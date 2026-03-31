Business în România, provocări şi oportunităţi

Fiecare zi aduce din ce în ce mai multe riscuri pentru antreprenori, fie că sunt creşteri generate de costul utilităţilor, al transportului sau materiilor prime, fie de taxe fiscale noi, de schimbări ce privesc finanţarea sau de modificări în regim de urgenţă impuse de riscurile de securitate. Despre raportul provocări – oportunităţi pentru business, discutăm marţi, 31 martie, de la ora 20:00, la TVR Internaţional.

Cristina Leorenț O zi de marţi, 1 august 2000. Eu studentă. Ea, însăşi Televiziunea Română. Cu o deschidere faţă de zona economică, greu de înţeles de cei apropiaţi, am început cea mai frumoasă şi importantă călătorie din viaţa mea, în calitate de reporter de televiziune. Ştiri bancare şi bursiere, aşa s-a numit primul program la care am lucrat, era difuzat ...

Investiţi în România! Investiţi în România! este un promotor al mediului de afaceri românesc peste hotare, un partener de încredere al investitorilor români și străini, o voce pentru politicile publice care duc la atragerea de investiții şi un susţinător al produselor şi serviciilor de calitate în comunităţile româneşti din străinătate.

Prima ediţie din al 25-lea an al emisiunii vă prezintă realităţile economice şi vocile investitorilor care construiesc afaceri într-un context global volatil. De la presiunea fiscală locală şi dificultăţile legate de forţa de muncă, până la perspectivele de export şi internaţionalizare a firmelor, echipa „Investiţi în România!”, coordonată de Cristina Leorenţ, moderatorul şi producătorul programului, vă propune o analiză a mediului de afaceri din România.

Antreprenor cu peste trei decenii de experienţă, un nume emblematic pentru industria alimentară românească, Bibiana Dolores Stanciulov ne spune povestea brandului creat la Topoloveni. Aceasta este despre perseverenţă şi standarde înalte de calitate, confirmate la nivel european prin obţinerea primului certificat Indicaţie Geografică Protejată pentru magiunul de prune. De asemenea, aduce în prim-plan problemele cu care se confruntă întreprinderile mici și mijlocii din România, impactul schimbărilor fiscal-bugetare și vorbeşte despre trecerea de la teorie la practică în ceea ce priveşte siguranța alimentară.

Tot în această ediție, stăm de vorbă cu Andrei Roșu, antreprenor, investitor, sportiv de anduranță, speaker motivaţional, organizator de evenimente caritabile și sportive, susținător de proiecte sociale. În cadrul interviului, vine cu soluţii moderne pentru consumatorii preocupaţi de sănătate şi sustenabilitate, prin dezvoltarea alternativelor vegetale pentru produse tradiţionale. De la unt, icre şi brânzeturi pe bază de plante, până la reinterpretări creative ale unor rețete cu tradiție, business-ul său demonstrează că inovaţia poate deveni un avantaj competitiv într-o piaţă dinamică. Totodată, vorbește despre importanţa conceperii chiar de la început a unei afaceri cu scopul de a putea fi scalată internaţional.

De peste 30 de ani face punţi între Italia şi România, punţi economice, dar mai ales umanitare, pentru că întreprinzătorul Giovanni Baldantoni consideră că ideea de a spijini, de a oferi ajutor, este cea care face diferenţa în antreprenoriat. În ultima parte a emisiunii vă propunem un interviu despre business-ul din România, având la bază experienţa de 34 de ani petrecuţi de un italian pe aceste meleaguri, și despre modul în care sunt percepuți românii în Peninsulă. Investitorul vorbeşte şi despre modelul de protejare a produselor locale cu certificări precum Indicaţie Geografică Protejată sau Denumire de Origine Protejată în Italia, dar și despre rolul educației și al inițiativelor de promovare a unui stil de viață sănătos în dezvoltarea societății.

Emisiunea „Investiţi în România!” este difuzată la TVR Internațional, marţi, 31 martie, ora 20:00 şi în reluare, miercuri, 1 aprilie, orele 4:00 şi 12:00.

INVITAŢI

BIBIANA DOLORES STANCIULOV – antreprenor, investitor industria alimentară, Topoloveni

ANDREI ROŞU – antreprenor, investitor industria alimentară, Bucureşti

GIOVANNI BANDANTONI – antreprenor Italia şi România

