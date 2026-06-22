Cuviosul Ghelasie Isihastul, chip al iubirii dumnezeiești

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Duminică, 21 iunie, de la ora 8.30, la TVR Cultural, emisiunea „Convorbiri spirituale” vă invită să urmăriți un reportaj realizat la colocviul dedicat părintelui Ghelasie de la Frăsinei, desfășurat pe 10 iunie 2026 la Mănăstirea Sfântul Mucenic Filimon din județul Vâlcea.

Evenimentul a avut ca temă „Maica Domnului în opera pr. Ghelasie de la Frăsinei” și a reunit clerici, monahi, teologi, oameni de cultură și numeroși participanți interesați de opera și moștenirea spirituală a duhovnicului de la Frăsinei.

Echipa Convorbiri spirituale a fost prezentă la această întâlnire și a realizat un reportaj care surprinde momentele importante ale manifestării, intervențiile invitaților și reflecțiile dedicate uneia dintre cele mai originale voci ale spiritualității ortodoxe românești contemporane.

Părintele Ghelasie Gheorghe (1944 - 2003), monah al Mănăstirii Frăsinei vreme de aproape trei decenii, a lăsat în urmă o operă amplă, în care teologia, experiența isihastă, antropologia și reflecția asupra persoanei umane se întâlnesc într-o viziune spirituală aparte. Scrierile sale continuă să fie citite, studiate și redescoperite atât în mediile teologice, cât și de cei aflați în căutarea unei înțelegeri mai profunde a vieții duhovnicești din perspectivă isihastă.

Tema ediției din acest an a pus în lumină locul Maicii Domnului în gândirea și scrierile părintelui Ghelasie. Comunicările și dialogurile din cadrul colocviului au evidențiat semnificațiile teologice și duhovnicești ale acestei prezențe constante în opera sa, precum și actualitatea mesajului pe care acesta îl transmite lumii de astăzi.

Reportajul realizat de TVR Cultural oferă telespectatorilor ocazia de a descoperi atmosfera acestei întâlniri și de a se apropia de universul spiritual al unui monah care a făcut din iubire, comuniune și întâlnirea cu Dumnezeu temele centrale ale reflecției sale.

Invitați: pr. protosinghel Valerian Pîslaru, starețul mănăstirii Sfântul Mucenic Filimon, Gina Șerbănescu, cronicar de teatru și dans, eseist și scriitor, ieromonahul Modest Bocan, ieromonahul Neofit Linte, părintele Dan Popovici, actorii Gabriela Iacob, Cristian Iacob, Magda Catone și Silviu Biriș, teologul și scriitorul Danion Vasile.

Realizator: Ruxandra Țuchel

Imaginea: Doru Iacovescu

Convorbiri spirituale, duminică, 21 iunie, de la ora 8.30, la TVR Cultural (în reluare miercuri, de la 23.35).