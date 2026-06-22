„Rock Maniac” la final de sezon, cu recomandări de vacanţă şi noutăţi de la trupa Odyssey

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Tot acum, despre cel mai recent album Rolling Stones, dar şi despre ce rock mai cântă trupele tinere. Cristi I. Popescu, ne aşteaptă la TVR 1 sâmbătă, 20 iunie, de la 22.10, la „Rock Maniac”.

Rock Maniac Știri, albumele momentului, cronica underground, recomandări și, mai ales, interviuri în exclusivitate. O emisiune de actualitate, ce repune muzica bună la... rockul ei. Sâmbăta, de la ora 22.00, la TVR 1.

„Rock Maniac” devine sâmbătă deschizător de drum pentru apetitul de vacanță al festivalierilor. Realizatorii ne arată unde au început să se distreze rockerii și ce urmează vara aceasta. Aflăm totul sâmbătă, în ultima ediţie a sezonului „Rock Maniac”, de la ora 22.10, la TVR 1.

Şi, fiindcă tot ne pregătim de vacanţe şi relaxare, producătorul Cristi I. Popescu ne aminteşte: „Oriunde mergeți, nu uitați să puneți în bagaj și o carte. Aveți de unde alege, biblioteca rock este plină cu titluri de actualitate”, ne asigură el, făcându-ne şi o propunere din partea echipei – „In My Darkest Hour”, cartea de memorii scrisă de Dave Mustaine, liderul trupei Megadeth, împreună cu jurnalistul şi scriitorul Joe Layden.

Au promis că nu se vor retrage niciodată și se țin de cuvânt. The Rolling Stones lansează un album nou la șase decenii de carieră neîntreruptă rock and roll. „Rock Maniac” le adaugă albumelor momentului și un sunet local, de post black metal românesc.

Dacă ne plac vacanțele în Bucovina, ştim, cu siguranţă, că provincia istorică nu este doar o destinație turistică, ci și artistică, un izvor permanent de inspirație pentru povești... numai bune de pus în rock. De acolo vin invitații ediției, membrii trupei Odyssey. Îi cunoaştem pe 20 iunie, seara, la TVR 1.

Şi tot atunci, „Rock Maniac” nominalizează, la „Clipul săptămânii”, o trupă plină de energie și cu mesaj. Ca de obicei, emisiunea promovează rockul tânăr și este alături de scena underground românească.

Ce ar fi fost istoria muzicii fără o coloană sonoră potrivită cu rock-ul? De aceea există rubrica „Remember Maniac”. Și, ca epilog, ne întoarcem la generația nouă, ca să aflăm rădăcinile pasiunii sale pentru metale.

Ne amintim, dialogăm, ne distrăm și ascultăm împreună sonoritățile electrizante ale celei mai iubite muzici de pe Pământ. Sâmbătă, de la ora 22.10, la TVR 1 și pe YouTube.

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Realizatorul şi producătorul Cristi I. Popescu ne propune, la „Rock Maniac”, o serie de interviuri, cronici, ştiri şi recomadări de evenimente din aria rockului naţional şi internaţional. Pentru că, dincolo de emisiunea clasică de televiziune, „Rock Maniac” este un hub cultural şi educativ, un incubator de idei care explică istoria prezentului în limbaj muzical.

Formatul are ca scop stimularea pasiunii telespectatorilor pentru artă, muzică şi cultură. Magazinul se axează pe informaţii exclusiv de actualitate. Fiecare ediţie are ca pilon central un interviu cu o trupă rock metal tânără sau consacrată, urmat de lansarea muzicală a săptămânii (carte, single, EP, LP, album) şi de recomandări de concerte şi de festivaluri din întreaga ţară.

Iubitorii acestui gen muzical – dar nu numai ei – văd o nouă premieră „Rock Maniac” sâmbătă noapte, de la ora 22.10, la TVR 1. Emisiunea poate fi urmărită şi online, pe TVR+, iar integrala ediţiilor este şi pe YouTube.

Jurnalişti: Ana-Maria Pleşcan, Laurenţiu Mandu

Realizator şi producător: Cristi I. Popescu