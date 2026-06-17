loader
Foto

„Lista neagră” a CSM-ului, în discuţie la „Breaking Fake News”

publicat: Miercuri, 17 Iunie 2026

PROMO  TVR1 

În aceeaşi ediţie, despre românii din Irlanda de Nord afectați direct de violențele de la Belfast, dar şi despre… armata de căpuşe a lui Bill Gates. Sâmbătă, 20 iunie, de la ora 17.00, la TVR 1.

 

Marian Voicu
Este jurnalist, realizator de filme documentare și scriitor de non-ficțiune. Lucrează în TVR din 1996 ca reporter, prezentator de ştiri, moderator de talk-show și producător. Din 2020 produce și prezintă la TVR1 „Breaking Fake News!”, singura emisiune din spațiul audiovizual românesc care documentează fenomenul dezinformării.
Breaking Fake News
Prima emisiune din audiovizualul românesc dedicată dreptului de a fi informat corect. Dieta informațională este din ce în ce mai dificilă - ce e adevărat și ce e fals? Cine e arbitrul adevărului? Cum ne construim opiniile? Să încercăm împreună să deosebim adevărul de minciună, știrile reale de cele fabricate.

Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a publicat o hotărâre care prezintă activitatea unor jurnaliști și ong-uri drept un „atac fără precedent” la adresa justiției. Peste 100 de organizații și grupuri civice condamnă decizia CSM și o consideră „o încercare de cenzură și de intimidare”. Mai mult, numeroși judecători acuză CSM că a manipulat votul privind hotărârea în cauză. Despre „Lista neagră” a CSM-ului discută Marian Voicu şi invitatul său la Povestea săptămânii, jurnalistul TVR Alex Costache. Vedem o nouă ediţie „Breaking Fake News” pe 20 iunie, de la ora 17.00, la TVR 1.

La Revista presei fake, Horia Grușcă aduce în discuţie Apelul pentru sporirea amestecului rusesc în țările vecine. Propagandiştii lui Vladimir Putin deplâng rezultatul alegerilor din Armenia şi reproşează Kremlinului că nu a intervenit suficient de hotărât pentru a împiedica îndepărtarea micului stat din Caucaz de influenţa rusescă. Între timp, serviciul francez de securitate cibernetică acuză o companie israeliană de tentative de influenţare a alegerilor din Franţa, Scoţia şi Statele Unite.

Nu ramâne netrecut în revistă nici evenimentul de săptămâna trecută de la Belfast, când cel puțin 20 de români din Irlanda de Nord au fost afectați direct de violențele anti-imigranți. Trei familii au rămas fără case după ce au fost vandalizate de protestatari. Revoltele au început în urma unui atac al unui refugiat sudanez asupra unui tânăr din Belfast. Incidentul a fost amplificat rapid cu ajutorul rețelelor de socializare de către extrema dreaptă și de apropiați ai Kremlinului. Tatiana Țarfulea analizează subiectul la Conspirația săptămânii, tot în ediţia „Breaking Fake News” de sâmbătă.

Iar în rubrica Istoria și istoriile sale, Gabriela Avram aduce în atenţia telespectatorilor Masacrele de la Srebenica. 11 iulie este zi de comemorare a genocidului de la Srebenica, conform unei rezoluții a Adunării Generale a ONU din 2024. Peste 8000 de bărbați și băieți musulmani bosniaci au fost uciși atunci de Armata Republicii Srpska în zona enclavei Srebrenica, care fusese declarată „zonă sigură”, protejată de ONU.

La rândul lor, Horia Sârghi și Mihai Geamănu discută la Spărgătorii de fake news despre Paranoia dietei vegane. Zaiafet și Geminschi au aflat care sunt cele mai populare dezinformări ale săptămânii: Bill Gates ar produce căpușe pentru a interzice dieta carnivoră iar vitamina K este letală pentru nou-născuți. Mai multe aflăm pe 20 iunie, de la ora 17.00, la TVR 1.

***

„Breaking Fake News” este unica emisiune din piața media din România despre fake news, dezinformare și propagandă, câștigându-și un public fidel în cei 5 ani de existență, permanent conectată la actualitate, de la pandemia de Covid-19 și războiul din Ucraina sau cel din Israel, până la schimbările climatice, criza energetică, epidemia de rujeolă, ascensiunea mișcărilor extremiste etc. Emisiunea realizată şi prezentată de Marian Voicu se vede în fiecare sâmbătă, la ora 17.00, la TVR 1.

 

Tag-uri: Breaking Fake News, dezinformare, manipulare, Marian Voicu, propaganda, teoria conspiraţiei, TVR 1

promo Logo

 

#promo

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

„Lista neagră” a CSM-ului, în discuţie la „Breaking Fake News”

  PROMO     TVR1 

„Lista neagră” a CSM-ului, în discuţie la „Breaking Fake News”

În aceeaşi ediţie, despre românii din Irlanda de Nord afectați direct de violențele de la Belfast, dar şi despre… armata de căpuşe a lui Bill ...

