Spring SuperBlog 2026 și-a desemnat câștigătorii

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Cea de-a 32-a ediție a celei mai longevive competiții de blogging din România, SuperBlog, s-a încheiat după două luni de confruntare digitală, reconfirmând că bloggingul creativ rămâne actual, relevant și capabil să genereze conținut cu voce personală, valoare narativă și impact pentru branduri. Zeci de bloggeri au transformat briefurile brandurilor în povești creative. TVR 2 este partener media de tradiţie al evenimentului.

Desfășurată sub sloganul „Energie creativă. În stilul tău”, ediția Spring SuperBlog 2026 a reunit bloggeri cu voci, perspective și stiluri diferite, într-un format care a pus în valoare storytellingul, creativitatea și colaborarea dintre autori online și companii.

În SuperBlog, companiile-sponsori propun briefuri pe teme legate de domeniile lor de activitate, fiecare având un brief creativ și criterii de jurizare anunțate în regulament. Bloggerii înscriși publică articole pe blogurile proprii, iar textele sunt evaluate de juriile sponsorilor în funcție de relevanța față de temă, creativitate, originalitate, documentare și integrarea naturală a mesajului de brand. Punctajele obținute la probe determină câștigătorii premiilor și locul ocupat în clasamentul general.

Pe lângă competiția în sine, SuperBlog înseamnă o comunitate cu 18 ani vechime și un cadru propice de interacțiune între bloggeri și branduri, în care conținutul creativ, experiența personală și obiectivele de comunicare se întâlnesc într-un context inedit.

Blogging creativ, stil personal și briefuri reale de comunicare

Spring SuperBlog 2026 a propus bloggerilor cinci provocări creative, construite în jurul unor teme variate: TRANSAVIA i-a invitat să scrie despre lucrurile care contează și rămân, Frisomat a provocat participanții să imagineze interviuri și podcasturi cu buget nelimitat, Depozit Virtual a adus în discuție proiectele de construcții și rolul consultanței umane în deciziile importante, Tribul Antreprenorilor a propus o reflecție asupra curajului antreprenorial, iar Medicale-Shop.ro a invitat la reflecție despre siguranța alegerilor bine făcute. În plus, InterComFilm a lansat o probă extra-concurs pe tema „Care este puterea ta secretă?”, inspirată de lansarea la cinema a filmului „Masters of the Universe”.

Participanții au abordat probele prin propria voce, cu libertate de expresie, dar și cu atenție la obiectivele de comunicare ale sponsorilor și la așteptările publicului. Dincolo de clasament și premii, competiția funcționează ca un exercițiu aplicat de content marketing: interpretarea unui brief, documentarea temei, adaptarea mesajului la public, construirea unei narațiuni convingătoare și echilibrarea perspectivei personale cu rigoarea comunicării de brand. Într-un mediu digital tot mai aglomerat, bloggingul creativ rămâne relevant atunci când reușește să combine autenticitatea autorului cu valoarea informațională și experiența oferită cititorului.

Rezultatele ediției Spring SuperBlog 2026

La această ediție s-au înscris 36 de bloggeri, dintre care 33 au participat efectiv, iar 19 concurenți au scris la toate probele, demonstrând consecvență, implicare și dorința de a-și testa creativitatea pe briefuri reale.

Trofeul Spring SuperBlog 2026 a fost câștigat de Marius Mandache, autorul blogului Mandachisme.com, participant la competiție și membru al comunității încă din anul 2015:

“Scriu de ani buni la SuperBlog, mereu cu gândul de a fi cel mai bun „Number Two”, pentru cunoscători. Inevitabilul s-a produs în 2026, an în care, culmea, scrisul încă n-a murit: mda… am câștigat Spring SuperBlog. :)

Scrisul tot este îngropat de “niște unii” de ani buni, cu o lopată într-o mână și telefonul pe verticală în cealaltă, dar uite că mai respiră. E aici, printre noi, la un simplu click sau tap.

SuperBlog rămâne locul acela frumos în care un brief aparent rece, fără zvâc, poate deveni poveste cu iz de artă. NOI suntem dovada că advertorialul poate avea puls, iar un produs care părea mai impersonal decât un bon fiscal ajunge să capete glas, umor și, uneori, chiar suflet. Nu mereu, să nu devenim mistici, dar suficient cât să merite atenția cititorilor.

Mulțumesc organizatorilor, partenerilor și sponsorilor care încă pariază pe articole, pe idei scrise, pe oameni care se luptă cu frazele până le iese. În era video-ului, a scroll-ului nervos și a atenției cu autonomie ce tinde spre zero, faptul că mai există loc pentru texte e aproape o formă de rezistență culturală. Cu deadline, premii și mici crize de tot felul incluse, desigur.

Vor veni tool-uri noi, AI-uri mai deștepte, aplicații care scriu, rescriu și probabil vor suspina în locul nostru. Foarte bine. Dar vocea interioară a fiecăruia nu se instalează din cloud. Viața este o experiență unică. Iar cât timp mai există oameni care transformă lucruri mici în povești, SCRISUL va mai pulsa în online”, a declarat Marius Mandache, câștigătorul Spring SuperBlog 2026.

Podiumul este completat de Ana Margareta Teodorescu (Cloșcă), ocupanta locului secund cu blogul Lovefool - margitimola.wordpress.com și respectiv Maria-Alina Gherman, clasată pe locul al treilea cu blogul devenindcinesunt.com/. Clasamentul complet al competiției este disponibil aici: https://blog.super-blog.eu/clasament-final-spring-superblog-2026/

Brandurile și bloggerii, în dialog creativ

Unul dintre punctele forte ale competiției SuperBlog rămâne colaborarea dintre creatorii de conținut și branduri. Sponsorilor competiția le oferă articole inspirate, documentate și construite în jurul unor perspective personale, nu doar simple mențiuni comerciale. Pentru bloggeri, probele devin ocazii de a-și exersa creativitatea, de a descoperi produse, servicii sau idei noi și de a-și rafina stilul de comunicare.

Despre SuperBlog

Lansată în 2008, SuperBlog este cea mai longevivă competiție de blogging din România. Proiectul descoperă și susține creatori de conținut și facilitează colaborarea acestora cu brandurile.

Inițial anuală, iar din 2013 cu două ediții pe an (primăvara și toamna), competiția a construit o comunitate puternică și un spațiu de învățare, concurență fair-play și colaborare. În cei 18 ani și 32 de ediții, SuperBlog a reunit circa 3300 de participanți, peste 42.000 de articole, mai bine de 500 de probe și peste 150 de sponsori, care au oferit mii de premii în bani, produse și servicii.

De-a lungul edițiilor, bloggerii și-au antrenat condeiul pe teme variate, au învățat principii de content marketing și SEO, au construit parteneriate și prietenii durabile. www.super-blog.eu