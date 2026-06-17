„Lista neagră” a CSM-ului, în discuţie la „Breaking Fake News”

PROMO TVR1

În aceeaşi ediţie, despre românii din Irlanda de Nord afectați direct de violențele de la Belfast, dar şi despre… armata de căpuşe a lui Bill Gates. Sâmbătă, 20 iunie, de la ora 17.00, la TVR 1.

Marian Voicu Este jurnalist, realizator de filme documentare și scriitor de non-ficțiune. Lucrează în TVR din 1996 ca reporter, prezentator de ştiri, moderator de talk-show și producător. Din 2020 produce și prezintă la TVR1 „Breaking Fake News!”, singura emisiune din spațiul audiovizual românesc care documentează fenomenul dezinformării.

Breaking Fake News Prima emisiune din audiovizualul românesc dedicată dreptului de a fi informat corect. Dieta informațională este din ce în ce mai dificilă - ce e adevărat și ce e fals? Cine e arbitrul adevărului? Cum ne construim opiniile? Să încercăm împreună să deosebim adevărul de minciună, știrile reale de cele fabricate.

Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a publicat o hotărâre care prezintă activitatea unor jurnaliști și ong-uri drept un „atac fără precedent” la adresa justiției. Peste 100 de organizații și grupuri civice condamnă decizia CSM și o consideră „o încercare de cenzură și de intimidare”. Mai mult, numeroși judecători acuză CSM că a manipulat votul privind hotărârea în cauză. Despre „Lista neagră” a CSM-ului discută Marian Voicu şi invitatul său la Povestea săptămânii, jurnalistul TVR Alex Costache. Vedem o nouă ediţie „Breaking Fake News” pe 20 iunie, de la ora 17.00, la TVR 1.

La Revista presei fake, Horia Grușcă aduce în discuţie Apelul pentru sporirea amestecului rusesc în țările vecine. Propagandiştii lui Vladimir Putin deplâng rezultatul alegerilor din Armenia şi reproşează Kremlinului că nu a intervenit suficient de hotărât pentru a împiedica îndepărtarea micului stat din Caucaz de influenţa rusescă. Între timp, serviciul francez de securitate cibernetică acuză o companie israeliană de tentative de influenţare a alegerilor din Franţa, Scoţia şi Statele Unite.

Nu ramâne netrecut în revistă nici evenimentul de săptămâna trecută de la Belfast, când cel puțin 20 de români din Irlanda de Nord au fost afectați direct de violențele anti-imigranți. Trei familii au rămas fără case după ce au fost vandalizate de protestatari. Revoltele au început în urma unui atac al unui refugiat sudanez asupra unui tânăr din Belfast. Incidentul a fost amplificat rapid cu ajutorul rețelelor de socializare de către extrema dreaptă și de apropiați ai Kremlinului. Tatiana Țarfulea analizează subiectul la Conspirația săptămânii, tot în ediţia „Breaking Fake News” de sâmbătă.

Iar în rubrica Istoria și istoriile sale, Gabriela Avram aduce în atenţia telespectatorilor Masacrele de la Srebenica. 11 iulie este zi de comemorare a genocidului de la Srebenica, conform unei rezoluții a Adunării Generale a ONU din 2024. Peste 8000 de bărbați și băieți musulmani bosniaci au fost uciși atunci de Armata Republicii Srpska în zona enclavei Srebrenica, care fusese declarată „zonă sigură”, protejată de ONU.

La rândul lor, Horia Sârghi și Mihai Geamănu discută la Spărgătorii de fake news despre Paranoia dietei vegane. Zaiafet și Geminschi au aflat care sunt cele mai populare dezinformări ale săptămânii: Bill Gates ar produce căpușe pentru a interzice dieta carnivoră iar vitamina K este letală pentru nou-născuți. Mai multe aflăm pe 20 iunie, de la ora 17.00, la TVR 1.

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„Breaking Fake News” este unica emisiune din piața media din România despre fake news, dezinformare și propagandă, câștigându-și un public fidel în cei 5 ani de existență, permanent conectată la actualitate, de la pandemia de Covid-19 și războiul din Ucraina sau cel din Israel, până la schimbările climatice, criza energetică, epidemia de rujeolă, ascensiunea mișcărilor extremiste etc. Emisiunea realizată şi prezentată de Marian Voicu se vede în fiecare sâmbătă, la ora 17.00, la TVR 1.