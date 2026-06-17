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Gala Premiilor M.L.N.R., în direct la TVR 2

publicat: Miercuri, 17 Iunie 2026

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A treisprezecea ediţie a Galei Premiilor Marii Loji Naţionale este prezentată de jurnalistul Dan Cărbunaru şi se vede la TVR 2 duminică, 21 iunie, începând cu ora 18.00.

 

Ca în fiecare an, Gala Premiilor M.L.N.R. îşi propune să promoveze şi să recompenseze spiritul creator, inovator şi inventiv al poporului român în domenii vitale pentru destinul nostru colectiv. Totodată, îi încurajeze pe tineri să urmeze această cale, oferindu-le repere valorice.

Premiile sunt destinate acelor români care au excelat în cursul anului precedent acordării, într-o misiune de a repunde în drepturi valori recunoscute, adevărate din România.

În cadrul evenimentului organizat la Ateneul Român, Asociaţia Marea Lojă Naţională din România va acorda şapte premii a câte 10.000 de euro fiecare, premiile purtând numele unor personalităţi reprezentative pentru domeniul respectiv de activitate. Premiile care se vor acorda: Grigore Moisil – pentru ştiinţe exacte; Henri Coandă – prentru ştiinţe aplicate, Carol Davila – pentru medicină; Eugeniu Caranda – pentru economie; Spiru Haret – pentru educaţie, mediu, IT; Constantin Brâncuşi – pentru artă şi cultură şi Nicolae Titulescu – pentru diplomaţie şi politologie.

Decernarea premiilor şi discursurile premianţilor şi laudatio, vor fi alternate cu momente muzicale de înaltă ţinută artistică, susţinute de Orchestra şi Corul Operei Române, sub bagheta maestrului Daniel Jinga. Arii celebre şi pasaje muzicale compuse de George Enescu, Giuseppe Verdi, Johann Strauss, sau Giacomo Puccini, vor răsuna sub cupola Ateneului Român, într-o Gală supranumită Oscarurile Româneşti.

Evenimentul, aflat la cea de-a XIII-a ediţie, va fi prezentat de jurnalistul Dan Cărbunaru.

 

Producători tv: Larisa Avram şi Elena Ştirbescu

Producător eveniment şi regizor artistic: Remus Borza

 

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