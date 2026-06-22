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Lecțiile uitate ale istoriei. Eminescu, un gazetar incomod

publicat: Sâmbătă, 20 Iunie 2026

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Duminică, 21 iunie, de la ora 17.00, la TVR Cultural, emisiunea „Omul și timpul”, moderată de Rafael Udriște, propune o incursiune în universul publicistic al lui Mihai Eminescu și în modul în care acesta a interpretat evenimentele care au modelat România modernă.

 

Ce ne mai poate spune astăzi Mihai Eminescu despre România, despre politică și despre destinul unei națiuni? Dincolo de imaginea poetului care a marcat definitiv literatura română, există un Eminescu mai puțin cunoscut publicului larg: gazetarul. Un observator atent al realității, implicat în marile dezbateri ale vremii și preocupat de direcția în care se îndrepta societatea românească.

(w882)

De la Unirea Principatelor și venirea lui Carol I, până la Războiul de Independență, Congresul de la Berlin și proclamarea Regatului României, Eminescu a urmărit cu atenție transformările politice și sociale ale epocii sale. Articolele publicate în presa vremii nu sunt doar mărturii istorice, ci și analize critice ale unei societăți aflate într-un proces accelerat de schimbare. Gazetarul Eminescu nu s-a limitat la relatarea faptelor. El a formulat opinii ferme, a criticat decizii politice, a semnalat derapaje și a reflectat asupra raportului dintre modernizare și tradiție.

(w882)

Invitatul acestei ediții este prof. univ. dr. Nicolae Georgescu, unul dintre cei mai apreciați eminescologi din România, autor al unor volume importante dedicate publicisticii și gândirii politice eminesciene. Recunoscut pentru rigoarea filologică a cercetărilor sale, completată de investigații istorice și studii de istoria mentalităților, profesorul Nicolae Georgescu propune o lectură nuanțată a textelor eminesciene și reconstituie contextul intelectual și politic în care acestea au fost scrise.

Urmăriți „Omul și timpul” duminică, 21 iunie, de la ora 17.00, la TVR Cultural. Reluare marți, de la 23.00.

Producător: Ruxandra Țuchel

 

Tag-uri: jurnalism, Mihai Eminescu, Nicolae Georgescu, omul si timpul, rafael udriste

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