșertul Sinai, aceste ținuturi se mândresc cu peisaje uluitoare: Iudeea aridă, țărmurile Mării Moarte, oaza din Ierihon... Dar este și un ținut mai enigmatic, misterios și mai întunecat, unde se urzesc conspirații și comploturi întunecate. În peșterile ascunse din Qumran, se spune că manuscrise incredibile au pus sub semnul întrebării însăși veridicitatea Bibliei. Aflăm mai multe, urmărind documentarul „Tainele Tării Sfinte”, joi seară, la TVR 1.

(w882) Captura do

De ce a durat atât descifrarea manuscriselor de la Qumran*? Conţin ele secrete ce nu trebuie dezvăluite public? Ce s-a întâmplat cu adevărat în timpul asediului cetăţii Masada? Cu atâtea taine de descoperit, acest documentar avansează în aflarea adevărului istoric.

Documentarul „Tainele Ţării Sfinte” (MYSTÈRES EN TERRE SAINTE, Franţa, 2019) se vede în premieră la TVR 1 joi, 18 iunie, ora 22.00.

(w882) Captura do

*Manuscrisele care au fost descoperite între 1947 și 1956 în mai multe grote de lângă Khirbet Qumran datează din perioada 250 î.Hr. - 70 d.Hr. și au rămas în istorie sub denumirea de „Manuscrisele de la Marea Moartă”.

foto: via Selecţie Film TVR

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