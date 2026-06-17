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Gala Premiilor Uniunii Scriitorilor din România 2025, în premieră la TVR Cultural

publicat: Miercuri, 17 Iunie 2026

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TVR Cultural aduce în fața telespectatorilor unul dintre cele mai importante evenimente dedicate literaturii române contemporane: Gala Premiilor Uniunii Scriitorilor din România pentru anul editorial 2025, difuzată în premieră sâmbătă, 20 iunie, de la ora 21.00.

 

Înregistrată la Sala Media a Teatrului Național din București, Gala reunește scriitori, critici literari, traducători, editori și personalități ale vieții culturale într-o celebrare a celor mai valoroase cărți publicate în anul precedent. Organizat de Uniunea Scriitorilor din România și coprodus de Televiziunea Română, evenimentul reprezintă unul dintre reperele majore ale vieții literare românești, recompensând performanța artistică, originalitatea și diversitatea creației contemporane. Îl urmărim în premieră sâmbătă, 20 iunie, de la ora 21.00, iar în reluare duminică, 21 iunie, de la 13.00, la TVR Cultural.

Ediția dedicată anului editorial 2025 aduce în prim-plan un număr impresionant de autori și volume nominalizate la principalele categorii de premii. La secțiunea „Cartea de poezie” se regăsesc nume precum Ion Cocora, Dan Coman, Horia Gârbea și Olga Ștefan, în timp ce categoria „Cartea de proză” îi reunește pe Florin Chirculescu, Cristian Fulaș, Doina Ruști, Vlad Zografi și alți autori care au marcat anul literar.

Premiul „Nicolae Manolescu” pentru critică, eseu și istorie literară aduce în competiție volume semnate de Alexandra Ciocârlie, Ioana Pârvulescu, Alex Ciorogar și Marcel Tolcea, iar categoria dedicată traducerilor evidențiază contribuțiile unor reputați traducători care fac accesibile publicului român opere importante ale literaturii universale, de la Luigi Pirandello și Han Kang până la Paul Lynch, Yukio Mishima sau Can Xue.

Literatura pentru copii și tineret este reprezentată de autori precum Alexandru Stermin, Adina Rosetti, Florin Irimia și Matei Vișniec, în timp ce secțiunea dedicată debutului aduce în atenție noi voci ale poeziei, prozei și criticii literare românești.

Gala acordă și o serie de premii speciale unor volume care se remarcă prin contribuția lor la cultura română contemporană, între autorii distinși aflându-se Gabriela Adameșteanu, Ioan Bolovan, Paula Erizanu, Cătălin Pavel și Cristian Vasile.

Un spațiu important este rezervat literaturii în limba maternă și în limbile minorităților naționale. Nominalizările stabilite de Comisia pentru Minorități pun în valoare creații în limbile maghiară, ucraineană și sârbă, precum și debuturi remarcabile din acest domeniu.

În cadrul ceremoniei este acordat și prestigiosul Premiu Național de Literatură pentru Opera Omnia, distincție care răsplătește întreaga activitate a unei personalități marcante a literaturii române și care se decernează fără nominalizări.

Evenimentul beneficiază și de participarea extraordinară a artistei Maria Răducanu, care oferă un moment muzical special.

Gala Premiilor Uniunii Scriitorilor din România pentru anul 2025 poate fi urmărită la TVR Cultural, sâmbătă, 20 iunie, de la ora 21.00, și în reluare duminică, 21 iunie, de la ora 13.00.

 

Tag-uri: eveniment, gală, Gala Premiilor Uniunii Scriitorilor din România 2025, literatura, premii, Premiile Uniunii Scriitorilor, Teatrul Național „I.L.Caragiale”, TVR Cultural

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