Gala Premiilor M.L.N.R., în direct la TVR 2

  PROMO     TVR2 

Gala Premiilor M.L.N.R., în direct la TVR 2

A treisprezecea ediţie a Galei Premiilor Marii Loji Naţionale este prezentată de jurnalistul Dan Cărbunaru şi se vede la TVR 2 duminică, 21 ...

Gala Premiilor Uniunii Scriitorilor din România 2025, în premieră la TVR Cultural

  PROMO     TVRCULTURAL 

Gala Premiilor Uniunii Scriitorilor din România 2025, în premieră la TVR Cultural

TVR Cultural aduce în fața telespectatorilor unul dintre cele mai importante evenimente dedicate literaturii române contemporane: Gala Premiilor ...

Prestații de gală semnate de Messi, Haaland și Mbappe pe arenele din America de Nord

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Prestații de gală semnate de Messi, Haaland și Mbappe pe arenele din America de Nord

Cupa Mondială de fotbal continuă să ofere momente de înalt nivel tehnic, meciurile recente evidențiind apetitul ofensiv al marilor vedete ale ...

9 luni de foc, 12 studenți, o singură miză: excelența. Documentarul „Un an la Școala Juilliard” se vede la TVR Cultural

  PROMO     TVRCULTURAL 

9 luni de foc, 12 studenți, o singură miză: excelența. Documentarul „Un an la Școala Juilliard” se vede la TVR Cultural

Documentarul în 6 episoade despre prestigioasa universitate de actorie, dans, muzică, din New York, unde au studiat, printre alţii, Miles Davis, ...

Paradoxul veniturilor în România: Creșteri record la nivel european, dar decalajul rămâne uriaș

  TVRINFO     TVRINFO 

Paradoxul veniturilor în România: Creșteri record la nivel european, dar decalajul rămâne uriaș

Realitatea economică a țării este definită în prezent de o dinamică paradoxală, caracterizată prin cele mai rapide creșteri ale veniturilor din ...

Întâlniri cu semnificație profund națională, în noua ediţie „Ora Regelui”, la TVR 1

  PROMO     TVR1 

Întâlniri cu semnificație profund națională, în noua ediţie „Ora Regelui”, la TVR 1

Vizita Custodelui Coroanei și a Principelui Radu la Palatul Primăriei, din inima Bucureștiului. Grădinile Domeniului Regal de la Peleș, îngrijite ...

Cupa Mondială 2026: Surprize majore și remize tensionate

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Cupa Mondială 2026: Surprize majore și remize tensionate

Confruntările din faza grupelor au adus deja rezultate neașteptate și răsturnări de situație care aprind calculele calificării.

Blocaj la vârful scenei politice: negocierile parlamentare se complică

  TVRINFO     TVRINFO 

Blocaj la vârful scenei politice: negocierile parlamentare se complică

Procesul de formare a noului Executiv a intrat într-o fază de criză profundă, marcată de un conflict deschis între premierul desemnat și ...

Documentarul „Tainele Ţării Sfinte”, în premieră la TVR 1

  PROMO     TVR1 

Documentarul „Tainele Ţării Sfinte”, în premieră la TVR 1

Loc de desfășurare a unora dintre cele mai mari episoade ale Bibliei, Țara Sfântă este un teritoriu impregnat de povești legendare. În ...

TVR Cultural simte pulsul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu 2026

  PROMO     TVRCULTURAL 

TVR Cultural simte pulsul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu 2026

TVR Cultural îi invită pe telespectatori, din 19 iunie, în universul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu, cu ediții speciale ...

Visuri, ambiții și iubiri în serialul italian „Inimi”, din nou la TVR 2

  FILM     TVR2 

Visuri, ambiții și iubiri în serialul italian „Inimi”, din nou la TVR 2

Mari descoperiri medicale ale anilor ’60 se îmbină cu poveşti de dragoste complicate în secția de chirurgie cardiacă a spitalului Le Molinette ...

Efectul Fjord. Cristian Mungiu ne învață matematic să îndrăznim: „4,3,2,1… Start!”

  REPORTAJ-ANALIZA     TVR.RO 

Efectul Fjord. Cristian Mungiu ne învață matematic să îndrăznim: „4,3,2,1… Start!”

Dacă avem curajul să asociem sintagma „moment de grație” cu un eveniment cultural, atunci putem spune cu mâna pe inimă că triumful la Cannes al ...

Argint pentru canotajul românesc: Lotul de tineret punctează pe podiumul Cupei Mondiale II de la Plovdiv

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Argint pentru canotajul românesc: Lotul de tineret punctează pe podiumul Cupei Mondiale II de la Plovdiv

Competițiile internaționale de canotaj își derulează o nouă pagină de succes pentru sportul românesc, în urma performanțelor înregistrate la Cupa ...

Nicușor Dan l-a desemnat pe Adrian Veștea în funcția de premier

  TVRINFO     TVRINFO 

Nicușor Dan l-a desemnat pe Adrian Veștea în funcția de premier

Scena politică românească traversează un moment de maximă intensitate în urma unei decizii neașteptate luate la nivelul Administrației ...

TVR © 2026, Toate drepturile rezervate